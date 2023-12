Izrael se omluvil, že na Štědrý večer zbytečně usmrtil osmdesát šest Palestinců

29. 12. 2023



Reportérka, Channel 4 News, čtvrtek 28. prosince 2023: Dálnice se zastavila, protože se na severu Izraele rozezněly další varovné sirény před raketami. Izraelská armáda zde podle svých slov zachytila ozbrojený dron z Libanonu. Přibývá střelby a výhrůžek. Izraelské bojové letouny zasáhly údajná stanoviště Hizballáhu za hranicemi a tato militantní skupina, spojenec Hamásu, vytvořila nový denní rekord. Nejvyšší počet přeshraničních útoků na Izrael od 7. října a nové varování Izraele, že mu dochází trpělivost.









Benny Gantz, izraelský ministr: "Situace na severní hranici Izraele si žádá změnu. Čas pro diplomatické řešení vypršel Pokud svět a libanonská vláda nezakročí, aby zabránily ostřelování obyvatel severního Izraele a oddálily Hizballáh od hranice, udělají to IDF."









Reportérka: Libanon však žádnou vládu nemá. A s každou smrtí Hizballáhu roste vzdor. Hněv se přenáší z generace na generaci. Bratr mrtvého bojovníka si lehl na jeho rakev.









Varování Izraele se týká i těchto ulic. Stovky lidí se dnes v íránském hlavním městě zúčastnily dalšího pohřbu.





Nejvyšší vůdce vedl modlitby za vysokého důstojníka Revolučních gard, který zahynul při údajném izraelském náletu v Sýrii. Írán slibuje pomstu. "Já jsem tvůj protivník," je vytištěno na těchto vlajkách v hebrejštině a perštině.





Íránem podporovaná šíitská skupina Hizballáh je nejsmrtonosnějším vývozním artiklem Teheránu a Izraelci se domnívali, že zabitý generál byl zapojen do dodávek zbraní libanonské skupině, což je další známka toho, že se konflikt v Gaze začíná rozšiřovat.





Má izraelská armáda kapacity na širší operace na severu?





"Teď ne, ale Izrael by měl co nejdříve vytvořit skutečnou hrozbu proti Hizballáhu na severní frontě. To by měl být izraelský cíl právě teď. Takže bych řekl, že během dvou nebo tří týdnů bychom se měli dočkat na severní frontě."









Ve čtvrtek byla také zveřejněna vzácná omluva izraelské armády, že tento úder 24. prosince byl chybou. V uprchlickém táboře Maghází v centrální části Gazy zabil Izrael přes 80 lidí. IDF sdělují, že se zde mohly vyhnout rozsáhlým vedlejším škodám, a to s jinou municí. Obyvatelé říkají, že našli své rodiny na kusy. Izrael zintenzivnil svou pozemní válku v Gaze. Její obyvatelé to pociťují silně.









Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem bylo jen za posledních 24 hodin zabito více než 200 Palestinců, z toho mnoho žen a dětí.









Když došlo k útokům 7. října, byly izraelské síly již přetíženy násilím na okupovaném Západním břehu Jordánu. Eskalace na severu by přinesla těžká rozhodnutí.

