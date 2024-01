Izrael skončil na severu Gazy. Vytvořil tam absolutní spoušť

8. 1. 2024

Moderátor, Channel 4 News, neděle 7. ledna 2024: Dobrý večer. První fáze je dokončena. Izrael hlásí vítězství nad Hamásem na severu Gazy, ale většina světa se dívá na rostoucí počet mrtvých civilistů a nebezpečí širší války.





Jak Izrael tvrdí, jeho vojenských cílů bylo na severu Gazy dosaženo. Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví tam oznamuje, že při izraelské invazi bylo zabito již téměř 23 000 Palestinců. Spojené státy dnes večer zdvojnásobí své úsilí, aby zabránily rozsáhlejší válce a přiměly Izrael, aby nějakým způsobem omezil zabíjení civilistů.

Po třech měsících invaze do Gazy Izrael prohlásil, že ukončil hlavní boje na severu země. Tvrdí, že zlikvidoval vojenskou infrastrukturu používanou Hamásem, který Velká Británie označuje za teroristickou organizaci. Na jihu, kde se tísní většina obyvatel, však boje nepolevují. Mezi oběťmi posledních izraelských úderů byli i dva novináři. Už jich zemřelo již více než 70. Od 7. října je v Jordánsku a Kataru americký ministr zahraničí Anthony Blinken, který má za úkol snížit počet civilních obětí a zastavit šíření války. Po týdnu atentátů, bombových útoků a pokračujících hrozeb pro lodní dopravu v regionu. Přijíždí znovu.

Reportér: Jižní Gaza a Wael Dahduoh, pro mnohé hlas Gazy, oplakává zabitého syna Hamzu. Jeho auto bylo zničeno při leteckém útoku. Oba muži, známí novináři z Al Džazíry. Waelův příběh je příběhem tolika Palestinců. Přišel o manželku, tři děti a vnuka. Zabily je izraelské bomby svržené po zvěrstvech Hamásu 7. října a desetiletích neúspěchu nastolit mír na tomto sporném území.





Wael říká, že svět je slepý k tomu, co se děje v pásmu Gazy.









IDF zveřejnily záběry svých pozemních jednotek ve městě Gaza, když jejich nejvyšší představitelé prohlásili, že nyní dokončili likvidaci vojenské infrastruktury Hamásu na severu. Obrovské oblasti leží v naprostých troskách, ale jinde válka pokračuje.









Daniel Hagari, mluvčí izraelské armády: "Boje budou pokračovat i v průběhu roku 2024. Jednáme podle plánu, abychom dosáhli válečných cílů a zlikvidovali Hamás na severu a jihu."









Profesor Michael Clarke: "IDF nepochybně dosáhly strategických úspěchů. Získaly kontrolu nad severem, rozbily velitelskou strukturu Hamásu na severu, převzaly kontrolu nad zhruba 65 % území Hamasu, které fyzicky ovládají. Nejtěžší je však věc, kterou nyní musí zvládnout, a to vypořádat se se zbývajícími 35 %, v nichž žije 90 % obyvatel Gazy. Včetně dvou třetin bojovníků Hamásu a faktem je, že IDF jsou vojensky velmi dobré, ale nejsou dost dobré na to, aby udělaly to, co si myslí, že musí udělat.





Reportér: Takže se obáváte, že to znamená, že to bude z hlediska krveprolití na jihu ještě horší?





Profesor Michael Clarke: Faktem je, že IDF nyní přecházejí od konvenční vojenské operace k něčemu, co se bude na jihu podobat spíše protipovstalecké operaci a pak protiteroristické operaci. A to jistě znamená, že než to skončí, bude mnohem více obětí, než budou mít IDF pocit, že se mohou stáhnout, pokud pak bude existovat nějaký politický plán, který je mezinárodní společenství připraveno podpořit. To jsou dost velká "kdyby"."









Reportér: Tím ale "kdyby" nekončí. Zatímco se válka na jihu stupňuje, Izrael čeká na zprávy o svých rukojmích. Více než 100 jich stále drží Hamás, přičemž obavy z rozsáhlejší eskalace jsou až příliš reálné. Od Západního břehu Jordánu, kde devět lidí zemřelo při útoku izraelského bezpilotního letounu, přes izraelské hranice s Libanonem až po Rudé moře, kde Íránem podporovaní húthijští povstalci nadále narušují lodní dopravu. Americký ministr zahraničí a šéf zahraničních věcí EU, oba tento týden pendlují mezi hlavními městy regionu a hledají dlouhodobá řešení.









Ke krveprolití, které nyní zabilo téměř 23 000 Palestinců, podle zdravotnického úřadu řízeného Hamásem, je to humanitární katastrofa táhnoucí se až na jih Gazy, kde v Rafáhu Hashim Abu al Naja odchází do toho, co zbylo z rodinného domu jeho bratra.













Všech třicet jich je mrtvých a stařecké slzy, hovoří o dalších mrtvých, kteří ještě přijdou.









Moderátor: Hovořil jsem s Hishamem Mhannou z Mezinárodního výboru Červeného kříže, který je v Rafáhu na jihu Gazy, a začal jsem tím, že jsem mu položil jednoduchou, zásadní otázku, jak těžké je pro tamní lidi sehnat jídlo?





Hisham Mhanna, Mezinárodní červený kříž: Sehnat potraviny je nejen obtížné, ale také velmi drahé a naprostá většina obyvatel si nemůže dovolit koupit žádné potraviny. Nyní, i vzhledem k omezenému množství humanitární pomoci, která se do pásma Gazy denně dostává, se v pásmu Gazy blížíme situaci hladomoru.





Moderátor: Je zima. Jaký to má vliv?





Hisham Mhanna: Statisíce rodin teď žijí ve stanech nebo v provizorních domech, a kdykoli prší, topí se ve vodě. Jsou odpojeny od jakékoli kanalizace, takže je problém jít i na záchod nebo se osprchovat. Hygienická situace je také katastrofální a lidé si nemohou dovolit koupit hygienické potřeby pro sebe, pro své děti, pro ženy, lidé se stali bezmocnými, i kdyby válka skončila a nezdá se, že by měla skončit. Velmi brzy se lidé začnou potýkat s tím, že jsou bez domova, že už nemají nic, co by mohli používat nebo s čím by mohli žít, a v podstatě nemají žádnou budoucnost, žádnou jasnou budoucnost pro své děti.





Moderátor: Izrael lidem nařídil, aby šli na jih. Je správné nebo nesprávné předpokládat, že ta oblast je alespoň relativně bezpečná před bombardováním?





Hisham Mhanna: V Gaze není žádné bezpečné místo, protože kamkoli přijdeme, najdeme hromadu trosek, poškozené vozidlo nebo svědka, který sdělí, že přežil nálet. I kdyby se jednalo o bezpečnou oblast, musela by být předem upravena, aby se tam dalo přežít. Někdy nám trvá dvě až tři hodiny, než se dostaneme na vzdálenost 300 metrů, protože je tu všude strašně moc lidí. To do jisté míry ztěžuje naši schopnost přesunout se. dodat pomoc nebo navštívit nemocnici či jinou humanitární misi.





Moderátor: V mnoha kruzích je to popisováno jako genocida páchaná Izraelem. Přijímáte tuto charakteristiku?





Hisham Mhanna: Mezinárodní výbor Červeného kříže je mezinárodní humanitární organizace. Nejsme oprávněni popisovat situaci tak, zda se jedná o genocidu, nebo ne. Nicméně to, čeho jsme svědky v Gaze, je naprosto bezprecedentní za celá desetiletí, která naše delegace zaznamenala od začátku tohoto konfliktu v roce 1967. Je to naprosto bezprecedentní míra krve, míra zabitých nebo zraněných civilistů.





Moderátor: Vzhledem k tomu, co jste právě řekl, máte pocit z toho všeho, co se děje, že se civilní obyvatelstvo obrací proti Hamásu nebo naopak ho více podporuje, vzhledem k tomu, co se stalo?





Hisham Mhanna: Nejsem tu od toho, abych mluvil o politických názorech obyvatelstva v Gaze, protože si myslím, že mají více práce s přežíváním, každodenním zajišťováním jídla pro své děti a snahou dostat své zraněné blízké z pásma Gazy k lékařskému ošetření v zahraničí, které v Gaze není dostupné. Lidé se nezajímají o to, koho podpořit, kdo za to může, spíše jen potřebují zastavit zabíjení, zastavit palbu a potřebují ušetřit životy kohokoli, kdo opustil své rodiny.





Moderátor: Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Názory Červeného kříže dnes zevnitř Gazy.







