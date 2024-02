"Řekli mi, že jsme všichni Rusové": Rostou obavy z "převýchovy" ukrajinských dětí

7. 2. 2024

Rusko, které se chlubí tím, že přijalo 700 000 dětí, čelí obvinění, že se snaží vymazat jejich ukrajinskou identitu, upozorňuje Shaun Walker. Rusko, které se chlubí tím, že přijalo 700 000 dětí, čelí obvinění, že se snaží vymazat jejich ukrajinskou identitu,

Během 14 měsíců, kdy Veronika Vlasenko navštěvovala školu v Rusku, jí učitelé a spolužáci pravidelně říkali, že se nikdy nebude moci vrátit domů na Ukrajinu. "Každý den mi říkali, že tu zůstanu navždy a nikdy neopustím Rusko," řekla. "Řekli mi, že Ukrajina neexistuje, že nikdy neexistovala, že jsme všichni Rusové... Občas mě ostatní děti bily za to, že jsem proukrajinská."

Veronika byla jedním z téměř 20 000 dětí, které byly v posledních dvou letech převezeny z Ukrajiny do Ruska. Úřady se domnívají, že skutečný počet je pravděpodobně desetkrát vyšší, zatímco ruští představitelé se dokonce chlubili, že do Ruska přesunuli 700 000 ukrajinských dětí.

Téměř dva roky po začátku války rostou obavy, že pokud se nenajde způsob, jak děti brzy přivést domů, ruský systémový program "převýchovy" ukrajinských dětí by se mohl ukázat jako zničující. Ukrajinští představitelé vyzývají mezinárodní organizace a neutrální země, které mohou mít v Moskvě stále určitý vliv, aby vyvinuly tlak na Rusko.

Z 19 500 případů, pro které mají ukrajinské úřady jména a údaje, se zatím na Ukrajinu dokázalo vrátit jen asi 400, včetně Veroniky.

"Rusko aktivně vymazává jejich ukrajinskou identitu a způsobuje neuvěřitelné emocionální a psychologické škody," řekl lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs na čtvrteční konferenci věnované zvyšování povědomí o této problematice v Rize. "Ještě horší je, že Rusko hrdě vystavuje na odiv své činy," řekl.

Tvrzení Ruska o přesídlování dětí jsou jedním z důvodů, proč se tato záležitost stala základem zatykače, který loni vydal Mezinárodní trestní soud na Vladimira Putina a na ruskou komisařku pro děti Marii Lvovovou-Bělovovou. V zatykači se uvádí, že Rusko jednalo s "úmyslem trvale odvézt" děti z Ukrajiny, což je válečný zločin.

Ukrajinský generální prokurátor Andrij Kostin uvedl, že ruské akce jsou nejrozsáhlejší deportací dětí v Evropě od 2. světové války. "Rusko se snaží zničit ukrajinský národ, a to nejen fyzicky, ale také zpřetrháním rodinných vazeb a vymazáním ukrajinské identity deportovaných dětí," řekl v Rize.

Rusko používá různé metody k převozu ukrajinských dětí do Ruska nebo Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny, často s odvoláním na bezpečnostní obavy a potřebu odebrat děti z nebezpečných oblastí konfliktu. V některých případech ruské úřady přesunuly celé sirotčince nebo dětské domovy do oblastí kontrolovaných Ruskem. V jiných případech byly děti odděleny od svých rodičů, odvezeny do Ruska a dostaly nová jména.

V listopadu vyšetřování BBC odhalilo, že malá holčička ukradená z dětského domova v okupovaném Chersonu byla převezena do Moskvy, kde jí byly vydány nové dokumenty se změněným jménem, které tvrdily, že se narodila v Rusku, a poté adoptována ruským politickým vůdcem a Putinovým spojencem Sergejem Mironovem.

Ne všechny děti byly násilně odvlečeny do Ruska. Veronika, která vyrostla ve vesnici v Charkovské oblasti necelý kilometr od hranic, cestovala přes hranice se svou tetou dva týdny poté, co Rusko zahájilo totální invazi, aby se vyhnula vojenským střetům, které se prohnaly její vesnicí při postupu ruské armády.

Ona a její teta pobývaly v řadě uprchlických táborů. Veronika, které bylo tehdy 12 let, byla zpočátku ráda, že je v Rusku, kam vkročila poprvé. Bylo to poprvé po dvou týdnech, kdy se mohla umýt a mít teplé jídlo a pohodlné místo na spaní bez zvuku výbuchů.

Veronika byla nakonec od své tety oddělena a umístěna do dětského domova v Lipecku. Její matka, která dříve sloužila v ukrajinské armádě, nemohla odcestovat do Ruska, aby Veroniku hledala, protože se bála zatčení.

"Bylo tak těžké být sama v tomto prostředí, když mi všichni říkali hrozné věci o Ukrajině," řekla Veronika. Po nějaké době byla tak traumatizovaná, že hodně zhubla a začaly jí padat vlasy.

Veroničina babička cestovala tisíce kilometrů oklikou z Charkova do Lipecku přes Polsko a pobaltské státy, aby zachránila svou vnučku a přivezla ji zpět na Ukrajinu, kde se znovu setkala se svou matkou.

"Teď chci jen pomoci dalším ukrajinským dětem, aby se také vrátily domů," řekla Veronika.

Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci cestují do Ruska, si je mohou vzít domů, a v některých případech, jako je Veronika, to nakonec fungovalo. Ale ne každé dítě má příbuzného, který je schopen podniknout dlouhou a riskantní cestu, ne každé dítě je schopno kontaktovat svou rodinu a existuje mnoho případů, kdy mladším dětem před adopcí do ruských rodin změnili jméno.

"Rusko jim říká, že je nikdo nehledá, mění jim jména a snaží se jim vydávat ruské pasy," řekla Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta, která byla minulý týden v Rize, aby o této záležitosti promluvila.

Vyzvala spojence Ukrajiny a neutrální země, aby působily jako prostředníci a pomohly přivést ukrajinské děti domů. Jako příklad uvedla případ jednoho dítěte, které bylo vráceno po úsilí agentury OSN UNICEF a Kataru. "Neexistuje důležitější úkol, na který by dospělí měli použít svou sílu a zdroje, než pomoci zachraňovat děti," řekla.

