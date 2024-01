Co psaly Britské listy před dvaceti lety: Klausův novoroční projev byl rozumný

2. 1. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Původně vyšlo 2. ledna 2004, ZDE

Mnozí komentátoři si stěžovali, že se Václav Klaus loni na jaře prý choval státnicky a rozumně jen před volbou českého prezidenta - jakmile měl funkci v kapse, začal vystupovat kontroverzně. Na zahraniční scéně začal znovu projevovat své ostře euroskeptické názory, které se silně odlišují od oficiální politiky vlády, s níž by snad prezident země neměl být v ostrém konfliktu. Pokud jeho slova nezkreslil americký reportér, charakterizoval Klaus Čechy, žijící v zahraničí jako cizince... :) Vyjádřil se, že princip demokratické odpovědnosti nemůže fungovat výše než v pouhém národním státě... ZDE, anebo o tom, jak vlastně socialističtí občané komunistickou totalitu svou pasivitou záslužně vytunelovali...





S ulehčením lze tedy kvitovat, že byl letošní Klausův novoroční projev do značné míry návratem k normálu. Jako by si Klaus uvědomil, že přece jen ho prezidentská funkce státnicky zavazuje.



Jeho novoroční projev byl rozumný. Nic moc jiného prezident ČR vlastně ani nemohl říct.



Je skutečně pravda, že patnáct let je už dlouhá doba od pádu komunismu a těžko po tolika letech obviňovat z přežívajících nedostatků někdejší komunistický režim. Souhlasím také s tím, když Klaus neustále zdůrazňuje, že lidi se mají snažit postarat sami o sebe - že oni sami mají za sebe v demokracii odpovědnost, nikdo jiný nic za ně neudělá (anebo to udělá špatně). To je také pravda.



Je pravda i to, že ve srovnání třeba s Rumunskem, s Afrikou, s Blízkým východem anebo zeměmi bývalého Sovětského svazu JE Česká republika zemí "poměrně konsolidovanou a funkční", s "provozuschopnými základními veřejnými institucemi". Se studenty jsme se před několika týdny dívali na reportáže z pádu komunismu v Československu v listopadu 1989. Právem poznamenali, že lidé v ČR dnes vypadají i fyziognomicky (lepší zuby, méně obtloustlí, lepší oblečení) podstatně jinak.



Člověku se chce sice hodně nadávat, když se občas setkává v českém prostředí s neuvěřitelnou byrokracií a drzostí (ve úterý 30. 12. jsme se v Praze pokoušeli vybrat finanční částku z bankomatu. Nešlo to, banka nám mile vysvětlila, že jsou na Silvestra bankomaty přetížené, a tak nefungují, ale vydala po delším úsilí požadovanou finanční částku prostřednictvím úvěrové karty manuálně u přepážky - vlastně za to, že bankomaty nefungovaly, zákazníkovi s úsměvem naúčtovala manipulační poplatek 500 Kč). Ale mohli jsme se také octnout v Africe, kde bychom neměli pitnou vodu či střechu nad hlavou...



Chci říci, že mi přišlo trochu pokrytecké, když Klaus zametá nedostatky života v české společnosti (právě zejména tu nesmírnou, arogantní, nelidskou byrokracii) poukazem na to, že máme všichni štěstí, že nežijeme na Blízkém Východě či v Africe. Ovšem, Klaus má samozřejmě i zde pravdu - ve srovnání s tím, co se děje v některých jiných částech světa, je opravdu veškeré případné "příkoří" v ČR jen prkotinami. Nemohu dost dobře obvinit Klause, že zde účelově odvádí pozornost od domácích problémů: je dobře, že dává postavení České republiky do mezinárodního kontextu. I to si lidé ne vždycky uvědomují a je správné, že na to upozornil.



Klaus samozřejmě trochu přehání, když straší tím, že vstupem do EU přijde Česká republika o svou suverenitu. I zde je však důležitý mezinárodní kontext. Je správné zdůrazňovat, že se ČR bude nyní potýkat o své "místo na slunci" s celou řadou obdobných, spřízněných demokracií. Je také správné, že Klaus požaduje, aby se lidé i v tomto mezinárodním kontextu chovali hrdě a zasazovali se za svá práva. Nikdo od nich ze zahraničí ani nic jiného neočekává.



Velmi důležitý je i Klausův apel na občany, aby se zhostili své demokratické odpovědnosti a aktivně se účastnili voleb.



Správné bylo i to, že se Klaus dotkl problematičtějších skutečností české současnosti: nejdůležitější skutečně jsou potíže se zdravotnictvím, s byrokracií, s neefektivností policie (že, pane Grossi?), se soudnictvím a především se školstvím.



Doufejme, že si Klaus zachová svou státnickou uměřenost i v dalších projevech nadcházejícího roku a budou také rozumné...

0