Americké listy: Věda odhaluje, proč je americká politika tak silně polarizovaná

Začíná příběhem některých bláznivých zbožňovatelů Donalda Trumpa:

"Stáli hodiny ve frontě, v neustálém sněžení, které se změnilo v neustálý déšť, aby si vyslechli vůdce svého kmene. Čerstvě po velkém vítězství v Iowě měl bývalý prezident Donald Trump promluvit v 17:00. Parkoviště u country klubu se otevřelo v 10:00. Dveře se otevřely ve 14:00 a stovky lidí už stály ve frontě. Když se všichni konečně dostali dovnitř, musela většina z nich stát v těsném závěsu ještě několik hodin, než kandidát zpožděný sněhovou bouří konečně dorazil těsně před 19:00. Být v Trumpově kmeni není vždy logisticky snadné, ale lidé to vydrželi - a když dostali pokyn, aby se otočili a vyjádřili své pocity přímo zpravodajským médiím, poslušně bučeli a zvedali prostředníčky."

"Je založena na pocitech," říká Lilliana Masonová, politoložka z Univerzity Johnse Hopkinse a autorka knihy Uncivil Agreement: "Jak se politika stala naší identitou". "Je to polarizace, která je založena na našich vzájemných pocitech, nikoli na extrémně odlišných politických preferencích", řekla deníku The Washington Post.

Ve většině výzkumů se objevuje jedno téma: politika je nyní více emocionální. Politické preference se stále častěji prolínají s niterným odporem k opozici. Nově se pro to vžil akademický termín "afektivní polarizace".

Sociální vědci si těchto utužujících se politických rozporů všímají a chrlí akademické články a knihy, které doplňují údaje o tom, co se zdá být neustálým nárůstem tribalismu.

Antagonismus, který Trumpovi příznivci pociťují vůči médiím, je jen malou částí širšího politického a kulturního fenoménu. Amerika, ačkoli je politicky roztříštěná od svého založení, je polarizovanější než kdykoli předtím, rétorika je vznětlivější a hněv se častěji zvrhává v nenávist. Je to tam ošklivé.

To, co dělali dál, výzkumný tým fascinovalo. Každá skupina začala tou druhou iracionálně pohrdat. Chlapci z druhé skupiny byli vnímáni nejen jako soupeři, ale i jako zásadně chybující lidské bytosti. Teprve když byly obě skupiny požádány, aby spolupracovaly na řešení společného problému, začaly si být navzájem sympatické. Válčící skauti "mají s dnešními demokraty a republikány společného mnohem více, než bychom si přáli," píše Masonová ve své knize.

Experimenty odhalily, že "děti již od dvou let věku budou dávat přednost jiným dětem náhodně přiřazeným ke stejné barvě trička," píše Christakis. Nejpozoruhodnější je, že v procesu určování, kdo je ve skupině a kdo mimo ni, může vzniknout nepřátelství a posměch nezávisle na jakémkoli racionálním důvodu. Mason a Christakis poukazují na známý experiment z roku 1954. Sociální psycholog Muzafer Sherif vzal 22 skautů a rozdělil je do dvou skupin tábořících ve státním parku Robbers Cave v Oklahomě. Teprve po týdnu se dozvěděli, že na vzdáleném konci tábořiště je další skupina.

Zde psychologie ustupuje politologii. Americký politický systém může pěstovat nenávist "mimo skupinu", jak říkají akademici. Jedním z nedostatkových zdrojů v této zemi je politická moc na nejvyšších vládních úrovních. Země nemá parlamentní systém, v němž by více stran vytvářelo vládní koalice.

"V tomto politickém prostředí je téměř jisté, že kandidát, který zvedne prapor "my versus oni" a "vítězství versus prohra", se dostane do proudu rozhořčení a hněvu napříč rasovými, náboženskými a kulturními hranicemi, které se v poslední době dělí podle stran."

Výzkumy ukazují, že afektivní polarizace se prohlubuje napříč politickým spektrem. Údaje z nedávného průzkumu ukázaly, že více než polovina republikánů a demokratů považuje druhou stranu za "hrozbu" a téměř stejný počet souhlasí s popisem druhé strany jako "zla", řekl Mason. Na otázku, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s tím, že členové druhé strany "nemají vlastnosti, které by se daly považovat za plně lidské - chovají se jako zvířata,",odpovědělo v létě 2022 přibližně 30 procent respondentů obou stran, ukázal Masonův výzkum.

Lidská povaha se nezměnila, ale technologie ano. Roztříštěnost médií usnadnila shromažďování informací v komoře ozvěny, řekl Iyengar. Tomu říká "třídění". Lidé se nejen shlukují kolem určitých přesvědčení nebo myšlenek, ale shlukují se i fyzicky, stěhují se do čtvrtí, kde obyvatelé pravděpodobně vypadají a myslí stejně jako oni. Stranické shlukování se zvýšilo i v rámci domácností. Podle Iyengara bylo v roce 1965 jen asi 60 % manželských párů registrováno ve stejné straně. Dnes je to podle něj více než 85 procent.

K tomu je třeba připočítat změnu volebních obvodů, díky níž je méně skutečně konkurenčních voleb do Kongresu. Obě strany se od sebe neúprosně ideologicky vzdálily. A protože mnohem více obvodů je nyní hluboce rudých nebo modrých, a nikoliv smíšených, mají členové Sněmovny reprezentantů méně důvodů zaujímat umírněné postoje.

Jeho odpůrci, včetně Bidena, ho mezitím označují za aspirujícího diktátora, který představuje existenční hrozbu pro demokracii, podle The Washington Post . "Nedávno publikovaná práce v časopise Science tvrdí, že třemi základními složkami politického sektářství jsou jinakost, averze a moralizace. Trump si tento recept osvojil. Aktivuje emocionální reakce svých stoupenců tím, že jim říká, že jsou ohroženi."

Mezitím se najdou voliči, kteří nemohou uvěřit, že jejich volba na podzim může padnout na Trumpa nebo Bidena. "Trump je děsivý a Biden na tom podle mě není kognitivně dobře," řekl ve středu třiapadesátiletý Karl Schumacher, když čekal na Nikki Haleyovou v Rochesteru ve státě New York. Ačkoli se stranický vitriol stupňuje napříč spektrem, Trump zaujímá mezi výzkumníky polarizace a skupinové identity velké místo. Vypěstoval si mimořádně oddanou základnu příznivců, kteří jeho dlouhý seznam obvinění z trestných činů nevnímají jako důkaz možného pochybení, ale jako důkaz, že elity po něm jdou.

"Šedesátiletý David Fox, řidič limuzíny, který čekal v mrazivé frontě, aby mohl Trumpovi fandit v Atkinsonu, řekl, že si myslí, že prezident Biden je lhář, který ukradl volby v roce 2020. Fox nemá demokraty obecně v lásce", uvádí autor. "Myslím, že jsou to velmi naštvaní lidé. Myslím, že jim nepodrží dveře, nemávají jim, nezdraví je," řekl Fox.

Trump "neříká jen to, abyste se báli. Říká: 'Buďte naštvaní'," řekl Dannagal Young, profesor komunikace a politologie na Delawarské univerzitě. "Hněv je mobilizační emoce, protože nutí lidi něco dělat. Když se zlobíte, jste na někoho naštvaní."

"Já bych to Trumpovi dal: Přišel na to, že může vydělat na polarizaci," řekl Iyengar. Trump podle něj začal kandidovat na prezidenta v roce 2015, kdy už byla země rozdělená, a těchto rozporů využil. Používal podněcující a rasistické výrazy, které porušovaly politické normy, média označoval za "nepřítele lidu" a prosazoval vizi obležené Ameriky.

Dokud totiž současná zastaralá levice, která byla pošpiněna zjednodušením, že se stala jen menšinově identitární a cenzurující svobodu slova, nezačne hledat témata, která by kolem nich vytvořila lidovou jednotu, bude proti krajní pravici neúspěšná.

To je část lidské povahy, kterou může využít každý. "Jsou politici, kteří jsou v tom dobří," řekl Mason. "Trump je nejlepší."

Média přispívají k tomu, aby se situace rozhořela. Konflikt přitahuje pozornost. "Jsme evolučně předurčeni věnovat pozornost konfliktům, protože nám může hrozit nebezpečí. Neotáčíme hlavu opravdu rychle, abychom se podívali na krásnou květinu. Rychle otáčíme hlavu, abychom se podívali na něco, co může být nebezpečné," řekl Mason.

Levice již nereprezentuje proletariát, protože stojí za morálkou, která je pro tuto skupinu příliš městská, a trvá na fašistickém souboru morálky, který zakazuje (tzv. cancel culture) ty, kteří nezapadají do hyperkorektního kodexu chování, který ani nelze splnit.





Hnutí LGBTQAI+ otrávilo rybník přijetí tímto neustálým nárůstem počtu písmen, které spadají pod jeho deštník (proč to prostě nenazývat „neheterosexuálové“, místo toho, aby se snažili přizpůsobit každou nuanci sexuální identity existující na planetě?) a přístup nenechat lidi nahlas diskutovat o tom, zda lidé, kteří se narodili a vyrostli do dospívání s mužskými hormony, mohou poté, co změní svou sexuální identitu na ženskou, soutěžit v určitých sportovních modalitách, kde budou ve výhodě proti těm, kteří měli jen ženské hormony a postavu.







Krajní pravice se stala populární, protože levice se stala krajní levicí touto ortodoxní vírou v univerzální povinnost přijímat vše, co požadují aktivisté z řad menšin.





Historie se opakuje, ale jako parodie, říká slavné rčení, ale nyní to vypadá, že se 30. léta, která nám přinesla Hitlera a mnoho dalších diktátorů bez lidské tváře, opakují se nyní jako tragikomedie. Nebo jako horor, pokud bude Trump znovu zvolen.





Idiocie krajně pravicových voličů spočívá v tom, že se nechají nachytat písněmi sirén šířenými populisty, protože souhlasí s tím, co často oni správně kritizují na levici, identitární aktivisty, "cancel culture", "liberální" morálku atd., ale to, co skutečně dělají je identifikovat nynější stav jako Frankensteina a pak jít za Drákulou pro pomoc...