Netanjahu vyloučil dohodu o příměří, která by znamenala stažení Izraele z Gazy

31. 1. 2024

Izraelský premiér také říká, že nepřijme žádné příměří, které by vyžadovalo propuštění tisíců palestinských vězňů



Benjamin Netanjahu prohlásil, že nepřijme žádnou dohodu o příměří, která by vyžadovala propuštění tisíců palestinských vězňů nebo odchod izraelských jednotek z Gazy, zatímco vůdce Hamásu Ismail Haníja prohlásil, že je ochoten odjet do Káhiry, aby o těchto návrzích jednal.



Haníja uvedl, že cílem skupiny zůstává ukončení izraelské vojenské ofenzívy v Gaze a zajištění úplného stažení izraelských sil z tohoto území.



Ačkoli bylo známo, že Izrael by takové podmínky jen těžko přijal, Egypt, Katar a USA doufají, že se obě strany podaří přesvědčit, aby přijaly alespoň měsíc trvající příměří, které nabízí šanci na propuštění téměř všech rukojmích.

Návrh, označovaný jako rámcový, byl vypracován mezi Egyptem, Katarem, USA a Izraelem v neděli během jednání v Paříži. Vzhledem k místu konání rozhovorů nemohli být vyjednavači Hamásu přítomni.



Netanjahu odmítl jakoukoli dohodu, která by vyžadovala, aby izraelští vojáci trvale opustili Gazu bez jasného vojenského vítězství. Řekl, že válka v Gaze není "dalším kolem" s Hamásem a že ji neukončí bez dosažení izraelských cílů.



V souvislosti se zprávami o možné dohodě o rukojmích izraelský premiér uvedl, že Izraelské obranné síly (IDF) Gazu neopustí, a řekl, že nemá v úmyslu propustit tisíce "teroristů".



Vychází najevo, že první fáze navrhovaného příměří zahrnuje propuštění asi 35 rukojmích výměnou za šestitýdenní přerušení bojů. Tato skupina by zahrnovala civilní ženy, starší muže a nemocné či zraněné rukojmí. Výměnou za to by Izrael propustil stovky Palestinců ze svých věznic.



Druhá etapa by se zaměřila na vojáky a vojákyně a třetí etapa by zahrnovala výhradně odevzdání mrtvol mrtvých rukojmích.



Netanjahu čelí hluboce rozpolcenému kabinetu a ví, že tyto návrhy by mohly jeho vládu položit. V úterním projevu během návštěvy izraelské osady na Západním břehu Jordánu řekl: "Nepřistoupíme na nic menšího než na úplné vítězství."



Řekl, že Izrael dosáhne všech svých cílů, a dodal: "To znamená zlikvidovat Hamás, získat zpět všechna naše rukojmí a zajistit, že Gaza již nebude pro Izrael představovat hrozbu." Do té doby nebudou z izraelských věznic propuštěni žádní palestinští vězni, řekl Netanjahu.



Vysoký představitel Hamásu Sami Abu Zuhri řekl, že Netanjahuovy výroky "dokazují, že nemá zájem na úspěchu pařížské schůzky a na životech [izraelských] vězňů mu nezáleží".



Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir varoval, že "nedbalá" dohoda povede k rozpadu koalice.



Haníja mezitím prohlásil: "Naše odpověď na návrh bude vycházet z toho, že prioritou je zastavení agrese proti Gaze a stažení okupačních sil z pásma.





Hnutí je otevřeno diskusi o jakýchkoli seriózních a praktických iniciativách či nápadech za předpokladu, že povedou k úplnému zastavení agrese, zajištění přístřeší a procesu obnovy, zrušení obležení a dokončení seriózního procesu výměny vězňů."

Mezitím izraelská armáda v úterý uvedla, že do tunelů v Gaze nasměrovala vodu ve snaze zničit rozsáhlou podzemní síť, kterou Hamás využívá k útokům na Izrael.

"Způsobí to vážné škody na již tak křehké vodovodní a kanalizační infrastruktuře, která v Gaze je," uvedla v prosinci tehdejší koordinátorka humanitární pomoci OSN pro palestinská území Lynn Hastingsová. "Hrozí dokonce zřícení budov a silnic kvůli zvýšenému tlaku a pronikání mořské vody do Gazy."





Přesné poměry počtu propuštěných vězňů pro jednotlivé kategorie rukojmích zatím nebyly dojednány.Antony Blinken, americký ministr zahraničí, v pondělí večer prohlásil, že "byla vykonána velmi důležitá a produktivní práce. A je zde určitá skutečná naděje na další postup."Dodal: "Hamás bude muset učinit vlastní rozhodnutí. Mohu vám jen říci, že mezi zúčastněnými zeměmi panuje dobrá a silná shoda a že se jedná o dobrý a silný návrh."Podle studie americké vojenské akademie West Point bylo na začátku války v říjnu v Gaze 1 300 tunelů dlouhých přes 500 km.Izraelská armáda po útoku Hamásu 7. října se zapřísáhla jejich zničením. V prosinci některá izraelská média uvedla, že se armáda přiklání k zaplavení tunelů mořskou vodou čerpanou ze Středozemního moře. Odborníci však varovali, že tato možnost je nebezpečná a představuje obrovské riziko pro obléhané civilisty v Gaze.V úterý izraelská armáda uvedla, že postupovala tak, aby "nepoškodila podzemní vody v oblasti". "Pumpování vody bylo prováděno pouze v tunelových trasách a na místech, která byla vhodná, přičemž způsob operace odpovídal každému případu," uvedla armáda. "Tento nástroj je jedním z řady schopností, které IDF a izraelské bezpečnostní složky v posledních letech vyvinuly za účelem působení proti podzemní infrastruktuře Hamásu v pásmu Gazy."Izraelská armáda tvrdí, že v rozsáhlé síti tunelů bylo nebo je stále drženo mnoho rukojmích zajatých Hamásem.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že počet obětí na tomto území stále stoupá: 26 751 Palestinců bylo zabito a 65 636 zraněno.Podrobnosti v angličtině ZDE