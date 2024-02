Ukrajina ničí více ruských obrněných vozidel a rychleji. Moskvě by mohly dojít zásoby během šesti měsíců

7. 2. 2024

Za každý ze 705 dnů od doby, kdy Rusko rozšířilo svou válku na Ukrajině, ruské síly v průměru ztratily – zničily, opustily nebo jim byly ukořistěny – 19 tanků, bojových vozidel, samohybných houfnic nebo jiných těžkých zbraní, píše David Axe. Za každý ze 705 dnů od doby, kdy Rusko rozšířilo svou válku na Ukrajině, ruské síly v průměru ztratily – zničily, opustily nebo jim byly ukořistěny – 19 tanků, bojových vozidel, samohybných houfnic nebo jiných těžkých zbraní,

V sobotu jich ztratili nejméně 54. Dalších 16 bylo poškozeno. Jinými slovy, sobota byla pro Moskvu jedním z nejhorších dnů války.

Analytik Andrew Perpetua, který sčítá ztráty vozidel a zveřejňuje denní seznam, zaznamenal tragickou bilanci v neděli po sečtení sobotních ztrát. "Je to nejvíc, co jsem kdy za den našel," napsal.

Ukrajinské ztráty byly lehké: Devět zničených, opuštěných nebo ukořistěných vozidel a dalších 21 poškozených.

Horší pro Rusy bylo, že jejich ztráty zahrnovaly 16 tanků a ohromujících 29 bojových vozidel a obrněných transportérů, zatímco ukrajinské ztráty tvořily většinou nákladní automobily a civilní vozidla, která armáda zjevně používala k zásobování. Ukrajinci přišli o dva tanky a jeden obrněný transportér.

Aby bylo jasno: Vraky vozidel, které Perpetua spočítal v neděli, nemusely být nutně ztraceny v sobotu. Ale protože počítá ztráty každý den, datum, kdy sestavuje sezanmy ztrát, je užitečnou náhradou za skutečné datum odpisu. Stačí odečíst 24 hodin.

Nasnadě je otázka, zda je tato ztrátovost pro Kreml udržitelná. Zřejmá odpověď zní: Ne. Vzhledem k tomu, že výroba nových obrněných vozidel stále zaostává, Rusové stále většinou jezdí ve starších veteránech z dob studené války, které vytáhli z dlouhodobých skladů.

Tyto rezervy jsou konečné. Jeden analytik, který vystupuje pod nickem @HighMarsed, prohledává satelitní snímky, aby vystopoval ruské zásoby starých vozidel. V prosinci dospěl k závěru, že Kreml reaktivoval 1 081 ze svých předválečných zásob 4 811 starých bojových vozidel BVP.

Ale ze zbývajících 3 730 bylo nejméně 765 "viditelně rozbitých a neopravitelně rozbitých".

V letech 2022 a 2023 podle analytiků společnosti Oryx Rusové ztráceli kolem 80 BVP měsíčně. Pokud by toto tempo ztrát pokračovalo i v roce 2024 a výroba nových BVP by zůstala stabilní mezi 30 a 40 kusy měsíčně, Kremlu by zhruba za dva roky došla bojová vozidla. Řekněme začátkem roku 2026.

Problém je samozřejmě v tom, že Rusové letos ztrácejí stále více vozidel, rychleji než kdy jindy. Ztratili 13 BVP – plus další bojová vozidla BTR – během jediného dne, podle nedělního součtu společnosti Perpetua.

To znamená, že měsíční ztrátovost BVP se blíží 400. To je pětinásobek tempa, které jsme pozorovali v letech 2022 a 2023. Při současném tempu nemá Rusko dvouletou rezervu bojových vozidel.

Ne, má možná půlroční rezervu. Nárůst ztrát – na úroveň, která je pro ruské síly daleko za hranicí udržitelnosti – je patrný i u tanků a obrněných transportérů.

Navzdory tomu, že proruští republikáni v americkém Kongresu loni na podzim přerušili pomoc Ukrajině, navzdory nejlepším snahám autoritářského Maďarska zablokovat evropskou pomoc Ukrajině, navzdory většímu počtu obyvatel Ruska a větší ekonomice ve srovnání s Ukrajinou, navzdory všemu se ukrajinské jednotky jen tak nedrží. Vypouštěním bezpilotních letounů a palbou ze zákopů obstály v opotřebovávací válce.

Ještě lepší zprávou pro přátele svobodné Ukrajiny je, jak velkou půdu pod nohama Ukrajinci ztrácejí, když ničí ruské útočné skupiny: Velmi málo. V nejnásilnějším úseku fronty – kolem Avdijivky – postoupili Rusové v jednom z nejnákladnějších dnů války o sto metrů na jih a tři čtvrtě míle na severu.

Žádný racionální a morální velitel by nevyměnil 54 obrněných vozidel a podle ukrajinského generálního štábu více než 800 vojáků... za pár set metrů.

