Jaderné bloky a péče o chudé

5. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

V nedělních Otázkách V. Moravce jsme se mohli od ministra financí dozvědět, jak je to vlastně s těmi čtyřmi bloky jaderných elektráren. Vláda prý chce závaznou nabídku na čtyři bloky proto, aby se pak mohla případně rozhodnout, že chce jenom jeden blok, nebo dva, nebo čtyři (chtít tři prý nedává smysl).

Z debaty ve studiu bylo zřejmé, že není vůbec jasné, jak by mělo probíhat financování, jaký bude osud ČEZu, kdo by měl ty elektrárny vlastně stavět atd. Zajímavý byl kontrast mezi panem ministrem a exministryní financí za ANO paní Schillerovou. Podle ní si musí Česká republika položit otázku, zda chce být jednou z nejméně zadlužených zemí, nebo zda se chce raději rozvíjet. Obojí prý nejde. Tedy ANO by chtělo financovat nové bloky zadlužením státu.





Ani Miroslav Kalousek, další exministr financí přítomný v pořadu, nezpochybňoval, že stát bude muset hrát při stavbě bloků klíčovou roli. Podle něj ale cestou není zadlužení, nýbrž škrtání a případně zvyšování daní. Kdybych ovšem chtěl napsat, že ve studiu byla shoda na tom, že chceme a budeme mít čtyři nové bloky, nepsal bych asi pravdu. Ministr financí se pod tlakem moderátora dostal dokonce do situace, kdy připustil, že stavba jaderné elektrárny je vysoce rizikový projekt a že dává smysl jen proto, že není jiná alternativa. (Pozn. red. Alternativa samozřejmě je, obnovitelné zdroje, jejichž cena drasticky klesá, zatímco cena jaderných elektráren drasticky roste. ČR ale nemá systematickou strategii využívání obnovitelných zdrojo. proč ne?)







Ve zmíněném nedělním pořadu jsme taky mohli vidět vyjádření pana Míla, že čtyři bloky mohou stát zhruba dva biliony korun. Kalousek mluvil o výši jednoho státního rozpočtu. Když se podíváme na to, jak tyto stavby probíhají reálně, cena se může zvednout i pětkrát. A výsledek může být takový, že to ani nebude mít smysl vůbec spustit do provozu. Uvidíme, co si s tím počne vláda. Možná z toho nic nebude.





Nicméně mohli jsme se v Otázkách V. Moravce dočkat i péče o chudé. Kalousek si chválil nález Ústavního soudu, podle něhož je rozpočtová odpovědnost důležitá pro ochranu zájmů chudých lidí. Podle Kalouska to znamená tohle: velký dluh přinese kolaps sociálních služeb, zatímco bohatí si zajisti služby sami, ti stát nepotřebují. Máte pocit, že ve Francii nebo obecně v západních státech došlo ve srovnání s námi ke kolapsu sociálních služeb? Řekl bych, že tomu je naopak. Rozpočtovou odpovědnost lze ale chápat taky úplně jinak, než jak to ukázal pan Kalousek: když nemáme peníze na sociální služby, musíme zdanit bohaté. Věřím, že Ústavním soud měl na mysli tento aspekt.





Totiž ta představa, že bohatí nejsou závislí na fungování státu, že jim nakonec může být jedno, když chudí nebudou mít co jíst a budou umírat na ulici na tuberu, je neuvěřitelně stupidní a zcela mimo historickou realitu. Bohatým by pak nakonec nemuselo zbývat nic jiného, než zaplatit si nějakého Hitlera nebo prchnout před nějakým Leninem. Není lepší platit vysoké daně? V USA v 50. a 60. letech byly daně pro nejbohatší přes 90 procent. A měli tam demokracii, rozvoj, kapitalismus a blahobyt. Dnes tam mají Trumpa, který demokracii dost možná definitivně zlikviduje.

