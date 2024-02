Válka na Ukrajině: Ruská výhoda ohledně adaptace

7. 2. 2024

čas čtení 19 minut

Na začátku války měla Moskva problémy s adaptací, ale nyní je rychlejší než Kyjev, píše Mick Ryan. Na začátku války měla Moskva problémy s adaptací, ale nyní je rychlejší než Kyjev,

Po celou dobu války na Ukrajině vedly Kyjev a Moskva adaptační bitvu a snažily se poučit a zlepšit svou vojenskou efektivitu. V počátečních fázích invaze měla Ukrajina výhodu.

Kyjev, posílený rychlým přílivem západních zbraní, motivovaný existenční hrozbou představovanou ruskou agresí a dobře připravený na útok, dokázal v pozoruhodně krátké době vyvinout nové způsoby boje. Naproti tomu Rusko tápalo: Velký, arogantní a těžkopádný medvěd, přehnaně přesvědčený o rychlém vítězství. Institucionální šok z neúspěchu Ruska zase zpomalil jeho schopnost učit se a přizpůsobovat se.

Po dvou letech války se ale adaptační bitva změnila. Kvalitativní propast mezi Ukrajinou a Ruskem se zmenšila. Ukrajina má stále inovativní vojenskou kulturu zdola nahoru, která jí umožňuje rychle zavádět nové bojové technologie a taktiky. Může však mít potíže s tím, aby zajistila, že tato ponaučení budou systematizována a rozšířena do celých ozbrojených sil. Na druhé straně Rusko se pomaleji učí zdola nahoru, protože se zdráhá hlásit selhání a má centralizovanější filozofii velení. Přesto, když se Rusko konečně něco naučí, je schopno to systematizovat napříč armádou a svým velkým obranným průmyslem.

Tyto rozdíly se odrážejí ve způsobech, jakými oba státy inovují. Ukrajina je lepší v taktické adaptaci: Učí se a zlepšuje se na bojišti. Rusko je lepší ve strategické adaptaci, neboli učení a adaptaci, která ovlivňuje tvorbu národní a vojenské politiky, například v tom, jak státy využívají své zdroje. Důležité jsou obě formy adaptace. Ale je to právě ten druhý typ, který je pro vítězství ve válkách nejdůležitější.

Čím déle bude tato válka trvat, tím lépe se Rusko bude učit, přizpůsobovat a budovat efektivnější a modernější bojovou sílu. Moskva pomalu, ale jistě vstřebá nové myšlenky z bojiště a podle toho přeskupí svou taktiku. Její strategická adaptace již pomohla odrazit ukrajinskou protiofenzívu a v posledních několika měsících pomohla ruským jednotkám dobýt na Kyjevu další území. Nakonec, pokud bude náskok Ruska ve strategické adaptaci přetrvávat bez odpovídající reakce Západu, to nejhorší, co se může v této válce stát, není patová situace. Je to ukrajinská porážka.

Dlouhá hra

Poté co se Rusko potýkalo s problémy během svých počátečních vojenských operací na Ukrajině, přizpůsobilo svou strukturu velení a řízení. V dubnu 2022 země jmenovalo jediného velitele, který měl dohlížet na totální invazi, čímž se zbavilo nefunkčního a roztříštěného systému, kterým Moskva do té doby válku řídila. Výsledkem bylo jednotnější úsilí, které posunulo ruskou invazi od četných samostatných a nekoordinovaných tažení na severu, východě a jihu země k synchronizovanějšímu přístupu – přičemž hlavním úsilím byly jednoznačně pozemní operace na východní Ukrajině. To vedlo k ruskému postupu a dobytí měst, jako je Severodoněck, v polovině roku 2022.

Rusko také změnilo způsob, jakým vedlo boj zblízka. Na začátku války Rusko používalo vševojskové pozemní jednotky o velikosti praporu, které často nebyly dostatečně silné a které vykazovaly omezenou schopnost integrovat letecké a pozemní operace a provádět pozemní vševojskové operace. Ale během posledních 12 měsíců se Rusové od takových praporů odklonili. Nyní integrují elitní síly a konvenční síly – a tuto kombinaci podporují tím, čemu se mnozí Ukrajinci vysmívají jako "masové bouři": Vlnami špatně vycvičených, disponibilních sil, které mohou přemoci a vyčerpat ukrajinské vojáky dříve, než dorazí talentovanější ruské jednotky.

Některé z těchto taktických inovací byly poháněny vojenskou nutností, včetně nedostatku času, který Rusko mělo na výcvik mobilizovaných jednotek na vysokou úroveň odbornosti. Ale něco z toho bylo formováno strategickými směrnicemi shora dolů. Vůdci polovojenské Wagnerovy skupiny pomáhali prosazovat přístup "masové taktiky" tím, že během úspěšného tažení za dobytí Bachmutu využívali trestance, kteří se přihlásili k milici, jako jednorázové lapače kulek. Poté, co moskevské síly viděly Wagnerův úspěch s touto groteskní strategií, přijaly podobné přístupy i pro další bitvy. Taktika ruské pěchoty se posunula od snahy rozmístit uniformované praporní skupiny jako vševojskové akční jednotky k vytvoření stratifikovaného rozdělení zformováním do útočných, specializovaných a jednorázových "masových" jednotek.

Ruské síly se přizpůsobily i v obraně. Poté, co Moskva na začátku války jen lehce opevnila své pozice – a otevřela se tak ukrajinským ofenzivám – vybudovala koncem roku 2022 a začátkem roku 2023 na jihu hluboké obranné linie. Ve spojení s ruským zlepšením ve zkrácení doby mezi detekcí cílů a provedením úderů na bojiště čelili Ukrajinci ve druhé polovině roku 2023 nepříteli, který se velmi lišil od toho, kterému čelili v roce 2022. Aby Ukrajina překonala tohoto vyvinutého nepřítele, byla nucena přizpůsobit svou taktiku, technologie a operace, částečně vysláním některých jednotek do Polska a dalších evropských zemí na další vševojskový výcvik před zahájením protiofenzívy. Úsilí Kyjeva však stále nestačilo k tomu, aby se mu podařilo znovu dobýt větší část jihu.

Ruská armáda se také zlepšila v ochraně svých vozidel. V prvních dnech války Ukrajina použila drony a přesné rakety k úspěšnému zničení mnoha ruských tanků a nákladních automobilů, což vedlo k několika trapným ruským porážkám. V reakci na to však jednotky země začaly vytvářet improvizované obrněné jednotky. Poté, co bylo během postupu na Kyjev napadeno velké množství ruských logistických vozidel, začaly jednotky na tyto nákladní automobily přidávat improvizované pancéřování. Toto provizorní brnění nakonec získalo větší sofistikovanost díky tomu, čemu se začalo říkat "adaptační klece" – lamelové brnění nebo klecové brnění. Takové pancéřování se poprvé objevilo na německých tancích za 2. světové války. Bylo však také použito v moderních konfliktech, včetně koaličních sil nasazených ve válce v Iráku v roce 2003 a nyní na ruských tancích a samohybném dělostřelectvu. Tyto klece pomohly buď rozdrtit roznětky ukrajinských protitankových zbraní dříve, než zasáhly hlavní pancíř vozidla, nebo donutily protitankové zbraně vybuchnout dříve, než mohly vozidlo probít. Klece společně poskytly další vrstvu fyzické ochrany ruským tankům a nákladním vozidlům a zdá se, že jejich posádkám dodaly větší jistotu při práci v místech, kde existuje vysoké riziko útoků drony nebo potulující se municí.

Tento obranný přístup mohl začít jako taktická inovace. Nakonec však byla adopce klecí systematizována. Ruská armáda nechala své jednotky hromadně používat klece jako systémový přístup k poražení potulující se munice, raket s útokem shora (jako je Javelin) a dronů. V roce 2023 ruští velitelé dokonce vydali formální pokyny, jak konstruovat a montovat klece na nákladní automobily, dělostřelectvo a obrněná vozidla. Moskva nyní takové klece nabízí na exportních verzích svých obrněných vozidel.

Moskva se mezitím výrazně zlepšila v nasazování bezpilotních letounů – čímž zvrátila dřívější dynamiku. Na začátku války Ukrajina pomohla prosadit nové způsoby používání dálkově ovládaných, poloautonomních a autonomních dronů ke všemu od provádění průzkumu až po shazování bomb. Samozvaná armáda dronů v zemi, která je výsledkem spolupráce vlády, průmyslu a občanského crowdfundingu, poskytla Kyjevu obzvláště působivou počáteční výhodu. Ale i když Rusko bylo pomalejší v zavádění dronů pro širokou škálu účelů, nyní předběhlo Ukrajinu v množství dronů a potulující se munice a její schopnosti je používat. Moskva tak učinila mobilizací svého domácího obranného průmyslu a získáváním kritických technologií ze zámoří, a to navzdory západním sankcím. Nyní překonává Ukrajinu, pokud jde o bezpilotní letouny a potulující se munici. Tato propast se bude pravděpodobně i nadále zvětšovat.

Moderní válka je téměř nemožná bez nasazení velkého počtu bezpilotních letounů při aktivním boji proti nepřátelským dronům. Klíčovým důvodem neúspěšné ukrajinské protiofenzívy v roce 2023 bylo použití bezpilotních letounů Ruskem – v souladu s jeho obrannými liniemi, velkým množstvím dělostřelectva, bitevními vrtulníky, potulující se municí a pohotovějšími průzkumnými a sledovacími systémy. A jak se Rusko bude učit více a bude pokračovat ve zvyšování výroby dronů, získá větší výhodu.

Vyšší otáčky

Bezpilotní letouny nejsou jedinou zbraní, s níž Rusko převrátilo scénář. Ukrajina byla jedním z prvních, kdo si osvojil přesné zbraně nebo zbraně, které využívají GPS nebo jiné naváděcí systémy k přesnějšímu úderu na cíle než starší systémy. Kyjev to musel udělat; vzhledem k rozdílům v dělostřelectvu a munici na začátku války si Ukrajina nemohla dovolit plýtvat raketami a granáty. Moskva se však od té doby poučila a přizpůsobila se snížením účinku přesných zbraní. Učinila tak lepším rozptýlením svých bojových sil, dělostřelectva a logistiky. Ukrajinské útoky také zkomplikovala tím, že používala bezpečnější prostředky elektronické komunikace, včetně šifrovaných sítí a starších drátových taktických komunikačních systémů.

Zdá se, že elektronický boj, který je tradičně silnou stránkou Rusů, hrál v prvních dnech invaze menší roli. Ale vrátil se s pomstou. Ruská armáda spolupracuje se svým strategickým obranným průmyslem na vývoji a nasazení řady nových a rozvinutých systémů elektronického boje založených na vozidlech a personálu. Ty blokují ukrajinskou komunikaci, aby narušily soudržnost jednotek a zpomalily schopnost země provádět útoky. Elektronický boj také přerušuje spojení mezi bezpilotními letouny a jejich operátory, pomáhá Rusku najít stanice operátorů dronů, ztěžuje Ukrajině určení polohy ruského velitelství, a co je důležité, ruší nebo snižuje účinnost ukrajinských přesných zbraní (včetně vysoce mobilních dělostřeleckých raketových systémů HIMARS). Přestože Ukrajina a její partneři tvrdě pracovali, aby udrželi krok, stále zaostávají za ruskými schopnostmi elektronického boje, což na konci roku 2023 uvedl ukrajinský vrchní velitel Valerij Zalužnyj.

Snad nejvýmluvnější oblastí, v níž se Rusko přizpůsobilo a vytvořilo si strategickou výhodu, je jeho obranně-průmyslový komplex. Částečná mobilizace země v září 2022 a další vládní iniciativy dramaticky zvýšily vojenský výkon. Moskva získala další zbraně díky příspěvkům Severní Koreje a posílila svou sofistikovanou výrobu zbraní zvýšením obchodu s Čínou – což Rusku umožnilo získat technologie dvojího užití, které již nemůže nakupovat od Západu. Výsledkem je, že Rusko má nyní mnohem více zbraní a munice než Ukrajina.

Jistěže, Rusko není lepší v adaptaci ve všech oblastech. Pokud jde o nové způsoby provádění úderů na velké vzdálenosti, Kyjev se zlepšil více než Moskva. Ukrajina si například v uplynulém roce vyvinula schopnost provádět další údery dlouhého doletu proti ruským letištím, obranným továrnám a energetické infrastruktuře. Zatímco v zimě 2022 byla do značné míry bezmocná v reakci na ruské údery na svou civilní infrastrukturu, nyní má sofistikovanou schopnost reagovat stejným způsobem (i když se Spojenými státy uvalenými omezeními na použití západních zbraní k úderům v Rusku). Kyjev tuto schopnost využil k uvážlivým útokům na Rusko, zejména v důsledku masových útoků Moskvy na Ukrajinu během Vánoc a Nového roku.

Ukrajina také vyvinula schopnost účinného námořního úderu pomocí vojenských a civilních senzorů, raket dlouhého doletu a po sobě jdoucích generací bezpilotních námořních dronů. Tyto námořní drony jsou nyní schopny kromě toho, že se zaboří do cílů a odpálí jejich hlavice, odpalovat i rakety. V důsledku toho Ukrajina zničila několik ruských válečných lodí a vytvořila nový námořní exportní koridor v západní části Černého moře.

Tyto výhody však nemusí mít dlouhého trvání. Stejně jako v jiných oblastech se Rusko pravděpodobně tomuto ukrajinskému vývoji přizpůsobí. Rusko například mění složení a načasování svých komplexních a hromadných útoků drony a raketami, aby identifikovalo slabiny ukrajinského systému protivzdušné obrany. A některé ze svých střel s plochou dráhou letu, jako je Ch-101, přizpůsobilo k odpalování světlic jako ochranného mechanismu proti ukrajinským úderům.

Kreativní destrukce

Ruský vojenský komplex vyvinul vylepšený, neustále se zlepšující adaptační cyklus, který propojuje zkušenosti z bojiště s ruským průmyslem a strategiemi. To může Rusům poskytnout významnou vojenskou výhodu v nadcházejícím roce. Pokud se to nebude řešit, mohlo by se to stát výhodou, která by mohla vyhrát válku. Rusko by mohlo skončit s vylepšenou schopností útočit ze vzduchu, překonat ukrajinský systém protivzdušné obrany, kterému je odpírán dostatečný počet antiraket, a usnadnit Rusku postup a terorizovat ukrajinské občany. To mohlo vést k dalším ruským ziskům na zemi, kdy by Moskva obsadila další území zejména na východě, ale možná i na jihu. Dobytí Kyjeva je v krátkodobém horizontu nepravděpodobné. Ale nakonec se Moskva snaží spíše změnit politický kalkul v Kyjevě tak, aby byl pro Rusko příznivější, než aby ho fyzicky přijal.

Aby se Ukrajina tomuto osudu vyhnula, musí si vytvořit vlastní strategický přístup k učení a adaptaci – takový, který může doplnit její pozoruhodnou historii bojové adaptace. Ukrajinské jednotky mohou začít tím, že budou sdílet úspěšné adaptace s ostatními ukrajinskými jednotkami rychlejším tempem. Ukrajinské jednotky sice často posílají lekce brigádám, které je pak posílají na vyšší velitelství, ale armáda musí klást důraz i na laterální sdílení. Výměna lekcí mezi jednotkami nejen zkracuje čas potřebný k tomu, aby se vojáci učili; pomáhá také při standardizaci taktiky. Aby se však vytvořil lepší systém laterálního učení (a standardizovala taktika), musí se zapojit nejvyšší velitelé. Nejvyšší úrovně ukrajinských ozbrojených sil budou muset nařídit vojákům, aby si vyměňovali více informací.

Aby se Ukrajina zlepšila ve strategické adaptaci, musí také odstranit institucionální a časové překážky, které stojí mezi taktickým učením a doktrinálními inovacemi a výcvikem. Klíčovým poučením z ukrajinské protiofenzívy v roce 2023 je například to, že doktrína kombinovaných zbraní, kterou NATO učilo ukrajinské jednotky, je zastaralá. V důsledku tohoto selhání ukrajinským jednotlivcům a jednotkám chyběla intelektuální výzbroj potřebná k vedení útočných operací v moderních podmínkách. Je nezbytné, aby NATO a Ukrajina urychlily sdílení bojových zkušeností a propojily je s doktrínou a výcvikovými institucemi, aby aliance a Kyjev mohly rychle přijít s lepšími doktrínami a lepšími formami výcviku. NATO by mělo zejména využít své rozsáhlé analytické kapacity, aby pomohlo Ukrajincům rychle zjistit, co funguje. Lepším propojením taktických lekcí se strategickými změnami by Západ mohl přetvořit způsob, jakým je tato válka vedena, způsobem, který Ukrajině výrazně usnadní přizpůsobit svou celkovou válečnou strategii.

Západ musí samozřejmě také pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny pokročilými zbraněmi. Ale i když jsou celkově zvýšené dodávky Západu důležité, je zásadní, aby se Západ zaměřil na výrobu a zasílání zbraní, které s největší pravděpodobností poskytnou Kyjevu strategickou výhodu. Musí proto vytvořit silnější spojení mezi ukrajinským taktickým učením a průmyslovou výrobou. Bojové lekce musí rychle přejít z bojiště k výrobcům, aby bylo pro vojáky snazší ovlivňovat výrobu vybavení a munice. (Ukrajina a její spojenci by se měli současně pokusit zasahovat do schopnosti Ruska využívat taktické lekce ke zlepšení obranné výroby, včetně vměšování do dodavatelských řetězců Moskvy.)

A konečně, Ukrajina musí obecně zvýšit rychlost, s jakou zavádí nové adaptace. Jednou ze zbývajících klíčových slabin ruské armády je to, že je "strukturou, která se postupem času zlepšuje ve zvládání problémů, kterým bezprostředně čelí, ale také strukturou, která má problém předvídat nové hrozby," jak uvádí nedávná zpráva Royal United Services Institute. To je významná trhlina v ruském strategickém pancíři. Znamená to, že i když se schopnost Ruska reagovat na výzvy zlepšila, stále může být chyceno za zadní nohu. Aby Ukrajina této nevýhody využila, musí rychle zavést a systematizovat své nové adaptace, aby mohla napáchat co největší škody, než se Rusko naučí, jak reagovat.

Provedení těchto vylepšení nebude snadné. Všechny instituce mají omezenou schopnost absorbovat změny během krátké doby – to, co politolog Michael Horowitz nazývá "adopční kapacitou" – a Ukrajinci již v této válce podnikli obrovské množství adaptací. Nepomáhá ani to, že aby adaptace skutečně fungovala, musí být mnohostranná a komplexní. "Rozvíjející se technologie jsou životně důležité pro každou schopnost," napsal vojenský historik a analytik T. X. Hammes v dubnové zprávě. "Ale stejně jako vývoj bleskové války nebo letadlových lodí, tyto transformační schopnosti mohou být realizovány pouze efektivní kombinací několika technologií a jejich implementací do koherentních, dobře vycvičených operačních konceptů." To vyžaduje dobré vedení, rychlé experimentování a pokoru poučit se ze svých chyb.

Ukrajina nesmí při zavádění těchto opatření ztrácet čas. Rusko na Ukrajině výrazně zlepšilo svou schopnost učit se a přizpůsobovat se. Čím déle bude válka na Ukrajině trvat, tím více Moskva zlepší svou strategickou adaptaci. Nejpřesvědčivějším ospravedlněním pro zlepšení strategické adaptace Ukrajiny a ztížení strategické adaptace Ruska je zajistit, aby Ukrajina válku neprohrála. Rusko v současné době drží strategickou iniciativu – takže porážka je bohužel stále možným výsledkem.

Zdroj v angličtině: ZDE

0