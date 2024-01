Samá naděje, pozitiva a sociální nejistoty, nebo tak něco

19. 1. 2024 / Petr Haraším

Spiknutí? Jak bych slyšel novinářského komedianta Šafra. Destruktivní nehezká média kazí občany a veřejné mínění. Toto nehezké mediální fuj vlastně snižuje oblibu vlády a strany. Což nutně vede ke stálému posilování škaredé opozice. V mediálním rybníčku se nám objevily velmi nehezké věci. Skoro jsem už viděl, jak premiér všech občanů Fiala s podporou na úrovni odsouzeného Nečase vzteky celý státnicky rudý obvolává zlobivé redakce a vyhrožuje udělením různobarevných výhružných karet. Jsem si jist, že k Šafrovi nevolá, ledaže by se přeptal, jak si na Fórum 24 stojí jeho hoši z Pravého břehu premiéra Petra Fialy.

Jaké velké fuj

Článek o totálně zpackaném rozdělení majetku v české bývalé ruské gubernii asi hnul nejvíce pravicovou žlučí. Jen pouhá zmínka o faktech a datech dokáže dostat do vývrtky nejednoho hodného pravicového strejdu. Nemakáš, neučíš se, lenivíš v jedné, druhé i třetí práci, tak je chyba v tobě, nikoli v systému. S pravdou a láskou jsme došli do jiného stavu, kdy nás proti naší vůli vlastní Klausovi privatizační lumpi a jejich rodiny. Vlastní nás, vlastní politiku, vlastní média a bude ještě mnohem hůř.

Nadějná pirátka Klusová jen a pouze nasdílela článek ohledně majetkové nerovnosti a držení majetku u nás. To stačilo, aby byla neoliberální pravicí urážena, napadána a vláčena virtuálními prostory sociálních sítí. Tady nadávky, urážky a zostouzení morálními kapacitami příliš nevadí. Vládní úderka obhajuje pídění se po majetku a hromadění statků na úkor většiny jako jedinou správnou lidskou vlastnost, která posouvá lidstvo do zářné budoucnosti, kde nic takového jako globální oteplování neexistuje. Špinavé peníze, praktiky mafie a tunely až do středu bankovních sejfů už jsou zapomenuty a odpuštěny. Oni, co nás a naši zem skoro celou vlastní se ke stovkám miliard dostali neskonalou pílí a poctivou dřinou. S takovou za rok, dva doženeme Rusko v klient mafiánském systému řízení země, kdy nás budou vlastnit jako zboží.

Další článek se týkal skvělého manévru ekonomického loudila Stanjury a ukázkově zpackaného českého způsobu Windfall v sektoru bank. Banky sice nic nezaplatily, ač tyly z krize jako divé, ale stačí dobře vymyšlený plán ministra Stanjury za ODS a po dani z neočekávaných zisků je očekávané hnědé nevoňavé. Však občané rádi místo bank zaplatí ztracené veřejné finance. Bandy banky daly vše střadatelům na výhodném úroku, bandy banky nakoupily státní dluhopisy a do třetice si vláda zase něco vymyslí, aby zdůvodnila, proč zůstal bankovní pytlík prázdný. Jak se lze opět dozvědět z pravicové strany síly. Platit daně státu je komunistické zlo, stát na daních okrádá slušné podnikatele i chudobné firmy, a tudíž je ministr Stanjura skoro národní hrdina.

Nikdo vinen?

Za nejdražší potraviny široko daleko stále nikdo nemůže. Prvovýrobce, zpracovatel ani prodejce, natož snad agrobaron, supermarket ani oligopol, všichni osvobozeni. Výzkumy, grafy, statistiky a bádání to rozhodně jasně dokazují, a navíc i plně prokazují. Zemanův-Mlsnův mlsný úřad dal konečné spravedlivé razítko. Doufám, že má Babišův Mlsna podobný nábytek jako jeho vzorný předchůdce Babišův Rafaj, aby nebyl problém s úložným prostorem. Jediným plně přistiženým pachatelem je tradičně český zákazník, a především hlavně ten každý jeden slevový důchodce.

Dokonce v této deflační mizérii někdo proflákl, že zpovykaní důchodci, kteří se mají za Fialy nejvíce růžově v historii se nijak dobře vůbec nemají. Naopak se mají nejhůře za deset let, ano, mají se jako za Kalouska, Nečase a sociálně citlivého Drábka. Snad si Kalousek do své nově vznikající pravicové partaje opět pozve Drábka, Topolánka i Nečase s Nečasovou. Když sranda, tak velká. Ano, byl to český statistický úřad, co neudržel bobříka mlčení a provalil info o důchodcovské inflaci. Jde o onu důchodcovskou inflaci, kterou prý nikdo nikdy nesledoval, jak se čestně lhalo před Ústavním soudem. Tak ta mrška byla loni přes 13 %, kdyby Hampl a spol. zase náhodou nevěděli.

Pařman

Jurečka se utrhl ze řetězu. Po nahnědlé letní rasistické aroganci, po hanebné zimní oslavě v den masového vraždění se pustil do dalších morálních skutků hodného křesťana. Snížil v době finanční krize sociálně slabým část příspěvků na drahé české bydlení. Jako vládní dráb bude nahlížet na tučná bankovní konta příjemců sociálních dávek. Bude-li nahlížet i na konta majitelů bytů, kterým ostatně ona státní dotace v plné výši plyne, se zatím neví. Co se už ale ví, je fakt, že nemocný balíček opět zvedá náklady na bydlení.

Blažek se nenechá zahanbit a musel ihned kontrovat. Zaklekl na dlužníky, aby se exekutoři měli zase o trochu lépe. Zda bude Blažek kontrolovat bankovní konta exekutorů, se zatím také neví.

Fosilní šmejd Tykač i přes odvážné sliby daňového národního hrdiny Stanjury o zrušení všech nemravných dotací pro podnikatele a oligarchy zvlášť poptává další dotační miliardy na úklid vlastní fosilní špíny a na rozvoj zelené energie. Zda bude ministr Stanjura či ministr Hladík požadovat nahlédnutí na konta rodiny Tykačů, se zatím neví.

Ministr Hladík odvážně zadul do útoku, protože i jemu se nelíbily lži ministra Jurečky. Vyhlásil, zatroubil, sklapl a byl klid na práci. Po bolševickém způsobu mu vládní nebo stranický výbor dal nahlédnout do knihy bytových hříchů a bylo po odvaze vyzývat dobrého Jurečku k rezignaci.

Naděje

Ekonomika je ve fialové naději. Životní úroveň stoupá, platy a mzdy se nedají zastavit a důchodci odjíždějí na třetí dovolenou. Mezitím nám stále od statistiků někdo nalhává, že jsme a byli jsme nejhorší v inflaci. Do budoucna to zřejmě nebude jiné. Ekonomové, firmy a podnikatelé nic moc zlepšení tento rok nevidí. A to se do věštění lepších časů už zapojili všichni ministři vlády a členové vládních stran. Dokonce i vždy plně poslušný Rakušan vydal nadupané video, kde slibuje premiérovi krutou pomstu. Zda už si došel pro fialovou kartu, odvolal a políbil prsten i s Fialou se zase neví, ale leccos se tuší.

Nemáme čas, vládneme

Zdravotně postižení nejsou pro vládu zřejmě velkou a vládě nakloněnou volební skupinou. Proto na ně kašle z vysoka. Opozice chtěla, když pozice nechce, navýšit příspěvky na péči pro zdravotně postižené. Morální pozice koalice byla uchráněna a jednání bylo zdárně odmítnuto. Takže místo navrhovaného zvýšení loni, nastane letos mimořádná schůze někdy v době mezi půlnocí a nultou hodinou ranní na konci pracovního týdne přepracované Poslanecké sněmovny. Vláda řekne, že se stará nejvíce a nejlépe, že se zdravotně postižení přeci mají nejlépe v historii, opozice řekne, že to není pravda. Tak, máme hotovo a alou domů na víkend.

Řešení?

Ostravský lupič, jelikož byl značně mazaný, schoval sebe před policií do gauče, na kterém se usadily děti. Celá tato vláda by mohla lapkův fígl okoukat a schovat se rovněž do gauče, dokud je někdo zase nezavolá, až bude národu nejhůře, aby bylo ještě hůře. Takoví fialoví rytíři, co místo dlení v hoře, dlí každý navždy v gauči.





Haraším Petr

Pohledem na rok fialové naděje

