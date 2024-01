Kdyby tu byly kartely, bylo by všechno stejné

24. 1. 2024 / Boris Cvek

A máme tu zase cenu potravin. Reportéři Radiožurnálu a iRozhlasu sledovali několik měsíců ceny vybraných potravin v prodejnách sedmi největších obchodních řetězců v ČR. Ukázalo se, že ceny jsou ve všech prakticky stejné. Člověk by rád zvolal: kartel!

Jenže odborníci v médiích trpělivě vysvětlují, že o kartel nejde. Podle Tomáš Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, jde o projev tvrdé konkurence. Když někdo zlevní, ostatní ho musejí následovat, jinak by neprodali. Jde prý o tzv. cenové následování.

Moderátorka v polední publicistice Radiožurnálu v pondělí se však nedala. Pokud máme v ČR tvrdou konkurenci, proč jsou tu ceny tak vysoké? Neměla by konkurence vést k poklesu cen? Pan ekonom Bureš, takto zkoušený moderátorkou, tvrdil, že u nás byly ty ceny vyšší než třeba v Polsku nebo Německu už v roce 2019. Z toho má asi plynout, že tu nemáme kartel.

Další možnou strategií „vysvětlení“ vysokých cen přes tvrdou konkurenci mezi obchodníky je selhání konkurence u potravinářů. Určitě není důvod se zaměřovat jen na obchodníky. Jenže když už jsme u toho, jak je tvrdá konkurence nutí mít stejné ceny (kartelová dohoda by vedla ovšem ke stejnému efektu), měli bychom se ptát právě i na zisky těchto společností. Z toho by bylo patrné, zda tvrdá konkurence opravdu nutí obchodníky rvát si od huby, aby neztratili zákazníky.

Na konci minulého roku jsme se dozvěděli, že zisk společnosti Albert v roce 2022 vzrostl o 87 procent. Takže příběh je takový: Ceny potravin rostly tak, že masy musely výrazně omezit jejich nákup a mnozí dokonce musejí do potravinových bank, ale tento růst prý nijak nepopírá tvrdou konkurenci mezi obchodníky, jejichž zisky rostou dramaticky nad hodnotu inflace. Ne, to rozhodně nemůže být kartel. Kvoká to, snáší to vajíčka, má to kropenaté peří a pohybuje se to na venkovském dvorku… ne to, nemůže být slepice, to je přece klokan!

