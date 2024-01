Zdroje jsou, peníze se najdou

15. 1. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Pozn. red.: Má Česká televize normalizovat a legitimizovat extremisty tím, že je zve do diskusních pořadů? A měl do takové diskuse Rakušan vůbec jít?

V nedělních Otázkách V. Moravce byl ministr vnitra Rakušan vystaven kritice, pokud jde o policejní zásah proti vrahovi v budově filozofické fakulty v Praze, dvou tzv. expertů na bezpečnost z podivných krajin politického spektra. Konkrétně jde pana Šlachtu (Přísaha) a pana Pecinu (SPD). Šlachta rozjel silný útok na pozici policejního prezidenta, Pecina byl mnohem umírněnější a občas řekl něco, co pan ministr musel odsouhlasit. Konkrétně problém s tím, že hasiči nemají stále, navzdory mnoho let trvajícím slibům, balistickou ochranu.

Shoda napříč diskutujícími byla, zdá se mi, v tom, že v České republice nefunguje pořádně sdílení informací, třeba mezi zdravotníky a policisty, a že celý sytém bezpečnosti je zastaralý a podfinancovaný. Na to konto reagoval pan ministr sebejistým prohlášením, že peníze na tato opatření se prostě najdou. Najít se prý musejí. Jedná se konkrétně o tři miliardy korun.

To je pozoruhodný přístup, který do vládní posedlosti škrty a rozpočtem přináší hodnotu zřejmě ještě vyšší. Je to vůbec možné, aby pro vládní politiky bylo něco důležitějšího než škrty a rozpočet? A co by to mohlo být? Musí umírat lidé rukou vraha, aby se vládní politik v médiích vyjádřil, že peníze se prostě musejí najít? Ostatně pokud jde o zdravotnictví, peníze se také našly, když se premiér rozhodl čarovat s VZP.

Vladimír Špidla kdysi řekl slavnou větu, že zdroje jsou. Za to byl a je stále vysmívaný. Jenže ministr Rakušan neřekl nic jiného. Máme nějaké priority ještě jiné než škrty, nebo ne? Ministr správně mluvil o penězích pro armádu. Bezpečnost je prý prioritou této vlády. Peníze se pro armádu prostě najdou. Dobře. Co ještě je prioritou této vlády? Že by demokracie a důvěra občanů ve stát? A pak možná ta hlavní otázka: odkud se ty peníze vezmou? Utrhnou se od pusy důchodcům a chudým?

Co mě v neděli příjemně překvapilo, bylo to, že ani jeden z diskutujících nemá zbrojní pas a že všichni odsoudili propagací zbraní českými politiky. Pan Šlachta tvrdil, že jako člověk, který zbraň měl, má ke zbraním velký respekt, že není možné se zbraněmi pózovat pro politickou kampaň. Zmínil také, že mnoho různých šílenců se podle jeho informací snaží v Česku dostat legálně k vlastnictví střelné zbraně.

Pan ministr mluvil ve zmíněném nedělním pořadu také o možnostech přísnější regulace dostupnosti zbraní. I to se mi zdálo jako docela velký průlom v politické debatě v naší zemi. Doufejme, že jsou nejen zdroje, ale také snaha ty zdroje efektivně využít pro větší bezpečnost. Musíme si klást otázku, jak má v budoucnosti vypadat naše země, pokud jde o masové vraždy.

Nechápu, proč diskutující opakovali trivialitu o tom, že útokům nikdy nebude možné zabránit na 100 procent. Ano, nikdy nebude možné na 100 procent zabránit dopravním nehodám. Budeme kvůli tomu rezignovat na bezpečnost na silnicích? Nikdy nebude možné vyléčit úplně všechna bakteriální onemocnění. Vzdáme se proto antibiotik? Nikdy nebude možné na 100 procent zajistit bezpečnost potravin. Zrušíme tedy dozor a normy v této oblasti?

