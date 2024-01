Izraelci už vyvraždili v Gaze více než 22 438 lidí

5. 1. 2024

Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy bylo od začátku války v Gaze zabito více než 22 438 Palestinců, z nichž většinu tvoří ženy a děti. Tyto údaje zahrnují 125 Palestinců zabitých za posledních 24 hodin. Nejméně 12 Palestinců bylo zabito při izraelském útoku na dům v evakuační zóně al-Mawasi, uvedli představitelé palestinských nemocnic. Výbuch údajně zabil muže a jeho ženu, sedm jejich dětí a tři další děti ve věku od pěti do 14 let.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že má hluboké obavy o bezpečnost svých zaměstnanců a dalších osob, které se ukrývají v nemocnici al-Amal a v sídle PRCS v Chán Júnisu na jihu Gazy. Ve svém prohlášení PRCS uvedla, že areál nemocnice byl v posledních třech dnech "opakovaně terčem přímého útoku" Izraelských obranných sil (IDF) a že bylo zabito sedm lidí včetně pětiletého dítěte.



CNN si nechává své zpravodajství z Gazy cenzurovat izraelskou armádou, informuje server The Intercept.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že v Gaze nebude přítomno žádné izraelské civilní obyvatelstvo a po skončení války budou území "spravovat" palestinské orgány. Ve čtvrtečním prohlášení svého úřadu Gallant rovněž nastínil novou fázi izraelské války v Gaze, včetně toho, že Izrael "přejde na nový bojový přístup v souladu s vojenskými úspěchy na místě" v severní oblasti pásma Gazy.



Benjamin Netanjahu prohlásil, že usiluje o "zásadní změnu" na hranici Izraele s Libanonem. Izraelský premiér na čtvrtečním setkání se zvláštním vyslancem USA Amosem Hochsteinem prohlásil, že je odhodlán evakuované obyvatele ze severu Izraele bezpečně přesídlit zpět do jejich domovů. Samostatně izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že musí existovat "nová realita", která by umožnila návrat Izraelců, kteří byli evakuováni ze severních oblastí země, s odkazem na opakované přestřelky přes modrou linii vytyčenou OSN, která odděluje Izrael a Libanon.



Tisíce lidí vyšly do ulic Bejrútu na pohřeb jednoho z nejvyšších představitelů Hamásu Sáliha al-Arúrího, který byl na začátku týdne zabit při útoku izraelského bezpilotního letounu v libanonské metropoli. Očekává se, že generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh, který se k zabití vyjádřil v projevu přenášeném celostátní televizí v Libanonu, se k této otázce znovu vyjádří v pátek uprostřed spekulací o pravděpodobné reakci Hizballáhu i Hamásu.



Islámský stát se přihlásil k odpovědnosti za dva výbuchy při slavnostním ceremoniálu v Íránu k uctění památky velitele Kásema Sulejmáního. Při středečním útoku, který se odehrál na vzpomínkové slavnosti u příležitosti čtvrtého výročí zabití Sulejmáního, šéfa íránských sil al-Kuds, bylo zabito nejméně 84 Íránců a desítky dalších byly zraněny. Bílý dům uvedl, že USA "nemohou pochybovat" o tom, že se k odpovědnosti přihlásil Islámský stát.



Ve čtvrtek explodoval v Rudém moři húthijský bezpilotní člun naložený výbušninami, uvedl vysoký americký vojenský důstojník, jen několik hodin poté, co USA a jejich spojenci varovali Íránem podporovanou militantní skupinu, aby zastavila útoky, jinak bude čelit "následkům".



Několik arabských států Perského zálivu tento týden důrazně odsoudilo výroky dvou ministrů izraelské vlády, kteří vyzvali Palestince k emigraci z Gazy. Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich vyzval Palestince, aby opustili Gazu a uvolnili místo Izraelcům, kteří by mohli "nechat rozkvést poušť", zatímco ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyzval k podpoře "řešení, které by podpořilo emigraci obyvatel Gazy" a obnovení izraelských osad na palestinském území. Nejvyšší představitel OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že je těmito výroky "velmi znepokojen".



Tři Izraelci, kteří byli od útoků Hamásu 7. října považováni za nezvěstné, jsou v pásmu Gazy drženi jako rukojmí, uvedly Izraelské obranné síly (IDF). Podle údajů poskytnutých izraelskými představiteli se tak počet osob držených v Gaze jako rukojmí od útoků na Izrael zvýšil na 132.



IDF uvedly, že při leteckém útoku v severní Gaze zabily šéfa operací Palestinského islámského džihádu (PIJ) v severní Gaze Mamdúha Lolu. IDF uvedly, že šlo o společnou operaci s izraelskou zpravodajskou službou Šin Bet. Odděleně IDF uvedly, že provedly nálet a zničily vojenský komplex Hamásu na centrálním pobřeží pásma Gazy, včetně systému podzemních tunelů, které vedly do zařízení, jež bylo používáno





Podle zpráv bylo ve čtvrtek při izraelské vojenské razii v uprchlickém táboře Nur Šams ve městě Tulkarem na okupovaném Západním břehu zadrženo nejméně 120 Palestinců. IDF uvedly, že zadržely stovky osob podezřelých z militantních aktivit.







