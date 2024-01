Dnešní USA: Rektorku Harvard University zlikvidoval šílený ultrapravicový miliardář

4. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

V čele útoků na rektorku Harvard University Claudine Gayiovou stál "tyran": šílený ultrapravicový miliardář



Americký manažer hedgeového fondu Bill Ackman zveřejnil po odchodu Gayové na Twitteru příspěvek o 4 000 slovech, v němž odsoudil "rasismus vůči bělochům".



Hlavním útočníkem na rektorku Harvard University Claudine Gayovou, který ji donutil, aby na svou funkci rezignovala, je Bill Ackman, miliardář, manažer hedgeových fondů a absolvent Harvardu.



Ackman, který Gayovou obvinil z údajného antisemitismu a plagiátorství, byl hlavním aktérem v ultrapravicové a rasistické kampani proti rektorce.



Jen za poslední měsíc tento sedmapadesátiletý muž na Twitteru více než stokrát útočil na Gayovou, a to svému milionu sledujících. V úterý to završil na Twitteru rozvláčným příspěvkem o 4 000 slovech o "rasismu vůči bělochům"; útočil na úsilí univerzit zvýšit diverzitu a tvrdil, že studentské skupiny "podporují terorismus". Americký manažer hedgeového fondu Bill Ackman zveřejnil po odchodu Gayové na Twitteru příspěvek o 4 000 slovech, v němž odsoudil "rasismus vůči bělochům".Hlavním útočníkem na rektorku Harvard University Claudine Gayovou, který ji donutil, aby na svou funkci rezignovala, je Bill Ackman, miliardář, manažer hedgeových fondů a absolvent Harvardu.Ackman, který Gayovou obvinil z údajného antisemitismu a plagiátorství, byl hlavním aktérem v ultrapravicové a rasistické kampani proti rektorce.Jen za poslední měsíc tento sedmapadesátiletý muž na Twitteru více než stokrát útočil na Gayovou, a to svému milionu sledujících. V úterý to završil na Twitteru rozvláčným příspěvkem o 4 000 slovech o "rasismu vůči bělochům"; útočil na úsilí univerzit zvýšit diverzitu a tvrdil, že studentské skupiny "podporují terorismus".



Ackmanova kampaň přišla po "letech rozhořčení", píše deník New York Times, částečně proto, že jeho finanční dary Harvardu mu nezajistily větší vliv na univerzitu.





Ackman, který byl v minulosti dárcem Demokratické strany, popřel, že by se věnoval pravicové politice. Jeho kampaně se však chopili konzervativci a republikánská strana, kteří jsou dlouhodobě rozhořčeni údajnou liberální zaujatostí a snahami o pozitivní diskriminaci na univerzitních kampusech i jinde - na což rezignaci Gayové upozorňují komentátoři.







Mezi řadou podpůrných tweetů z pravicových účtů se objevil Virginia Project, republikánská organizace, která provozuje "program proti neamerickým aktivitám" zaměřený na "kritickou rasovou teorii", "queer teorii" a "rovnostářství"; jeden republikánský aktivista a blízký přítel republikána George Santose; a Monica Crowleyová, bývalá spolupracovnice ultrapravicové televize Fox News a pracovnice Trumpovy administrativy, u níž CNN již dříve zjistila, že v knize, kterou napsala v roce 2012, opsala řadu zdrojů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

486

Al Sharpton, aktivista v oblasti občanských práv a zakladatel Národní akční sítě, byl mezi těmi, kteří z odchodu Gayové obviňují Ackmana, a uvedl, že finančník vedl "neúnavnou kampaň proti rektorce Gayové nikoli kvůli jejímu vedení nebo referencím, ale protože měl pocit, že je to nájemná DEI"."Odstoupení rektorky Gayové se týká více než jedné osoby nebo jednoho incidentu. Jde o útok na každou černošku v této zemi, která prorazila skleněný strop rasismu," uvedl Sharpton ve svém prohlášení.Národní akční síť plánuje demonstraci před Ackmanovou kanceláří na Manhattanu, uvedl Sharpton."Pokud si (Ackman) nemyslí, že černí Američané patří do vedení společnosti, na Ivy League nebo do jiných posvátných sálů, budeme před jeho kanceláří jako doma," napsal Sharpton.Gregg Gonsalves, epidemiolog z Yaleovy univerzity, napsal na Twitteru: "Bill Ackman má zhoubný vliv na americké školství. Myslí si, že jeho peníze se rovnají moudrosti, a i když tomu tak není, myslí si, že mu dávají právo šikanovat lidi podle libosti. Je čas postavit se lidem, jako je on. Je odporný."Moderátor televizní stanice MSNBC Mehdi Hasan, když se zabýval Ackmanovým chováním, napsal na Twitteru toto:"Takhle to dopadá, když liberální univerzity ustupují pravicovým, zlovolným tyranům. Takhle to dopadá, když se kdokoli kdekoli přikloní na stranu tyrana, aby se ho pokusil uklidnit. Neuklidní se. Jen se vrátí pro další."Ackman odpověděl, že "není pravičák", a zopakoval tvrzení, že na univerzitních kampusech zaznívaly výzvy ke genocidě židů.Hasan odpověděl: "Nikdo nevyzýval ke genocidě židů. Opakujete lži a nesmysly poslankyně Stefanikové, což je další připomínka toho, proč jste stejně jako ona na pravici. Kritizoval jste někdy Stefanikové otevřený antisemitismus (teorie náhrady obyvatelstva, podpora Trumpa atd.)? Pokud ne, proč ne?"Navzdory Ackmanovu tvrzení, že jeho kampaň proti Gayové nebyla politicky motivovaná, bylo možné vidět, koho jeho křížová výprava přilákala, a to u těch, kteří Ackmanovy výkřiky chválili.