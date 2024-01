Ukrajinské ostřelování nákupní zóny v Doněcku zabilo desítky lidí, sdělují místní představitelé

22. 1. 2024

čas čtení 5 minut



Podle Ruskem dosazeného starosty a gubernátora bylo při útoku na Ruskem okupované město na východě Ukrajiny zraněno dalších 20 lidí



Podle místních představitelů bylo nejméně 25 lidí zabito poté, co ukrajinské síly ostřelovaly rušnou předměstskou nákupní zónu v Ruskem kontrolovaném městě Doněck na východě Ukrajiny.

25 killed after market shelled Russian occupied Ukraine, Moscow-installed officials sayhttps://t.co/WoVVlsLyNh — Channel 4 News (@Channel4News) January 21, 2024 Podle místních představitelů bylo nejméně 25 lidí zabito poté, co ukrajinské síly ostřelovaly rušnou předměstskou nákupní zónu v Ruskem kontrolovaném městě Doněck na východě Ukrajiny.







Alexej Kulemzin, Ruskem dosazený starosta města, uvedl, že ukrajinské dělostřelectvo ostřelovalo rušnou čtvrť, kde se nacházejí obchody a tržnice. Denis Pušilin, Ruskem jmenovaný šéf Doněcké oblasti, uvedl, že na místě pracují záchranné služby, a dodal, že při úderu na předměstí Textilščik bylo zraněno dalších 20 lidí, včetně dvou dětí.



Pušilin uvedl, že oblast byla zasažena střelami ráže 155 mm a 152 mm vypálenými ze směru od Kurachova a Krasnohorivky na západě. Místní úřady vyhlásily na pondělí den smutku.



Fotografie a videozáznamy pořízené agenturou Reuters na místě ukázaly plačící lidi, z nichž někteří uvedli, že přišli o své příbuzné, a těla ležící ve sněhu poblíž jednoho z městských trhů.



Na videích, která sdílela ruská státní média, byly vidět rozbité výlohy obchodů a rozbité sklo, spolu s tím, co vypadalo jako těla ležící na zemi poblíž.



Místní obyvatelka jménem Taťána uvedla, že slyšela nad hlavou přilétající střelu a schovala se pod svůj stánek na trhu. "Viděla jsem kouř, lidé křičeli, jedna žena plakala," řekla místním médiím.



"Kde je tady něco vojenského? Je to jen trh," řekl stejnému médiu další obyvatel. "Je to jeden z nejsilnějších úderů za poslední dobu."



Ruské ministerstvo zahraničí úder odsoudilo s tím, že "bezpečnostní hrozby a teroristické činy by neměly být páchány z území Ukrajiny". Ve svém prohlášení dodalo: "Tyto teroristické útoky kyjevského režimu jasně ukazují nedostatek politické vůle k dosažení míru a urovnání tohoto konfliktu diplomatickou cestou."



Ukrajina se k události nevyjádřila a tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.



Doněck je jedním ze čtyř ukrajinských regionů, o nichž Rusko prohlásilo, že je v roce 2022 anektovalo, což většina zemí na Valném shromáždění OSN odsoudila jako nezákonný krok. Moskva žádný z těchto čtyř regionů plně nekontroluje.



V neděli vypukl po dvou explozích požár v terminálu pro přepravu chemikálií v ruském přístavu Ust-Luga, uvedli regionální představitelé. Místní média informovala, že na přístav zaútočily ukrajinské bezpilotní letouny, které způsobily výbuch plynové nádrže.



Jurij Zapalacký, vedoucí ruského okresu Kingisepp, kde se přístav nachází, uvedl, že nedošlo k žádným obětem, ale že v oblasti byla vyhlášena zvýšená pohotovost.



Požár vypukl v areálu provozovaném druhým největším ruským producentem zemního plynu, společností Novatek, 100 mil jihozápadně od Petrohradu. V tiskovém prohlášení pro ruská média RBC společnost uvedla, že požár vznikl v důsledku "vnějšího vlivu". Rovněž uvedla, že pozastavila provoz v přístavu.



Zpravodajský portál Fontanka uvedl, že v neděli ráno byly zjištěny dva bezpilotní letouny letící směrem na Petrohrad, které však byly přesměrovány na Kingisepp.



Ruské ministerstvo obrany ve svém každodenním brífinku neinformovalo o žádné aktivitě dronů v oblasti Kingiseppu. Uvedlo, že čtyři ukrajinské drony byly sestřeleny ve Smolenské oblasti a že další dva byly sestřeleny v Orlovské a Tulské oblasti.



Ruští představitelé již dříve potvrdili, že ve čtvrtek byl na předměstí Petrohradu sestřelen ukrajinský dron.



Zprávy o útocích přišly v době, kdy ukrajinská armáda zlehčovala ruské obsazení malé vesnice Krochmalne v Charkovské oblasti jako "dočasný jev".



"O odražení 100-200 metrů prostě neinformujeme a pro ruské propagandisty musí být jakékoliv vítězství prezentováno jako vysvětlení, proč jen v lednu ztratili na frontě v zóně odpovědnosti v Chortycji 7 055 vojáků," řekl v neděli ukrajinskému digitálnímu vysílání stanice Hromadske mluvčí velení ukrajinských pozemních sil Volodymyr Fiťo.



Fiťo uvedl, že frontové linie se denně posouvají a že ukrajinští vojáci byli přesunuti na připravené záložní pozice, aby udrželi obranu a zabránili Rusku v dalším postupu.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil v neděli prohlásil, že Rusko od začátku války ztratilo na Ukrajině 376 030 vojáků. Toto číslo, které nebylo nezávisle ověřeno, zahrnuje 760 obětí za poslední den.



Čísla, která zahrnují období od začátku ruské invaze v plném rozsahu 24. února 2022 do 21. ledna 2024, zahrnují také podrobnosti, jako je počet zbraní, vozidel a obranných systémů, které podle Ukrajiny Rusko ztratilo.



Podle sdělení se jedná o 6 181 tanků, 11 466 bojových obrněných vozidel, 11 862 vozidel a palivových nádrží, 8 875 dělostřeleckých systémů a 968 vícenásobných střelných zbraní.

0