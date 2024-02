Chlapci a muži z generace Z častěji než starší Britové zastávají názor, že feminismus je škodlivý, vyplývá z nového průzkumu

1. 2. 2024

Pětina britských mužů ve věku 16-29 let se dívá příznivě na Andrewa Tatea



Chlapci a muži z generace Z jsou častěji než starší generace přesvědčeni, že feminismus spíše škodí než prospívá, vyplývá z průzkumu, který ukazuje "reálné riziko roztržky mezi touto nastupující generací".



Tate, bývalý britsko-americký kickboxer, který má na Twitteru 8,7 milionu sledujících, čelí v Rumunsku obvinění z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření zločineckého gangu za účelem sexuálního vykořisťování žen. Mluvil o tom, že ženy bije a škrtí, a prohlásil, že je "absolutní misogyn".



Autora bestsellerů a kanadského akademika Jordana Petersona příznivě hodnotí také 32 % mužů ve věku 16 až 29 let, zatímco mezi ženami stejné generace je to 12 %. Peterson se zastává "demoralizovaných mladých mužů" a říká, že Tate nabízí "přímou agresi" jako alternativu k "krkolomné porážce".



Pokud jde o feminismus, 16 % mužů z generace Z má pocit, že přinesl více škody než užitku. Mezi lidmi staršími 60 let to je 13 %.



Údaje vyplynuly z průzkumu společnosti Ipsos pro King's College London's Policy Institute a Global Institute for Women's Leadership. Průzkum také zjistil, že 37 % mužů ve věku 16 až 29 let považuje výraz "toxická maskulinita" za nevhodný§



"Jedná se o nový a neobvyklý generační vzorec," uvedl profesor Bobby Duffy, ředitel Policy Institute. "Obvykle to bývá tak, že mladší generace jsou s nově vznikajícími společenskými normami trvale spokojenější, protože s nimi vyrůstaly jako s přirozenou součástí svého života."



Větší podíl mladých mužů si stále myslí, že je dnes těžší být ženou než mužem, že feminismus přinesl více užitku než škody a mají nepříznivý názor na Tatea.



Duffy však řekl: "Existuje stálá menšina mezi pětinou a třetinou, která zastává opačný názor. To ukazuje na reálné riziko roztržky mezi lidmi v této nastupující generací."



Vakuum vyplňují algoritmy sociálních médií. "To by se mohlo změnit, až mladí muži nastoupí do zaměstnání, ale nemůžeme to brát jako samozřejmost vzhledem k tomu, jak důležitou roli hrají sociální média v našem chápání sebe sama."



Nejčastěji sledují Tatea muži z etnických skupin, přičemž více než třetina z nich souhlasí s tím, že "vznáší důležité otázky týkající se skutečných hrozeb pro mužskou identitu a genderové role", zatímco mezi bílými muži je to jen 12 %. Výzkumníci zdůraznili, že velikost vzorku je příliš malá na to, aby bylo možné určit, které etnické menšiny by mohly být příčinou tohoto stavu.



Tate, který je míšenec, uvedl, že konvertoval k islámu poté, co dříve tvrdil, že je ateista. Na Twitteru psal jamajským patois a prohlásil, že melanin, kožní pigment, "dává moudrost a vhled, spolu se statečností a fyzickou silou".



Tate káže, že mladí muži by měli převzít kontrolu nad svým životem, a v jednom z posledních videí na ně křičí v záběrech, na nichž vapuje, střílí z pistole a řídí sportovní auto: "Nemáte být šťastní. Máte být monumentálně vlivní a schopní."



Colin Brent, pracovník s mládeží v Ealingu, uvedl, že část Tateovy přitažlivosti pro mladé lidi z řad černochů a menšin zřejmě spočívá v tom, že nabízí přímější cestu ke změně v jejich životě.



"Mladí muži ze znevýhodněných komunit slyší hodně řečí o politice boje proti nerovnosti a rasové diskriminaci," řekl Brent. "Tyto věci jsou abstraktní. Lidé nepocítí změnu ve svých životech okamžitě a je těžké vidět, že se něco mění.





"Takže akce Black Lives Matter byla důležitá a dotýkala se hlubokých strukturálních nerovností, ale spousta mladých mužů se ptá, jaký je v tom dnes pro mě rozdíl. Andrew Tate mluví o bezprostřednosti a to je to, co lidi přitahuje. Říká, že takhle bys měl být mužem. Takhle bys měl zbohatnout. Nabízí alternativu k pomalému procesu politických změn."









