Gaza: Izrael oznámil rodinám 31 rukojmích, že jsou mrtví, Hamás uvažuje o dohodě o příměří

Počet mrtvých odpovídá více než pětině ze zbývajících 136 rukojmích zadržovaných v Gaze, podle dostupných informací shromážděných izraelskou armádou, a přichází v době tlaku na vládu Benjamina Netanjahua kvůli jejímu postupu v rukojmí krizi.



Korespondent pro izraelskou televizi Kanál 11 sdělil v neděli, že arabští diplomaté údajně komunikují přímo s izraelským ministrem Bennym Gantzem a nikoliv s premiérem Netanjahuem, protože vnímají Gantze jako "odpovědnou dospělou osobu v izraelské vládě".



A correspondent for Israel’s Channel 11 News revealed on Sunday that Arab diplomats are reportedly communicating directly with Israeli Minister Benny Gantz rather than Prime Minister Benjamin Netanyahu, saying that Gantz is viewed as the “responsible adult in the government”. pic.twitter.com/oy10HVfkmY