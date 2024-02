Ruské ekonomice předpovídají nový "inflační šok"

5. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruská ekonomika, která zažila nejsilnější devalvaci rublu za posledních osm let a prudké zrychlení inflace, může v příštím roce čelit novému šoku, varuje Alfa-Bank. Ruská ekonomika, která zažila nejsilnější devalvaci rublu za posledních osm let a prudké zrychlení inflace, může v příštím roce čelit novému šoku, varuje Alfa-Bank.

Navzdory nouzovému zvýšení sazeb centrální bankou a přísným měnovým kontrolám, které vyžadují, aby velké společnosti prodávaly téměř všechny své příjmy z exportu na burze, nebudou úřady schopny udržet rubl na současné úrovni, předpovídají analytici banky ve své "Inovační strategii" pro rok 2024.

Podle jejich prognózy do konce roku kurz dolaru opět vzroste na úroveň 100 rublů, kterou prolomil loni v létě. "Klíčovým faktorem pro směnný kurz rublu by mělo být hledání nových trhů" pro ruské zboží, vysvětluje Alfa-Bank: Pokud se to podaří, příliv devizových příjmů se zvýší.

Zatím s tím ale existují problémy: Na konci loňského roku klesly příjmy ruské ekonomiky z vývozu o téměř 30 % na 422,7 miliardy dolarů, což je nejnižší úroveň od pandemie v roce 2020. To slibuje "rizika oslabení rublu", což zase "vytváří hrozbu nových inflačních šoků", napsali analytici Alfa-Bank. Kromě toho poznamenávají, že ve prospěch zrychlení inflace hovoří vysoká inflační očekávání podniků a také plány vlády na další zvýšení rozpočtových výdajů o 13 % oproti roku 2023.

Podle Rosstatu se inflace v Rusku stabilizuje: Od poloviny listopadu se tempo růstu spotřebitelských cen meziročně pohybuje kolem 7,5 %, i když předtím šest měsíců v řadě zrychlovalo. Směnný kurz dolaru také klesl o více než 10 % z maximálních hodnot v říjnu, kdy přesáhl 102 rublů: V lednu klesl na 87,4 rublů a v prvních únorových dnech se vrátil na úrovně nad 90 rublů.

V loňském roce rubl ztratil 26 % vůči dolaru, 28 % vůči euru, 24 % vůči čínskému jüanu a vstoupil mezi 3 nejslabší měny rozvojových zemí: Silnější pokles vykázaly pouze turecká lira a argentinské peso. To vyvolalo "inflační tsunami" v ruské ekonomice, která je stále kriticky závislá na dovozu: Jeho objemy loni podle centrální banky dosáhly předválečných 304,4 miliardy dolarů. Podle agentury Bloomberg úřady plánují prodloužit mimořádná opatření na podporu devizového trhu, která jsou stále v platnosti do konce dubna.

Největší vývozci mohou být na dobu neurčitou povinni připsat 80 % výnosů na ruské účty a 90 % tohoto objemu prodat na burze.

Pokud budou tyto přísné měnové kontroly nyní zrušeny, rubl se pravděpodobně zhroutí, tvrdí Taťána Orlovová, ekonomka z Oxford Economics: Nabídka měny opět přestane pokrývat poptávku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0