Ukrajina sestřelila dva ruské letouny. Byl to pro Kreml katastrofální den

16. 1. 2024

Letoun A-50, který detekuje protivzdušnou obranu a koordinuje cíle pro ruská letadla, se okamžitě zřítil a jeho posádka zahynula. Těžce poškozený Il-22 zřejmě nouzově přistál na letišti v ruské Anapě.



Není jasné, jak se Ukrajině podařilo letadla zaměřit a sestřelit. Podle jedné z teorií byla použita protiletadlová raketová baterie Patriot - dodaná USA. To by však znamenalo přesunutí systému do blízkosti frontové linie, kde by mohl být odhalen.



Ruští představitelé uvedli, že nemají "žádné informace" o tom, co přesně se stalo. Prokremelští blogeři naznačovali, že letadla byla zasažena přátelskou palbou nebo dokonce sestřelena týmem britských operativců SAS pomocí raket země-vzduch.



Ať už byla příčina jakákoli, incident je ranou pro ruské letectvo a morální vzpruhou pro ukrajinské ozbrojené síly. Kyjevská protiofenzíva v loňském roce selhala a v posledních měsících Rusko zahájilo vlnu útoků na východě země podél zamrzlé frontové linie ve snaze získat zpět iniciativu.



Podle britského ministerstva obrany má Kreml ve výzbroji pouze šest funkčních letounů A-50. Výroba každého letadla stojí 330 milionů dolarů. Loni v únoru zaútočili partyzáni v Bělorusku na další letoun A-50, který se nacházel na letecké základně poblíž Minsku. Není jasné, jak velké škody způsobili.



Od loňského roku Ukrajina systematicky poškozuje ruskou vojenskou infrastrukturu na okupovaném Krymu a zaměřuje se na radarové stanice a další zařízení. Bombardovala velitelství ruské černomořské flotily v přístavu Sevastopol a donutila námořní plavidla k přemístění do bezpečnějších přístavů.



Zdá se, že Kyjev nyní zpochybňuje ruskou nadvládu v Azovském moři, jehož součástí jsou přístavy Berďansk a Mariupol, obsazené v roce 2022. V pondělním prohlášení Zalužnyj uvedl, že v rámci operace, kterou označil za "skvěle naplánovanou a provedenou", byla na jihu země zničena dvě ruská letadla.



Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat uvedl, že letoun Il-22 byl neopravitelně poškozen. Dodal, že špionážní letoun A-50 byl pro nás "prioritním cílem". Nepotvrzený snímek na sociálních sítích ukázal ocasní část Il-22, zjevně poškozenou střepinami.



