Trump Evropě: Spojené státy vám NIKDY nepřijdou na pomoc

11. 1. 2024

Trump řekl evropským lídrům, že USA "vám nikdy nepřijdou na pomoc"



Prezident pak evropským komisařům v roce 2020 sdělil, že "NATO je mrtvé" a že USA nikdy nebudou bránit Evropu, pokud bude napadena



Donald Trump řekl předsedovi Evropské komise v roce 2020, že USA "nikdy nepřijdou na pomoc", pokud by byla Evropa napadena, a také řekl, že "NATO je mrtvé", uvedl vysoce postavený evropský komisař.



Několik tiskových agentur uvedlo, že výměnu názorů mezi Trumpem a Ursulou von der Leyenovou na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2020 popsal v úterý v Bruselu Thierry Breton, francouzský eurokomisař odpovědný za vnitřní trh, do jehož kompetence patří i obrana.

"Musíte pochopit, že pokud bude Evropa napadena, nikdy vám nepřijdeme na pomoc a nepodpoříme vás," řekl Trump podle Bretona, který hovořil v Evropském parlamentu.



Podle Bretona Trump také řekl: "Mimochodem, NATO je mrtvé a my odejdeme, vystoupíme z NATO."



Podle deníku Jerusalem Post Trump dodal: "A mimochodem, dlužíte mi 400 miliard dolarů, protože jste nezaplatili, vy Němci, to, co jste měli zaplatit za obranu".



Jako německá ministryně obrany patřila von der Leyenová k evropským představitelům, kteří na Trumpa v otázce financování zatlačili.



Výhrůžky vystoupením z NATO a požadavky, aby evropské země zvýšily příspěvky do něj, však byly pro Trumpovo prezidentství stejně charakteristické jako obavy z jeho neprůhledného a zjevně submisivního vztahu s Vladimirem Putinem.



Trump tvrdí, že rozumí ruskému prezidentovi, Putin prý podle Trumpa čekal, až Trump skončí ve funkci, než napadl Ukrajinu.



V Bruselu Breton údajně řekl, že Trumpovy výroky v roce 2020 byly "velkým budíčkem", a varoval: "Může se vrátit k moci."



V pondělí se koná první klání letošních republikánských prezidentských primárek, volební shromáždění v Iowě.



Trump čelí 91 trestním oznámením, právním pokusům o vyloučení z hlasování a různým občanským hrozbám, přesto se těší obrovskému náskoku v průzkumech před svými nejbližšími soupeři.



Průzkumy týkající se pomyslných všeobecných voleb mezi Trumpem a Joem Bidenem ukazují těsný souboj, v němž Trump často vede.



"Nyní více než kdy jindy víme, že jsme samozřejmě odkázáni sami na sebe," uvedl podle serveru Politico Breton.



"Jsme členem NATO, téměř všichni, samozřejmě máme spojence, ale nemáme jinou možnost než drasticky zvýšit [výdaje na zbrojení], abychom byli připraveni [na] cokoli se stane."





Trumpova kampaň se k tomu bezprostředně nevyjádřila.







