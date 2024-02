Neuvěřitelně, Severní Irsko má nyní premiérku z protibritské irské politické strany Sinn Féin

5. 2. 2024

čas čtení 6 minut

Jak napsal jeden anglický komentátor, idiotská podpora severoirských unionistů z probritské strany DUP, Democratic Unionist Party, pro brexit,výrazně přispěla k pravděpodobnosti začlenění Severního Irska do Irské republiky, což je něco, co severoirští unionisté nikdy nechtěli.



Po brexitu samozřejmě zůstává Irská republika členskou zemí Evropské unie. To znamená, že hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se staly hranicí Evropské unie. Jenže ta hranice je z celních důvodů neuhlídatelná, probíhá často soukromými domy a zahradami obyčejných lidí. Británie si tu brexitem nadělala neřešitelný problém.









Protože je ta hranice celním způsobem neuhlídatelná, Británie připustila, že z celního hlediska zůstane Severní Irsko součástí Evropské unie a bude tedy vlastně přičleněno celním způsobem k Irské republice. Celní hranice tak vznikla mezi hlavním britským ostrovem a irským ostrovem.





To absolutně rozčílilo severoirské unionisty, kteří chtějí, aby Severní Irsko zůstalo součástí Spojeného království. Poslední dva roky z protestu nad celní hranicí v Irském moři blokovali unionisté vytvoření severoirské vlády. Vzniklo tak obrovské množství neřešených problémů, například rozpadávající se zdravotnictví - čekací doba na objednání u lékařského specialisty nebo v nemocnici na lékařský zákrok je v Severní Irsku rekordně nejdelší z celé Velké Británie - a neřešený pokles platů státních zaměstnanců v důsledku nedávné vysoké inflace. Proto například irští železničáři a další pracovníci stávkují.







Dohoda o celní prohlídce zboží dopravovaného z hlavního britského ostrova na irský ostrov byla nedávno pozměněna tak, aby to více vyhovovalo straně DUP, a ta tedy minulý týden konečně po dvou letech souhlasila s vytvořením místní vlády s tím, že bude ochotna ve spolupráci s katolickým Sinn Feinem, začít řešit dlouho neřešené problémy.







Kromě brexitu mění situaci v Severním Irsku ještě další, nezvládnutelná věc. Katolíci mívají daleko větší množství potomků než protestanti. To se děje dlouhodobě i v Severním Irsku a z katolické menšiny v těchto šesti původně protestantských okresech se nyní stala katolická většina. Katolická proirská strana Sinn Féin má tedy nyní i volební většinu, a tak se v sobotu stala severoirskou premiérkou katolička Michelle O’Neill. Má sice úplně stejně pravomoci jako její unionistická zástupkyně (není to pozoruhodné, že na dvou nejčelnějších severoirských politických postech jsou ženy?) jenže jmenování političky z Sinn Féin severoirskou premiérkou má obrovský symbolický význam, zvláště proto, že zřejmě bude politička z Sinn Féin jmenována premiérkou zanedlouho i v Dublinu.











"Budu premiérkou pro všechny": Michelle O'Neillová ze Sinn Féin připomíná historický okamžik pro tento kdysi unionistický stát



Příprava republikánů na možné sjednocení Irska je stále hlasitější, přestože nová severoirská premiérka slibuje, že bude "sloužit všem stejně", připomíná list Guardian.



Rozzářené tváře politiků z Sinn Féin signalizovaly, že se jedná o historický okamžik pro irský nacionalismus.



Michelle O'Neillová se stala první nacionalistickou první ministryní Severního Irska v den plný symboliky, který obnovil po dvou letech decentralizovanou severoirskou vládu a vyryl epitaf na hrob kdysi unionistického státu.



Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království a referendum o sjednocení Irska zatím není na obzoru - ale když v sobotu ve 14.33 shromáždění jmenovalo O'Neillovou za republikány, odpočítávání do možného sjednocení Irska tikalo hlasitěji.



O'Neillová se vyhnula triumfalismu a v inauguračním projevu, který se soustředil na usmíření a základní otázky, se výslovně nezmínila o ústavních změnách.



"Budu sloužit všem stejně a budu premiérkou pro všechny," řekla. "Ať už pocházíme odkudkoli, ať už jsou naše aspirace jakékoli, naši budoucnost můžeme a musíme budovat společně. Musíme zajistit, aby sdílení moci fungovalo, protože společně máme za úkol vést a plnit úkoly pro všechny naše lidi, pro každou komunitu."



Jmenování republikánské premiérky představuje "nový úsvit" nepředstavitelný pro minulé generace katolíků, kteří zažili diskriminaci, řekla 47letý O'Neillová. "Tento stav je nyní pryč."



Přes všechna smířlivá slova pochází tato republikánka z hrabství Tyrone z rodiny IRA, hájí legitimitu násilí IRA a vyznamenává členy IRA. Tiše zpochybňuje legitimitu Severního Irska, když o něm mluví jako o "severu Irska".



O'Neillová povede exekutivu společně s Emmou Little-Pengellyovou, ze strany Demokratických unionistů (DUP), která byla jmenována náměstkyní premiérky, což je funkce se stejnou mocí, ale menší prestiží.



Čtyřiačtyřicetiletá Little-Pengellyová vzpomíná, že jako dívka byla svědkem následků bombového útoku IRA, ale slíbila, že bude s O'Neillovou spolupracovat na zlepšení veřejných služeb. "Michelle je irská republikánka a já jsem velmi hrdá unionistka. V těchto otázkách se nikdy neshodneme, ale na čem se shodneme, je, že rakovina nediskriminuje a že naše nemocnice je třeba zfunkčnit. Buďme pro ty mladé lidi, kteří se dnes dívají, zdrojem naděje, ne zdrojem zoufalství."



Několik unionistických poslanců O'Neillové blahopřálo, ale jiní měli smuteční výrazy, které prozrazovaly psychologickou ránu - stát, který byl v roce 1921 navržen tak, aby zakotvil trvalou unionistickou většinu, s protestantským shromážděním pro protestantský lid, už neexistuje.



Demografické a politické změny tuto hegemonii oslabily a ve volbách do sněmu v roce 2022 Sinn Féin předstihla stranu DUP jako největší strana. Bojkot DUP na protest proti obchodním ujednáním po brexitu blokoval severoirskou vládu až do tohoto týdne, kdy britská vláda upravila celní dohodu a zjednodušila tzv. hranici v Irském moři.





Očekváané protesty loajalistů u severoirského parlamentu Stormont v Belfastu, se neuskutečnily. Místo toho přinesli zaměstnanci zdravotnictví a dopravy transparenty, aby odsoudili rozpadající se veřejné služby a opožděné zvyšování platů.



Obnovení severoirské vlády uvolní finanční balíček ve výši 3,3 miliardy liber z Londýna, který by měl stačit na odvrácení plánovaných stávek, ale ne na vyřešení fiskální krize zhoršené dvěma lety patové situace.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0