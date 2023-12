Ruská armáda se urychleně přezbrojuje

29. 12. 2023

čas čtení 6 minut

Objem dodávek obrněných vozidel se ztrojnásobil. Obecně se počet zakoupených základních typů zbraní zvýšil 2,7 x a počet zvláště oblíbených se zvýšil sedmkrát,upozorňuje Vladimir Karnozov. Objem dodávek obrněných vozidel se ztrojnásobil. Obecně se počet zakoupených základních typů zbraní zvýšil 2,7 x a počet zvláště oblíbených se zvýšil sedmkrát,

Téma konfrontace se Západem bylo diskutováno také na Přímé lince 14. prosince. USA uskutečňují politiku formování nových vojensko-politických bloků a rozšiřování geografie těch dříve vytvořených. "Pozorně to sledujeme a budeme reagovat společně, včas a efektivně," řekl Putin. Rusko se v první řadě zaměřuje na posílení spolupráce s Čínou. Naše země aktivně spolupracují jak ve vojenské, tak v ekonomické sféře (růst obchodního obratu přesahuje 30 % ročně), "ale nevytváříme žádné bloky".

V odpovědi na otázku "Kdy bude mír?" Putin řekl, že speciální vojenská operace (SMO) bude pokračovat, dokud Rusko nedosáhne svých dříve stanovených cílů denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Tamnímu vládnoucímu režimu bylo nabídnuto, aby si zvolil neutrální status své země, ale Kyjev se v této otázce odmítl dohodnout. "Pokud nechtějí vyjednávat, pak jsme nuceni přijmout další opatření, včetně vojenských."

USA a jejich satelity chtějí, aby se Ukrajina stala členem NATO. Intenzivně zásobují ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) zbraněmi.

Členské země bloku předaly ozbrojeným silám Ukrajiny 420-430 tanků (plus téměř 2 300 obrněných vozidel různých tříd), ale bojové ztráty během tzv. letní protiofenzívy byly vyšší - 747 jednotek. Vzhledem k tomu, že Ukrajina sama nevyrábí téměř nic, potenciál ozbrojených sil Ukrajiny se neustále snižuje. Od začátku zvláštní vojenské operace přesáhly ztráty ozbrojených sil Ukrajiny 14 tisíc zabitých a zraněných vojáků, 553 obrněných vozidel, 259 letadel, 8 vrtulníků a 5 159 tisíce děl, uvedl ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Jen během protiofenzívy ztratily ozbrojené síly Ukrajiny 159 tisíc vojáků a 121 letadel. (Ukrajinské letectvo před ofenzívou rozhodně nedisponovalo více než 50 letouny, nemohlo jich tedy ztratit 121. Moskvou uváděné údaje o ukrajinských ztrátách představují naprostá hausnumera - pozn. KD.)

Poté, co ukrajinské velení utrpělo řadu neúspěchů v Záporoží, v oblasti Vuhledaru a Artemivsku, rozhodlo se zkusit štěstí v chersonském směru. "Posledním pokusem – alespoň pro dnešek to vypadá jako poslední pokus – bylo prorazit na levý břeh Dněpru a zajistit pohyb směrem na Krym," vysvětlil Putin. Soustředěním dělostřelecké palby na úzkou oblast se nepříteli podařilo překročit řeku a získat opěrný bod u Krynoku. Jeho velikost je 1200 x 300 m. Operují zde elitní útvary (35. a 36. brigáda námořní pěchoty, 95. výsadková útočná brigáda, nacionalistické prapory). Vyloďovací síly se však dostaly do "požárního vaku", zásoby jsou dodávány loděmi pod neustálou palbou. "Samozřejmě, že tam můžete stavět mosty a pontony, ale oni to nedělají, protože existuje pochopení, že budou okamžitě zničeni, všechno bude rozstříleno," pokračoval Putin. Náčelník generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, generál armády Valerij Gerasimov, dostal rozkaz: "Nespěchejte, abyste je odtamtud vytlačili", dokud je příležitost vyřadit nepřátelskou lidskou sílu. "Upřímně řečeno, je pro nás výhodné, že tam bezmyšlenkovitě dál posílají personál," vysvětlil Putin. "Bohužel, taková je logika ozbrojeného boje." Současně s ničením nově nasazených posil Ozbrojených sil Ukrajiny ruská armáda postupně zužuje předmostí a zbavuje nepřítele volnosti manévrování.

V důsledku toho se operace změnila ve vyhlazení elitních formací Ozbrojených sil Ukrajiny. Denní ztráty nepřítele činí několik desítek mrtvých proti 2-3, až 6 zraněným v ruské armádě.

Udržení předmostí v Krynce považuje vedení Kyjeva za důvod obrátit se na Západ s žádostí o další pomoc. Ukrajinští lídři při návštěvě hlavních měst zemí NATO prezentují situaci tak, aby ozbrojené síly Ukrajiny měly stále šanci na úspěšnou protiofenzívu.

Předmostí v Krynkách je jen malým zlomkem frontové linie, která se táhne v délce 2 617 km. Podle Putina je ve válečné zóně skupina 617 tisíc lidí.

V odpovědi na otázku, zda je třeba ji doplnit, ji hlava státu označila za "citlivou". A připomněla, že loni na podzim došlo k částečné mobilizaci s odvodem 300 tisíc záložníků, z nichž 244 tisíc je nyní v bojové zóně. Mezi mobilizovanými se 14 lidí stalo Hrdiny Ruské federace.

Široká kampaň nadále láká lidi na dobrovolné bázi k uzavření smluv s Ministerstvem obrany Ruské federace - touto cestou bylo naverbováno 486 tisíc lidí. Každý rok se na katedru hlásí zhruba jeden a půl tisíce nových uchazečů z celé země. "Takže spolu s dobrovolníky to bude do konce tohoto roku asi půl milionu lidí," shrnul Putin.

Téměř podél celé linie dotyku ruská armáda zlepšuje své postavení. V tom je usnadněn růstem výroby vojenského vybavení a munice a také nákupy v zahraničí. Systém elektronického boje se zdokonaluje, zahrnuje nové produkty, včetně moderního modelu "Lesoček", který je instalován na nových obrněných vozidlech.

Tři dny před přímou linkou se prezident Ruské federace zúčastnil slavnostního vztyčení vlajek sv. Ondřeje na jaderných ponorkách Imperátor Alexandr III. (Projekt 955A Borej-A) a Krasnojarsk (Projekt 885M Jasen-M). V projevu na této akci Putin řekl: "Tyto impozantní raketové nosiče, které nemají ve své třídě obdoby, začínají svou službu jako součást našeho námořnictva. Po mnoho dalších let budou spolehlivě chránit bezpečnost Ruska a plnit úkoly k zajištění strategického odstrašení."

Během několika příštích let budou z loděnice Sevmaš v Severodvinsku spuštěny další tři strategické raketové nosiče třídy Borej-A a bude postaveno pět víceúčelových ponorek třídy Jasen-M (jedna z nich, Archangelsk, je v závěrečné fázi).

Zdroj v ruštině: ZDE

0