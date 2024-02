Česká vláda tohle podporuje. Nestydíte se?

3. 2. 2024

"Nemohl jsem se dostat ven, nemohl jsem se dostat ven!" Jedno z dětí, které dnes v noci přežilo masakr v Rafáhu. Počet obětí se zvýšil z 8 na 13 osob.

"I couldn't get out, I couldn't get out!"



One of the child survivors of the Rafah massacre tonight. The death toll has climbed from 8 to 13 people. pic.twitter.com/cWYApg7zIO — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) February 3, 2024

Více než 100 000 lidí v Gaze je buď mrtvých, zraněných, nebo pohřešovaných a považovaných za mrtvé.



Odhaduje se, že 17 000 dětí je bez doprovodu nebo odloučeno od svých rodičů - 1 % z 1,7 milionu vysídlených obyvatel. #Gaza je dušena a svět jako by ztratil lidskost.



Over 100,000 people in📍#Gaza are either dead, injured, or missing and presumed dead.



An estimated 17,000 children are unaccompanied or separated from their parents - 1% of the 1.7M displaced population.#Gaza is being strangled and the world seems to have lost its humanity. pic.twitter.com/AAUb3uMaC4 — UNRWA (@UNRWA) February 2, 2024

Podle odhadů UNICEF je v Gaze 17 000 dětí bez rodin nebo od nich bylo odloučeno.



Dále uvedl, že více než milion dětí v Gaze potřebuje psychologickou podporu.



UNICEF estimates indicate that 17,000 children in Gaza are without their families or have been separated from them.



It also stated that over one million children in Gaza need psychological support. pic.twitter.com/ArGDvB4FC2 — Quds News Network (@QudsNen) February 3, 2024

Novinář se setkal s dítětem, které zachytil při jeho záchraně v důsledku izraelského útoku, při němž byla zabita jeho rodina v Gaze, píše: "Dva měsíce poté, co jsem zdokumentoval okamžik záchrany Marie Abdel Qader zpod trosek jejich domu, kde byl zabit její dědeček, babička, dva její sourozenci a další z jejich příbuzných, Maria rukama odstraňovala trosky, aby pomohla záchranným týmům při záchraně sebe sama!



Dnes je mé štěstí obrovské, protože Bůh mi určil, abych se s ní setkal, dokud je zdravá a v dobré pohodě."



Journalist met a child he documented her rescue due to an Israeli strike that killed her family in Gaza write: "Two months after documenting the moment of rescuing Maria Abdel Qader from under the rubble of their house, where her grandfather, grandmother, two of her siblings, and… pic.twitter.com/ihTUkIuFsB — Quds News Network (@QudsNen) February 3, 2024

Israel's military left massive destruction in Al Bureij refugee camp in the west of Gaza. pic.twitter.com/8OhZUoCyjd — Quds News Network (@QudsNen) February 3, 2024









