Britský lékař v Gaze: Žádnou přítomnost Hamásu v nemocnicích jsem nikdy neviděl a pracuju tam léta

29. 12. 2023

čas čtení 7 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, čtvrtek 28. prosince 2023, 13 hodin: Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Martin Griffiths nyní uvedl, že Gaza je katastrofou v oblasti veřejného zdraví, že se v ní šíří infekční nemoci a jsou tam přeplněné úkryty, že stovky lidí s válečnými zraněními nemohou dostat zdravotní péči a nemocnice sotva fungují.

To přimělo mluvčího izraelské vlády Elona Levyho, aby ho obvinil ze spoluodpovědnosti za tuto katastrofu: "Hamás za vašeho dohledu proměnil nemocnice ve vojenské pevnosti a vy stále nic neříkáte."

Mluvila jsem s lékařem z britského zdravotnictví, který je nyní v Gaze. Zatímco většina z nás se přes Vánoce zavřela doma, ortoped Graham Groom spolu s dalšími třemi zdravotníky zamířil do Gazy, a to tam byl už mnohokrát, když pracoval s charitativní organizací Ideals, která poskytuje mezinárodní pomoc při katastrofách a mimořádných událostech s dlouhodobou podporou. Když jsem s ním dnes mluvila, byl v Evropské nemocnici v Gaze. A vyprávěl mi o tamní situaci.

Dr. Graham Groom: Je to 240 lůžek, která byla během covidu rozšířena na 450 a nyní je tu 900 pacientů, z toho 500 ortopedických úrazů. A aby toho nebylo málo, na chodbách a v zahradách kolem nemocnice žije 22 000 vysídlených lidí, včetně rodin některých zaměstnanců. Máme tedy kolegy, kteří celý den pracují v nemocnici a vracejí se ke svým rodinám na chodbu nebo do přístřešku na zahradě. A samozřejmě jsou všude pacienti. V nemocnici se 450 lůžky jich je 900. Z 500 případů ortopedických úrazů má nyní většina z nich za sebou nějakou formu léčby. A zbývá asi stovka nejsložitějších případů, které byly, chcete-li, vyhrazeny pro návštěvy.





Moderátorka: Jak říkáte, do Gazy jezdíte od roku 2009, a v poslední době velmi často.





Dr. Graham Groom: No, po válce v roce 2014 tam skupiny z naší charity jezdily na týden každý měsíc po dobu jednoho roku. Od té doby by bylo hezké si myslet, že války byly přerušované, ale jsou téměř nepřetržité. Od roku 2014 jsme plynule přešli k Velkému pochodu návratu, kdy bylo 33 000 obětí, z toho 7000 střelných zranění. Střelná zranění způsobují zcela jiný typ zranění, než k jakému dochází v současné době, kdy se jedná převážně o rozdrcení lidí, kteří byli vytaženi z trosek a, kde byli pohřbeni zaživa po proměnlivou dobu od hodiny či dvou až do jednoho či dvou dnů. Podle mě je to naprosto nemyslitelné. Ale je to tak.





Moderátorka: Pro vás, kteří Gazu tak dobře znáte. Co vás zarazilo, když jste přišel tentokrát?





Dr. Graham Groom: Jih Gazy, který je prostě naprosto plný lidí. Tu noc, kdy jsme přijeli, tam bylo dalších 100 000 vnitřně vysídlených lidí. Přijel jsem do oblasti, kde jsme bydleli. Pro nás je téměř nemožné se pohybovat, kamkoli jdeme, ať jdeme na místo pěšky, ať jsme ve vozidle, všude, kde je k dispozici voda, jsou samozřejmě obrovské fronty. Všude tam, kde se předpokládá, že je k dispozici jídlo. A co jsem ještě nikdy neviděl, je hněv v davech lidí, kteří se ptají: Kde je to příměří? Kde je voda? Kde je jídlo?





Moderátorka: Vím, že jste dříve pracoval v nemocnici Šífa, a jedním z důvodů, proč je nyní mimo provoz, je to, že byla středem pozornosti IDF a ředitel nemocnice je v současné době zadržován v jednom z izraelských středisek, protože IDF tvrdí, že to byl člověk jmenovaný Hamásem, který řídil nemocnici jménem Hamásu, a ta fakticky kryla velitelské a kontrolní středisko Hamásu. Dává vám to smysl?





Dr. Graham Groom: No, to jsem slyšel často, ale my jsme ty nemocnice navštívili mnohokrát, třicetkrát nebo čtyřicetkrát v průběhu let, nikdy nám nikdo nebránil nikam jít. Nikdy nám nikdo neřekl, že nesmíme fotografovat. Nikdy nic nenasvědčovalo tomu, že by byly využívány k něčemu jinému než jako nemocnice. Ale nemám žádné další informace, kromě toho, že jeden kolega před několika dny ze Šífy přišel. je palestinského původu. Byl to kolega ve Velké Británii. Absolvoval u nás školení. Pracoval s námi v Londýně a vrátil se, aby tu založil chirurgickou službu, a říkal, že byl vyslýchán přesně v tomto bodě a byl požádán, aby ukázal, kde jsou tunely, kde je velitelství Hamásu. Nevěděl to a nemyslí si, že to existuje. Já osobně jsem za 14 let neviděl žádný důkaz. A kolegové, se kterými mluvím, o ničem takovém nevědí. Ale chápu, že je to nesmírně důležitá otázka z hlediska politiky, ovšem naše práce by neměla mít s politikou nic společného.





Moderátorka: Mluvíte o tom, kolikrát jste byl v Gaze, a je zřejmé, že na pomoc charitativním organizacím v této oblasti byla vynaložena obrovská částka. Když se vracíte a vidíte, co se s ní stalo. Připadá vám to jako plýtvání?





Dr. Graham Groom: Rozhodně ne, protože naším hlavním zaměřením bylo školení a budování kapacit a teď, když jsme se vrátili, jsme tentokrát obklopeni těmi nejúžasnějšími kolegy, kteří dělají mimořádné věci, a jsme na ně velmi hrdí. Takže rozhodně ne, není to ztráta času.



Moderátorka: Takže budovy jsou sice zničené, ale dovednosti a školení jednotlivců zůstávají? : Takže budovy jsou sice zničené, ale dovednosti a školení jednotlivců zůstávají?





Dr. Graham Groom: Lidé jsou nezměněni, i když jsou neuvěřitelně ztraumatizováni, počet lidí, kteří přišli o rodinu a přátele, někdo, s kým jsme byli opravdu celou dobu, co jsme sem jezdili, přestěhoval celou svou rodinu do svého domu na jihu, což byla údajně bezpečná oblast. Ten dům byl vybombardován a 60, opakuji, 60 členů jeho širší rodiny bylo zabito, včetně jeho dcery Dimy, která s námi pracovala. Myslím si, že je škoda, že jsme sem jezdili? Ne.





Moderátorka: A protože tam jste, tak jste určitě slyšeli ostřelování. Jak blízko jsou vojenské akce k místu, kde se nacházíte?









Dr. Graham Groom: No, je to nevyhnutelná strašidelná ukolébavka bomb. Víme, že nemocnice jsou, alespoň technicky, dekonfliktovány, což znamená, že nebudou napadeny přímo nebo nebudou napadeny bez příkazu k evakuaci. Držíme si palce, aby to tak bylo.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

180

: Takže budovy jsou sice zničené, ale dovednosti a školení jednotlivců zůstávají?