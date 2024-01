Hodiny soudného dne ukazují 90 vteřin do půlnoci: je čas jednat

25. 1. 2024

čas čtení 4 minuty

Od svého debutu v roce 1947 ukazují hodiny soudného dne, jak blízko je lidstvo ke zničení světa. Zatímco původně byly vytvořeny jako reakce na rizika jaderného zbrojení, v roce 2024 se do nich promítají také mimořádná klimatická krize, biologické hrozby a disruptivní technologie včetně umělé inteligence, píše Jessica Corbett na webu commondreams.org.

V novém prohlášení Bulletinu se uvádí, že "členové Rady pro vědu a bezpečnost jsou hluboce znepokojeni zhoršujícím se stavem světa. Proto jsme hodinové ručičky v roce 2019 nastavili na dvě minuty do půlnoci a v roce 2022 na 100 sekund do půlnoci".

"V loňském roce jsme vyjádřili své zvýšené obavy posunutím hodinových ručiček na 90 sekund do půlnoci - nejblíže globální katastrofě v dějinách hodin soudného dne - z velké části kvůli ruským hrozbám použití jaderných zbraní ve válce na Ukrajině," pokračuje Bulletin. "Dnes jsme hodiny soudného dne opět nastavili na 90 sekund do půlnoci, protože lidstvo i nadále čelí bezprecedentnímu nebezpečí."

"Naše rozhodnutí by nemělo být chápáno jako známka toho, že se mezinárodní bezpečnostní situace zmírnila," zdůrazňuje se v prohlášení. "Naopak, vedoucí představitelé a obyvatelé celého světa by měli toto prohlášení brát jako důrazné varování a reagovat, jako by dnešní den byl nejnebezpečnějším okamžikem v moderních dějinách."

Téměř dva roky od ruské invaze se "trvalé ukončení války na Ukrajině zdá být vzdálené a použití jaderných zbraní Ruskem v tomto konfliktu zůstává vážnou možností," uvádí se v prohlášení. Rusko je však pouze jednou z devíti zemí světa, které disponují jadernými zbraněmi.

"Výdaje tří největších jaderných velmocí - Číny, Ruska a Spojených států - mohou vyvolat závody v jaderném zbrojení na třech stranách, protože se hroutí globální architektura kontroly zbrojení," čteme v prohlášení. "A válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem má potenciál přerůst v širší blízkovýchodní konflikt, který by mohl představovat nepředvídatelné hrozby v regionálním i globálním měřítku."



Co se týče klimatu, "svět v roce 2023 vstoupil na neprobádané území, protože zažil nejteplejší rok v historii a globální emise skleníkových plynů i nadále rostly," zdůrazňují výzkumníci. "Současné úsilí o snížení emisí skleníkových plynů je hrubě nedostatečné k tomu, aby se zabránilo nebezpečným dopadům změny klimatu, které neúměrně postihují nejchudší obyvatele světa."

Prohlášení rovněž upozorňuje, že "revoluce v oblasti věd o živé přírodě a souvisejících technologií v loňském roce nadále rozšiřovala svůj rozsah" a "sbližování vznikajících nástrojů umělé inteligence a biologických technologií může radikálně posílit možnosti jednotlivců zneužívat biologii".

Mezi další obavy související s umělou inteligencí patří "velký potenciál k umocnění dezinformací" a také vojenské zneužití. V prohlášení se uvádí, že "rozhodnutí svěřit umělé inteligenci kontrolu nad důležitými fyzikálními systémy - zejména jadernými zbraněmi - by skutečně mohla představovat přímou existenční hrozbu pro lidstvo".

Bulletin sice v úterý bil na poplach ohledně největších světových hrozeb, ale zároveň zdůraznil, že je možné čas vrátit.

"Vědci nás již desítky let varují před nebezpečími, která lidstvu hrozí," řekl popularizátor vědy Bill Nye, který se letos zúčastnil vyhlášení času zbývajícího do soudného dne.

Výkonný předseda Bulletinu, bývalý demokratický kalifornský guvernér Jerry Brown, zdůraznil, že "pouze velké mocnosti jako Čína, Amerika a Rusko nás mohou vrátit zpět. Navzdory hlubokým antagonismům musí spolupracovat - jinak jsme odsouzeni k zániku."

"Hodiny soudného dne, jejichž ručičky zůstávají na 90 sekundách do půlnoci, musí být budíčkem pro celý svět," uvedla generální tajemnice skupiny Kate Hudson. "Rychle se blížíme k bodu, odkud není návratu."

Celý text v anglickém originále ZDE

