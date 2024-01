Proč Česko potřebuje levici

18. 1. 2024 / David Marenčák

Mnohé známé tváře často hovoří o slušnosti, hodnotách, západu a civilizovanosti, demokracii a svobodě. Pokud tím zrovna poněkud průhledně nemaskují své xenofobní, homofobní, rasistické a jinak hnědé reálné činy, obvykle tím přifukují zdejší mýtus o apolitické politice slušnosti, o překonání pojmů pravice a levice a následně do turbulentních postmoderních vod naprostého zmatení přihazují dělení světa a lidí na demokratické a svobodné versus populistické a oligarší.

O tom, kdo patří do prvního a kdo do druhého tábora rozhodují výhradně mluvčí, co mají přístup k moci, do médií či mají jiné způsoby, jak ovlivňovat veřejné mínění. Rozhodování je to snadné, kdo je s námi, je demokratický, i kdyby se na jeho podporu hajlovalo. Do tábora druhého patří vždy ti, kteří s námi v čemkoli nesouhlasí, byť by to byla sebemenší technikálie a šlo o subjekty vzešlé z demokratických voleb.