Izrael před soudem

12. 1. 2024

Profesionální televizní zpravodajství, jaké v českých televizích neuvidíte:







Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 11. ledna 2024, 19 hodin: Izrael před soudem. Jihoafrická republika se obrátila na Mezinárodní soudní dvůr s žalobou, že se Izrael v Gaze dopouští genocidy. Dobrý večer. To, co se odehrává v Haagu, je podle Izraele jedna z největších ukázek pokrytectví v dějinách, krvavá pomluva, lež a svět vzhůru nohama, říká Binyamin Netanjahu ohledně Jihoafrické republiky, která podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru OSN. Funguje prý jako právní odnož Hamásu. Izrael byl obviněn z těžkého násilí a genocidních činů v Gaze. Důkazy? Samotný počet zabitých civilistů, fotografie masových hrobů a videozáznamy Netanjahua a vojáků jednajících podle jeho rétoriky, kteří se tváří, že za zvěrstva ze 7. října jsou odpovědní všichni obyvatelé Gazy.







Moderátorka: Mezinárodní soudní dvůr v Haagu začal projednávat žalobu Jihoafrické republiky, která obviňuje Izrael z genocidy ve válce v Gaze. Právníci Jihoafrické republiky konstatovali, že existoval vzorec chování a s ním spojený záměr zničit Gazu, a naléhali na soud, aby nařídil okamžité zastavení izraelských vojenských akcí. Izrael tato obvinění důrazně odmítl. Premiér Binjamin Netanjahu prohlásil, že země je obviňována z genocidy, zatímco proti genocidě bojuje. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je nyní v Haagu. Lindsey.





Reportérka: Kathy, premiér Netanjahu prohlásil, že Izrael zdaleka není pachatelem genocidy, ale její obětí. Řekl, že vše, co se dnes odehrálo u soudu tady za mnou, bylo jen pokrytectví a lži. Jihoafrická republika tento případ podala, protože je členem, účastníkem soudu, stejně jako všechny členské země OSN. To, co dnes udělala, bylo, že se odvolávala na hrůzu toho, co se děje v Gaze, na utrpení, ničení, hlad.





Ale víte ,ono to nestačí. Nestačí říci, že to způsobil Izrael. Jihoafrická republika musí dokázat, že to není vedlejší produkt války Izraele s Hamásem. Není to to, čemu se říká vedlejší škody. Musí dokázat, že ve skutečnosti je to záměr Izraele. Říkají, že cílem Izraele je vymazat palestinský lid, vyhladit ho. Zničit je jako skupinu vcelku nebo zčásti. To je genocida, což Izrael samozřejmě popírá.





Bude trvat dlouho, než soudci rozhodnou, zda se skutečně jedná o genocidu. Ale co mohou udělat v krátkodobém horizontu, je to, že pokud si myslí, že případ Jihoafrické republiky je věrohodný, mohou, jak se říká, uvést předběžná opatření. To znamená, že mohou požadovat, aby Izrael přestal dělat to, co dělá v Gaze, a to mohou udělat během několika příštích týdnů. Takto se případ vyvíjel dnes. Je to jeden z nejzásadnějších případů, které Mezinárodní soudní dvůr v poslední době projednával. Pozorně sledovaný nejen v Jižní Africe a Izraeli, ale po celém světě.





Jihoafrická žaloba se částečně opírá o údajně genocidní výroky vysokých izraelských ministrů.









"Místopředseda izraelského parlamentu vyzval k vymazání Gazy z povrchu zemského. Obranné síly s tím souhlasí. Ministr obrany Yoav Gallant poskytl 9. října armádě aktuální informace o situaci, kde uvedl, že vzhledem k tomu, že Izrael uvalil na Gazu úplné obklíčení, nebude tam elektřina, potraviny, voda ani palivo. Vše bude uzavřeno. Protože Izrael bojuje proti lidským zvířatům."





Reportérka: Byl promítnut klip premiéra Netanjahua, v němž se odvolával na Amáleka, biblickou bitvu, v níž Izraelci zcela zničili své nepřátele, muže, ženy i děti. Záběry předložené u soudu naznačovaly, že izraelští vojáci to pochopili a přijali a zpíval o Amálekovi.













K budově soudu se na protest vydali příznivci Izraele, včetně rodinných příslušníků těch, kteří jsou v Gaze drženi jako rukojmí. Podle nich je obvinění z genocidy pobuřující, protože Izraelci se 7. října stali oběťmi Hamásu.

Žena: "Myslím, že by neměly být oběti na obou stranách, ale oni musí vyhladit Hamás. To je to, co musí udělat, a to není genocida."











Ti, kdo podporují Palestince, tam byli také vděční Jihoafrické republice, která případ předložila částečně kvůli historickým vazbám mezi bojem proti apartheidu a palestinskou věcí. Doufají, že tento případ by mohl vést k tomu, že budou jednotlivci postaveni před Mezinárodní trestní soud.









Jihoafrický ministr spravedlnosti: "Bude to mít obrovský význam. Skutečnost, že stát Izrael je hnán k zodpovědnosti mezinárodním společenstvím, vojáci, oni vědí, že izraelské úřady vědí, že pokud budou pokračovat, mohou být jednoho dne předvoláni i jednotlivě před Mezinárodní trestní soud a budou hnáni k zodpovědnosti. Takže poselství je jasné. Musí přestat, musí upustit od aktů genocidy."



Reportérka: Jihoafrická republika usiluje o to, aby soudci přijali předběžná opatření, kterými by Izraeli nařídili okamžitě přestat způsobovat další lidské utrpení a ztráty v Gaze.













"Jihoafrická republika nyní s úctou a pokorou vyzývá tento ctihodný soud, aby učinil, co je v jeho silách. Aby zavedl předběžná opatření, která jsou tak naléhavě nutná k zabránění další nenapravitelné újmě palestinského lidu v Gaze, jehož naděje, včetně naděje na samotné přežití, jsou nyní vkládány do tohoto soudu."



"Zasedání bylo přerušeno."



Reportérka: Vynesení verdiktu o genocidě může trvat čtvrt desetiletí, ale pokud soudci dospějí k závěru, že jihoafrický případ je věrohodný, mohla by být předběžná opatření oznámena ještě před koncem tohoto měsíce. Izrael předloží svou obhajobu zítra.





Moderátorka: Nuže, nyní se ke mně připojil William Schabas, odborník na lidská práva, který předsedal vyšetřovací komisi OSN pro izraelskou válku v Gaze v roce 2014. Obhajoval také Myanmar poté, co byl obviněn z genocidy muslimů z kmene Rohingů. Je spoluautorem komise pro porušování lidských práv ve Rwandě a v minulosti radil Organizaci pro osvobození Palestiny Williame Schabasi, co si myslíte o případu, který předložila Jihoafrická republika?













William Schabas: No, v první řadě je třeba si uvědomit, že o všem se nerozhodne v příštích dvou nebo třech dnech. Jedná se o velmi předběžnou potyčku, která probíhá mezi Jihoafrickou republikou a Izraelem, a k meritu věci se dostaneme pravděpodobně až za čtyři roky.



Moderátorka: A v té předběžné potyčce by to mohlo vyústit v to, že, víte, Izraeli bude nařízeno, aby přestal bojovat a bude?



William Schabas: To ano, myslím, že je pravděpodobné, že to vyústí v soudní příkaz proti Izraeli. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že k tomu dojde, ale jak silný ten příkaz bude a co bude obsahovat, je v tuto chvíli těžké posoudit, Jihoafrická republika požádala o celý seznam věcí, které by chtěla, aby byly nařízeny. Dostanou to, myslím, že odejdou s vítězstvím. Samozřejmě to bude částečné vítězství, protože pravděpodobně nedostanou všechny věci, o které žádají. A tak Izrael bude tvrdit, že porazil Jihoafrickou republiku, bude tvrdit, že zvítězil, že to bude rozdělený výsledek, ale bude to mít na Izrael dopad. O tom jsem velmi přesvědčen. A pak to může ovlivnit konflikt a nakonec to může ovlivnit i budoucnost. Což tedy ztěžuje předvídání toho, co se stane.



Moderátorka: Víme, že Izrael obvinil Jihoafrickou republiku z toho, že funguje, jak víte, jako legální odnož Hamásu a ignoruje skutečnost, že Hamás 7. října vraždil, znásilňoval a unášel izraelské občany. Jaká si myslíte, že bude potom obrana Izraele?



William Schabas: Takové řeči Izraele se mohou v ulicích Tel Avivu dobře prodávat. Ale v Haagu to nebude moc dobře fungovat, U soudu se budou muset vypořádat s obviněními a vysvětlit je, je tu historie. Zmínila jste tedy případ Myanmaru, který nyní ještě prochází systémem, a je zde mnoho podobností s takovými argumenty, které byly předloženy v roce 2019 a které vyústily v nařízení proti Myanmaru. Práh důkazů a síla případu, ono stačí, aby bylo pravděpodobné, to, co říká Jihoafrická republikla, aby uspěla. Sledoval jsem dnešní slyšení. Jihoafrická republika má velmi přesvědčivé argumenty. Mají velmi silné argumenty a nebudou odmítnuty pouhým konstatováním, no, vy jste přátelé Hamásu nebo tak něco, což podle mě ani není pravda.



Moderátorka: Nakonec do posuzování vstupuje politika, stejně jako právní aspekty, že?











William Schabas: Rozhodně. Taková je povaha Mezinárodního soudního dvora. Je to směs práva a politiky a právo bude ovlivňovat politiku. Myslím si, že jedna z věcí ohledně výsledku, pravděpodobný výsledek zde je, že bude vydán příkaz proti Izraeli. Izrael se k němu může postavit odmítavě. Zatím se k soudu chovali spíše odmítavě, i když ten případ zjevně berou vážně. Ale pro přátele Izraele to bude těžší, pak jim bude nepříjemné, že Izrael zaujímá vůči soudu příliš agresivní a odmítavý postoj, protože se soudem spolupracují a respektují ho. Mluvím o západoevropských zemích, o Velké Británii, o Kanadě a tak dále. Nebudou s tím chtít souhlasit. S postojem, který Mezinárodní soudní dvůr prostě odmítá.



Moderátorka: Co je zde v sázce? Protože se objevily náznaky, že se určitým způsobem testuje mezinárodní právo, schopnost dokázat, že víte, my jako svět jsme schopni pohnat národy k odpovědnosti.





William Schabas: V tom je krása Mezinárodního soudního dvora. Už jsem tam byl v různých případech. Je to ta myšlenka Mezinárodního soudního dvora. Je to již více než 100 let. Je to myšlenka, že pokud budeme mít mezinárodní právo, musíte mít soud, který o jeho dodržování bude rozhodovat. A tak je to v tomto směru krásná instituce. Je to nádherná fúze, ale je nedokonalá, protože je to nedokonalý systém.



Moderátorka: A problematický tím, jak dlouho všechno trvá.



William Schabas: No bohužel, ale samozřejmě zároveň jsou to složité případy a taky je nemůžete uspěchat. Chce to čas. Jsou komplikované. Občanskoprávní případy u soudů tady v této zemi často trvají dlouho. Může to trvat i roky.



Moderátorka: Rusko to také ignoruje. To je další věc.



William Schabas: No ignoruje, ale bude to mít dopad i na ně. Rozhodnutí bude mít dopad i na ně a všichni to vědí a berou to vážně. A když se dostanete k podstatě toho všeho, tak oni mají také respekt k soudu a k soudcům, kteří ho tvoří.



