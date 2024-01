Írán: Více než 100 mrtvých při výbuchu u památníku zavražděného íránského velitele

3. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

K dvěma explozím došlo při ceremoniálu v Kermánu u příležitosti čtvrtého výročí zabití vysokého íránského generála Kásema Sulejmáního





Dva výbuchy zabily nejméně 103 lidí a další desítky zranily na vzpomínkovém obřadu v Íránu u příležitosti čtvrtého výročí zabití Kásema Sulejmáního, šéfa íránských sil Quds Force a jednoho z nejmocnějších mužů na Blízkém východě.







Vysoce postavený íránský představitel označil výbuchy za "teroristický" útok, aniž by upřesnil, kdo by za nimi mohl stát.



Očití svědci hovořili o dvou explozích v rozmezí 10 minut ve městě Kermán na jihu země, zatímco některé zprávy hovořily o čtyřech různých explozích, což naznačuje, že se jednalo o vysoce sofistikovaný útok.



Podle Irna news došlo k prvnímu výbuchu 700 metrů od Sulejmaního pohřebiště a druhý výbuch byl vzdálen jeden kilometr.



Íránská státní média citovala mluvčího záchranné služby Babaka Jektaparastu, který uvedl, že bylo zabito 73 lidí a 170 zraněno. Státní televize později uvedla, že počet mrtvých stoupl na 103.



Místní představitelé původně uvedli, že není známo, zda výbuchy způsobily plynové kanystry, nebo sebevražední atentátníci. Později úředníci uvedli, že výbuchy způsobily dvě bomy, které byly odpáleny na dálku, a klasifikovali incident jako terorismus.



Sulejmání byl zabit při útoku amerického bezpilotního letounu v Bagdádu v roce 2020 a byl považován za vůdce řídícího íránské zástupné síly v Iráku a Sýrii.



Není bezprostředně jasné, zda byl zjevný útok výsledkem domácí skupiny nebo skupiny řízené Izraelem.



Írán teprve nedávno uvedl, že zlikvidoval skupinu podporovanou Mosadem, izraelskou státní tajnou službou.



Představitel provincie Kermán obvinil ze spáchání činu agenty Izraele. Samostatně se na sociálních sítích vyjádřil bývalý mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví Kianush Jahanpur: "Odpověď na tento zločin by měla být pouze v Tel Avivu, Haifě."



Někteří analytici uvedli, že je neobvyklé, aby Izrael podnikl plošný útok na civilisty bez vysokých vojenských cílů, a neodpovídá tak předchozímu vzorci chování, který Izrael doposud na území Íránu uplatňoval. Izrael se k mezinárodním operacím vyjadřuje jen zřídka.



Dne 25. prosince byl při izraelském leteckém útoku v Sýrii zabit vrchní velitel íránských Islámských revolučních gard (IRGC), což Teherán přimělo k výhrůžce, že Izrael za své jednání "určitě zaplatí".



Íránské státní sdělovací prostředky identifikovaly velitele jako Raziho Mousaviho, vysokého poradce jednotek Quds Force, a uvedly, že byl zabit při leteckém útoku poblíž syrského hlavního města Damašku.



Izrael v minulosti provedl cílené vraždy jaderných vědců zapojených do íránského jaderného programu.





Nemocnice v Kermánu a okolních oblastech byly uvedeny do pohotovosti k ošetření zraněných.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0