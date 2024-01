Válka Izraele proti Gaze: Při izraelských úderech na jihu Gazy došlo k velkým civilním obětem, včetně dvou novinářů

7. 1. 2024

Foto: V neděli usmrcený novinář Mustafa Thuraya, pracující pro AFP





Mezi oběťmi nedělních izraelských úderů v Chán Júnisu a Rafáhu jsou novináři z Al-Džazíry a AFP, uvedli zdravotníci



Dva novináři byli v neděli ráno zabiti při izraelském leteckém útoku západně od Chán Júnisu v Gaze. Hamza Wael Dahdouh, novinář Al Džazíry a Mustafa Thuraya, kameraman agentury AFP, byli zabiti, když cestovali v autě, potvrdilo agentuře AFP ministerstvo zdravotnictví a zdravotníci. Izrael střílel na automobil, jasně označený slovy PRESS.



Otec Hamzy Waela Dahdouha, Wael Al-Dahdouh, je šéfem kanceláře Al Džazíry v Gaze a byl také nedávno zraněn izraelským útokem. Jeho manželka a dvě děti byly zabity při samostatném izraelském úderu v prvních týdnech války.



Podle Výboru na ochranu novinářů se sídlem v New Yorku bylo od 7. října, kdy válka začala, do 31. prosince zabito nejméně 77 novinářů a pracovníků médií. Palestinské zdroje uvádějí smrt 109 novinářů, kromě toho byly vyvražděny i jejich rodiny.



- V neděli ráno došlo k velkým civilním obětem úderů na město Chán Júnis na jihu Gazy. Zdravotníci z Násirovy nemocnice v neděli uvedli, že izraelské údery na domy ve městě zabily 50 lidí, přičemž v neděli ráno přišlo mnoho snímků zabitých kojenců a dětí.

- Jordánský král Abdulláh využil setkání s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem k tomu, aby naléhal na příměří v Gaze. V prohlášení vydaném palácem varoval před "katastrofálními důsledky" pokračování izraelské vojenské kampaně v Gaze.



Panovník Blinkenovi řekl, že Washington musí sehrát důležitou roli při vyvíjení tlaku na Izrael, aby souhlasil s okamžitým příměřím v Gaze, uvedla agentura Reuters.



Blinken je v Jordánsku v rámci své týdenní cesty po regionu. Setkal se také s ministrem zahraničí a navštívil sklad Světového potravinového programu, kde se balí nákladní auta s pomocí určenou pro Gazu.



- V Bejrútu vražda Saleha al-Arouriho, zástupce šéfa politického byra Hamásu, vyvolala vážné obavy, že by se válka mohla přenést do Libanonu.



Ve dnech po Arouriho zabití převládly v Libanonu i v širším regionu obavy z totální války mezi Hizballáhem a Izraelem. Zatímco ulice, které se bezprostředně po útoku vyprázdnily, jsou opět rušné, obavy přetrvávají. Náladu shrnul odstupující libanonský premiér Nadžíb Mikátí, který v pátek hovořil o "nebezpečí pokusů zatáhnout Libanon do regionální války ... s vážnými důsledky zejména pro Libanon a sousední země." V sobotu ráno, kdy Hizballáh vypálil desítky raket na severní Izrael a prohlásil, že tato palba byla pouze jeho první reakcí na Arúriho zabití, získalo Mikátího varování další rozměr. Přeshraniční výměny raket zdůraznily skutečnost, že po třech měsících se izraelská válka proti Hamásu začíná stále více rozšiřovat do celého regionu.





- Po sobotních rozhovorech s tureckými a řeckými představiteli Blinken uvedl, že v rámci své týdenní návštěvy zaměřené na uklidnění napětí v regionu chce zabránit "nekonečnému cyklu násilí".





- Izraelská armáda signalizovala odklon od svého zaměření na severní Gazu a uvedla, že dokončila likvidaci tamní vojenské infrastruktury Hamásu.



Její mluvčí, kontradmirál Daniel Hagari, v sobotu večer uvedl, že její síly budou "pokračovat v prohlubování úspěchů", informuje agentura AP a dodává, že posílí obranu podél hraničního plotu mezi Izraelem a Gazou a zaměří se na centrální a jižní část území.





Zpráva přichází v době, kdy je na oficiální návštěvě regionu americký ministr zahraničí Antony Blinken. USA opakovaně vyzvaly Izrael, aby ukončil svou leteckou a pozemní ofenzívu v Gaze a zaměřil se na cílenější útoky proti Hamásu, aby zabránil zabíjení civilistů.







Očekává se, že Blinken bude po svém úterním přistání vyvíjet tlak na Izrael, aby chránil civilisty v Gaze. V posledních týdnech již Izrael omezoval své útoky na sever Gazy a posouval se na jih, kde je většina z 2,3 milionu Palestinců v Gaze zatlačena do menších oblastí. Je tam humanitární katastrofa, zatímco izraelské letecké útoky pokračují.



- Izrael uvedl, že jeho letadla střílela na palestinské ozbrojence, kteří zaútočili na vojáky ve městě Dženin, zatímco palestinské ministerstvo uvedlo, že úder byl zaměřen na lidi, kteří se na místě shromáždili, a očití svědci uvedli, že k útoku došlo v době, kdy se izraelské síly stahovaly.





"Jedné z obětí to utrhlo hlavu," řekl agentuře Reuters Mudžáhid Nazzal, palestinský lékař, který na místě zasahoval jako první. "Zdálo se, že střela zasáhla přímo jeho. Ostatní měli useknuté končetiny. Sedmá osoba byla vážně zraněna a odvezla ji sanitka."





Další svědek, Ahmed Sulejman, řekl: "K leteckému útoku došlo u vjezdu do Dženinu v oblasti zvané Mučednický trojúhelník. Můžete vidět následky střely. Všude je rozptýlená krev a části těl."

Podle rodinných příslušníků byli čtyři ze zabitých bratři.





- Jeden příslušník izraelské pohraniční policie byl zabit a další zraněni, když bylo jejich vozidlo zasaženo výbušným zařízením během operací v Dženinu, uvedla izraelská armáda a policie.

Při záchraně jim pomáhal vrtulník s krycí palbou, uvedla armáda a dodala, že letoun střílel na "teroristické komando, které házelo výbušniny a ohrožovalo naše síly, řada teroristů byla zabita".



- Šest lidí bylo v neděli časně ráno zabito při izraelském leteckém útoku ve městě Dženin na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



"Při izraelském okupačním bombardování skupiny občanů zahynulo v Jeninu šest lidí," uvedlo ministerstvo zdravotnictví spravované palestinskou samosprávou, které sídlí na Západním břehu Jordánu.



Oficiální palestinská tisková agentura Wafa v neděli brzy ráno informovala, že v Džanínu probíhá rozsáhlé nasazení izraelských sil.



- Násilí na Západním břehu Jordánu zesílilo od 7. října, kdy Hamás zahájil bezprecedentní útok na Izrael z Gazy. Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí bylo od vypuknutí konfliktu na Západním břehu Jordánu zabito více než 300 Palestinců.



