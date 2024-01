Už vím, jak mohlo dojít k holocaustu

29. 1. 2024

Vážený pane Čulíku,



děkuji za to co děláte, píše Jan Molič.

Na základě konfliktu v Gaze jsem si uvědomil, jak mohlo dojít k holokaustu. Absolutně nechápu nekritickou podporu Izraele u lidí, kteří se jinak považují za intelektuály a humanisty (!)



Říká se, že lidé zpívají písničku těch, kteří je platí. Jenže tady nikdo nikoho neplatí a přece ji zpívají. Čím to je, že lidé selektivně vypnou kritičnost? Předtím kritizovali USA, Rusko, dokonce chápali že jsou to státy řízené mocenskými klikami. V případě Izraele jako by totéž neviděli. Jako by pro ně byli Židé vyvolení, ačkoli jsou národem stejným jako třeba Maďaři. Nebo jako by Netanjahu měl nějaké boží požehnání, přestože oni v boha nevěří, navíc je to stejný člověk prahnoucí po moci jako stovky mu podobných v jiných státech, třeba v Maďarsku. Nebo snad mají morální bianco šek dělat si co chtějí díky holokaustu?



Dokonce jsem slyšel argument, že Ukrajina je jako Izrael: Izraelci se brání napadení jako Ukrajinci. Jenže tenhle argument je ohnutý o 180 stupňů, aniž by si to dotyční intelektuálové uvědomili. Spíš by měli říkat, že Rusko je podobné Izraeli, neboť má taky historické a morální právo na existenci, i na Ukrajinském území.



Ovšem kdyby to bylo jen o intelektuálech. V diskusích na novinkách se lze dočíst, že lidé zastávají zcela stejné názory, a co je s podivem, stejné názory jako vládnoucí třída. Jinde nemohou Fialu ani vystát, ale tady si notují. Dozvěděl jsem se tam i věci, z nichž mi bylo nevolno, že jsem na to konto zrušil profil na sociálních sítích a s několika lidmi přerušil vztahy.



Uvědomil jsem si, že je lhostejno, zda se dotyční považují za intelektuály. Půjdou v jednom šiku, až zavelí. Zřejmě mají v hlavě nějaký vypínač vlastního uvažování, který umožňuje, aby se z lidí stali vrazi. Aby šli střílet na jiné lidi, k nimž jinak nemají žádný negativní vztah. Udělají to jen proto, že dostanou rozkaz. Náhle začnou cítit, že musejí jít "bránit svého císaře pána", který je tam sám poslal kvůli své politické neschopnosti na smrt.



Díky těmhle lidem mohlo dojít k holokaustu. A ten se může opakovat, ba on se opakuje, jen se mu tak neříká. Stačí redefinovat pojmy a říct, že "aby šlo o genocidu, tak ještě chybí páté splněné kritérium". Nebo aby šlo o holokaust, tak ještě chybí čtvrtý atribut. Muselo by v Gaze asi zemřít o 10 000 lidí víc, protože 25 000 je stále ještě jen nutná obrana. Ono si vůbec stačí správně nadefinovat pojmy a hned se člověk může cítit morálně čistý a v právu.



Nic nového pod sluncem. Jen se občas cítím rozčarován z toho, v čem a mezi kterými žiju. Proto musím ocenit, že jste to nevzdal a publikujete názory i z druhé strany.



Zdraví



Jan Molič







