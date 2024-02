Krize na Blízkém východě: Izraelské útoky v "tlakovém hrnci" Rafáh si vyžádaly 14 mrtvých

3. 2. 2024

- Spojené arabské emiráty věnovaly 5 milionů dolarů na podporu úsilí UNRWA v Gaze



Spojené arabské emiráty (SAE) vyčlenily 5 milionů dolarů na podporu úsilí hlavní koordinátorky OSN pro palestinskou uprchlickou agenturu (UNRWA) Sigrid Kaagové při obnově pásma Gazy, informuje v sobotu agentura Reuters s odvoláním na státní tiskovou agenturu WAM.



Hlavní dárci UNRWA pozastavili financování poté, co se objevila obvinění, že čtyři její zaměstnanci jsou podezřelí z účasti na útocích Hamásu v Izraeli ze 7. října.



- V sobotu časně ráno byly hlášeny smrtelné údery v přelidněném pohraničním městě Rafáh v Gaze, zatímco mezinárodní zprostředkovatelé připravovali nový pokus o uzavření předběžné dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem.

Agentura France-Presse uvádí, že od vypuknutí války uprchly na jih do Rafáhu statisíce vysídlených Palestinců, přičemž v bývalém městě s 200 000 obyvateli nyní žije více než polovina z více než dvoumilionové populace Gazy, uvedl v pátek zástupce Světové zdravotnické organizace.



Humanitární agentura OSN OCHA uvedla, že je hluboce znepokojena eskalací nepřátelských akcí v nedalekém Chán Júnisu, které v posledních dnech vytlačují stále více lidí na jih.



"Většina z nich žije v provizorních stavbách, stanech nebo pod širým nebem," uvedl v Ženevě mluvčí OCHA Jens Laerke.



Rafáh je tlakový hrnec zoufalství a my se obáváme, co bude následovat.



Novinář agentury AFP ve městě slyšel v sobotu krátce po půlnoci silné výbuchy, ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem později oznámilo, že při dvou úderech zde zahynulo 14 lidí.



Abdulkarim Misbah, jeden z mnoha lidí hledajících útočiště v Rafáhu, řekl, že nejprve odešel ze svého domova v severním uprchlickém táboře Džabalíja do Chán Júnisu, ale pak byl znovu hnán dál.



"Minulý týden jsme utekli před smrtí z Chán Júnisu, aniž bychom si s sebou něco vzali. Nenašli jsme místo, kde bychom se mohli ubytovat. První dvě noci jsme spali na ulici," řekl dvaatřicetiletý otec.



"Moje čtyři děti se třesou zimou. Je jim pořád špatně a necítí se dobře."





V pátek se nad Gazou přehnaly zimní bouře a přívalové deště, někteří lidé měli na sobě jako ochranu před nepřízní počasí ochranné obleky, které zůstaly po pandemii covidu.





- Joe Biden varoval, že "pokud ublížíte Američanovi, budeme reagovat", zatímco americké síly zaútočily na více než 80 cílů v Iráku a Sýrii v rámci rozsáhlého leteckého útoku na místa patřící milicím napojeným na Írán a Revoluční gardy Teheránu.



Americký prezident uvedl, že údery byly zahájeny jako odveta za útok bezpilotního letounu, při němž byli zabiti tři američtí vojáci v Jordánsku, a dodal: "Naše reakce začala dnes. Bude pokračovat v časech a na místech, které si sami zvolíme."



Ústřední velení americké armády uvedlo, že při útoku, který se uskutečnil kolem půlnoci místního času, zasáhlo více než 125 bombami, což bylo označeno za první z více útoků proti těmto skupinám.

USA zahájily letecké údery v Iráku a Sýrii jako odvetu za smrtící útok dronem.

Íránské Síly islámských revolučních gard (IRGC) Quds Force a přidružené milice nadále představují přímou hrozbu pro stabilitu Iráku, regionu a bezpečnost Američanů.



Budeme i nadále jednat, dělat vše, co je nezbytné k ochraně našich lidí, a hnát k odpovědnosti ty, kteří ohrožují jejich bezpečnost."



Centcom rovněž zveřejnil prohlášení k americkým úderům v Iráku a Sýrii. Uvádí se v něm, že v pátek v 16:00 (SELČ) provedly americké síly letecké údery v Iráku a Sýrii proti jednotkám Quds Force íránských islámských revolučních gard (IRGC) a spřízněným militantním skupinám.



Podle prohlášení americké ozbrojené síly "zasáhly více než 85 cílů, a to za pomoci četných letounů, včetně bombardérů dlouhého doletu letících z USA", a při "náletech bylo použito více než 125 kusů přesné munice".



- Syrské ministerstvo obrany uvedlo, že "zjevná letecká agrese" amerických sil vedla k usmrcení řady civilistů a vojáků a zranění dalších osob a k určitým značným škodám na veřejném i soukromém majetku.





- Americké síly zaútočily na více než 80 cílů v Iráku a Sýrii v rámci rozsáhlého leteckého útoku na místa patřící milicím napojeným na Írán a Teheránské revoluční gardy.



Nejméně 18 proíránských bojovníků bylo zabito, uvedla válečná organizace Syrian Observatory for Human Rights.



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že páteční údery byly podniknuty v odvetě za útok bezpilotního letounu, při němž byli zabiti tři američtí vojáci v Jordánsku, a že "pokud ublížíte Američanovi, odpovíme".



Ústřední velení americké armády uvedlo, že při útoku, který se uskutečnil kolem půlnoci místního času, zasáhlo více než 125 bombami, což bylo označeno za první z více útoků proti skupinám.



Americké údery byly podniknuty v odvetě za útok bezpilotního letounu, při kterém zahynuli tři američtí vojáci v Jordánsku. Spojené státy ve čtvrtek uvedly, že z útoku na odlehlou logistickou základnu Tower 22 v Jordánsku nedaleko hranic se Sýrií a Irákem, který se odehrál minulý víkend, viní Islámský odpor v Iráku, koalici milicí napojených na Írán. Po nočním útoku na obytný prostor byli zabiti tři záložníci americké armády a více než 80 jich bylo zraněno.



- Američtí představitelé uvedli, že nemají v plánu bombardovat Írán, což by představovalo výraznou eskalaci. Představitelé americké administrativy opakovaně zdůraznili, že Washington nemá v úmyslu válčit s Íránem.



- Prezident Joe Biden po zahájení útoků varoval, že USA podniknou odvetné kroky, pokud bude zraněn nějaký Američan. V jeho prohlášení se uvádí: "Spojené státy neusilují o konflikt na Blízkém východě ani kdekoli jinde na světě. Ale ať všichni, kdo by nám chtěli ublížit, vědí toto: pokud ublížíte Američanovi, odpovíme." John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost, uvedl, že reakce "začaly dnes večer. Dnes večer neskončí."



- Mluvčí irácké armády uvedl, že americké nálety byly zahájeny v iráckých pohraničních oblastech, a varoval, že útoky by mohly podnítit nestabilitu v regionu. Yahya Rasool uvedl ve svém prohlášení: "Tyto letecké údery představují porušení irácké svrchovanosti, podkopávají úsilí irácké vlády a představují hrozbu, která by mohla Irák a region přivést do neblahých důsledků."



- USA oznámily nové sankce a obvinění namířené proti íránským Revolučním gardám, které byly zřejmě načasovány tak, aby se shodovaly s americkými údery. Americké ministerstvo financí uvedlo, že uvaluje sankce na šest úředníků kyberneticko-elektronického velení íránských Islámských revolučních gard kvůli aktivitám zaměřeným na kritickou infrastrukturu a zasahuje síť dodavatelů, kteří poskytují "materiály a citlivé technologie pro íránské programy balistických raket a bezpilotních letadel". Prokurátoři rovněž uvedli, že zabavili 108 milionů dolarů, které byly použity v systému praní špinavé ropy k financování elitních jednotek Quds Force gardy.



- Republikánský senátor Roger Wicker, člen výboru pro ozbrojené služby, kritizoval Bidenovu administrativu za to, že nálety přišly "příliš pozdě". Demokratický předseda senátního výboru pro ozbrojené služby Jack Reed prohlásil, že podporuje Bidenovu "ráznou akci" a že "íránským zástupným silám v Sýrii a Iráku byl zasazen významný úder".







Šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell v sobotu vyzval všechny strany, aby se vyhnuly další eskalaci na Blízkém východě po amerických úderech na skupiny napojené na Írán v Sýrii a Iráku, informuje agentura AFP."Všichni by se měli snažit zabránit tomu, aby se situace stala výbušnou," řekl Borrell na zasedání ministrů zahraničí EU v Bruselu.Borrell se přímo nezabýval americkými údery, ale zopakoval varování, že Blízký východ "je kotel, který může explodovat".Poukázal na válku v Gaze, násilí podél libanonské hranice, bombardování v Iráku a Sýrii a útoky na lodní dopravu v Rudém moři. "Proto vyzýváme všechny, aby se snažili vyhnout eskalaci," řekl Borrell.EU hodlá ještě tento měsíc zahájit námořní misi v Rudém moři, která má pomoci chránit mezinárodní plavidla před útoky jemenských Hútíů. Borrell uvedl, že mise bude "obranná" a nebude provádět žádné útoky na souši proti jemenským povstalcům.tvrdí skupinaBojovníci Islámského odporu v Iráku v sobotu zaútočili na leteckou základnu al-Harir hostící americké síly v severním Iráku, uvedla skupina, informuje agentura Reuters.Stalo se tak několik hodin poté, co USA provedly v Iráku a Sýrii odvetné údery proti cílům spojeným s Íránem.V aktualizaci na účtu X amerického Centrálního velitelství (Centcom) uvedl velitel amerického Centcomu generál Michael Erik Kurilla: