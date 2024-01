BBC: Vyšetřování odhalilo, že bývalí příslušníci al-Káidy jsou součástí jemenských vládních sil podporovaných USA

25. 1. 2024

čas čtení 3 minuty

Vyšetřování BBC odhalilo, že Spojené arabské emiráty rekrutovaly bývalé příslušníky al-Káidy, kteří nyní pracují pro Jižní přechodnou radu (STC), separatistickou skupinu, která je součástí jemenské vlády podporované USA a Saúdskou Arábií.

Spojené arabské emiráty se v roce 2015 připojily k invazi Saúdské Arábie do Jemenu, aby bojovaly proti Húsíům, kteří jsou oficiálně známí jako Ansar Alláh. USA koalici Saúdské Arábie a SAE podporovaly a z dřívějších zpráv vyplynulo, že tato koalice v průběhu let rekrutovala do svých řad bojovníky al-Káidy, informuje web antiwar.com.