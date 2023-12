Reálná inflace v Rusku může být až sedmkrát vyšší, než uvádí Kreml

29. 12. 2023

Ruská centrální banka se domnívá, že inflace je příliš vysoká - vyšší, než tvrdí Kreml, a může být dokonce tak vysoká, jako tvrdí někteří nezávislí odborníci. Banka pokračuje ve zvyšování klíčových sazeb, aby se pokusila zabránit tomu, že se inflace v budoucnu vymkne kontrole, píše Alexej Martov.

Kdyby inflace v Rusku byla taková, jak říká Kreml, neexistoval by žádný základ pro kroky centrální banky. Ale pokud je tak vysoká, jak naznačují některé nezávislé průzkumy, pak to, co dělá centrální banka, dává smysl

Kreml a ruská vládní média trvají na tom, že inflace ve skutečnosti klesla a pohybuje se nyní kolem 7 %. Ale průzkum společnosti Romir naznačuje, že reálná inflace od začátku Putinovy války na Ukrajině to bylo sedmkrát vyšší.

První údaj by neospravedlnil to, co centrální banka dělá, ale to druhé by mohlo tuto instituci donutit zvýšit úrokové sazby v naději, že dojde k ochlazení ekonomiky a zabrání tomu, aby ruská ekonomika vstoupila do období hyperinflace se všemi politickými důsledky, které by to mělo.

Že Kreml chce vyhlásit vítězství v boji proti inflaci, není překvapením. Ale že centrální banka, kterou Kreml alespoň formálně kontroluje, nemá ochotna tak učinit, naznačuje nejen to, že úředníci jsou si vědomi toho, že inflace v Rusko je mnohem vyšší, než se uvádí. Ukazuje to také na nebezpečí, že země sklouzne do hyperinflace, protože ty za války bývají velmi reálné.

