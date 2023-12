Zabil Izrael íránského velitele, aby vyprovokoval širší konflikt?

28. 12. 2023

Podle oficiální íránské tiskové agentury IRNA a opoziční válečné organizace Syrian Observatory for Human Rights byl v neděli během izraelského náletu v jedné z damašských čtvrtí zavražděn íránský vrchní velitel v Sýrii Seyed Razi Mousavi. Tento útok přinutil Teherán k odvetným opatřením. Zvýšily se obavy, že jde o roznětku, která zažehne širší válku na Blízkém východě, soudí na webu Responsbile Statecraft Trita Parsi.

Syrské státní zpravodajství nevydalo žádné prohlášení a Izrael se k incidentu odmítl vyjádřit.

Izrael zabil Músávího buď jako varování Íránu - vzhledem k tomu, že Teherán podporuje útoky Húsíů na lodě v Rudém moři - nebo jako provokaci, která má vyvolat íránskou reakci, jež by Izraeli poskytla záminku k rozšíření války, nebo jako přípravný krok k rozšíření války bez ohledu na reakci Íránu.

Akci předcházely letecké údery USA v severním Iráku, při nichž bylo zabito několik šíitských ozbrojenců napojených na šíitskou ozbrojenou skupinu Kataib Hizballáh a její pobočky, o nichž se předpokládá, že je podporuje Írán. Údery, které nařídil Biden, byly podle Pentagonu odvetou za útok na americké vojáky, při němž byli zraněni tři příslušníci americké armády, z nichž jeden je v kritickém stavu.

Je velmi pravděpodobné, že za atentátem na Músávího stojí Izrael, protože je jedinou mocností, která má motiv i schopnosti takovou vraždu provést - nemluvě o dlouhé historii atentátů na íránské agenty. Spojené státy na to mají kapacity, ale ne nutně motiv. Níže uvedená analýza vychází z poměrně bezpečného předpokladu, že Músávího zavraždil Izrael.

Americké zpravodajské služby se domnívají, že se Írán aktivně podílel na útocích hnutí Húsíů na lodě v Rudém moři, což Izraeli fakticky uzavřelo průliv Bab el-Mandeb a stálo izraelskou ekonomiku miliardy dolarů. Húsíové trvají na tom, že budou v útocích pokračovat - navzdory hrozbám odvety ze strany USA - dokud Izrael nepřestane bombardovat Gazu.



Izrael to samozřejmě odmítá a Biden na něj nerad tlačí, aby uzavřel příměří. Z pohledu Izraele Írán za svou údajnou roli v útocích v oblasti Rudého moře neplatí. Atentát tak může být pro Írán varováním, že Izrael je schopen a ochoten vymáhat po Íránu cenu - a to i tam, kde se Íránci mohli domnívat, že jsou v bezpečí.

Podle druhého scénáře může být atentát záměrnou provokací s cílem vyvolat íránskou reakci, která by Izraeli poskytla záminku k rozšíření války. Zatímco Bidenova administrativa dala Izraeli zelenou k bombardování Gazy, Biden se staví proti rozšíření války, protože by do ní velmi pravděpodobně zatáhl i USA.

Debata uvnitř izraelské vlády se stále více přiklání k rozšíření války. Mobilizovali již více než 300 000 vojáků a v Izraeli sílí přesvědčení, že pro Izrael je prostě neúnosné žít vedle Hizballáhu.

Izrael si myslel, že hrozbu ze strany Hamásu zvládne - a nezvládl. I když to nebyl Hizballáh, kdo 7. října zaútočil na Izrael, izraelský argument zní, že příště to může být Hizballáh, a v důsledku toho Izraeli nezbývá než válku rozšířit. Pokud však nedojde k útoku ze strany Íránu nebo samotného Hizballáhu, Spojené státy mohou i nadále proti takovému kroku vystupovat.

Ale atentát na Músávího může Írán přimět k odvetnému útoku na Izrael prostřednictvím Hizballáhu a Izrael pak může akci Hizballáhu využít jako záminku nejen k rozšíření války na Libanon - ale také k tomu, aby donutil USA, aby s ní souhlasily.

Existuje také třetí vysvětlení. Podle Amwaj Media měl Músáví na starosti zprostředkování vstupu sil vedených Íránem a dodávek zbraní do Sýrie i libanonského hnutí Hizballáh. Pokud má Izrael v úmyslu zaútočit na Libanon, odstranění Músávího by mohlo být logickým prvním krokem k přerušení vyzbrojování Hizballáhu i jeho zásobovacích linek. Atentát jako takový může být přípravným krokem k rozšíření války bez ohledu na reakci Íránu na zabití Músávího.

Všechny tyto scénáře poukazují na jednu nepopiratelnou skutečnost: Dokud Biden nebude tlačit na Izrael, aby přijal příměří v Gaze, bude napětí v regionu nadále stoupat a Blízký východ bude směřovat k regionální válce, která velmi pravděpodobně zachvátí i USA. Biden si možná myslí, že může tyto události kontrolovat, umožnit Izraeli vyvražďovat lidi v Gaze a zároveň udržet pod pokličkou riziko eskalace.



Pravděpodobně se mýlí - a Američané se kvůli Bidenově strategické nekompetentnosti mohou brzy ocitnout v další zbytečné válce na Blízkém východě.

