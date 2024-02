Globální oteplování: Nezvládnutelné požáry v Chile při čtyřicítkách Celsia

5. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Nejméně 64 mrtvých



Lidé byli vyzváni, aby co nejrychleji opustili své domovy, a ve většině postižených měst byl vyhlášen zákaz vycházení



Hasiči bojují s obrovskými lesními požáry, které v pátek vypukly ve středním Chile. Úřady prodloužily zákaz vycházení ve městech nejvíce postižených požáry a uvedly, že zahynulo nejméně 64 lidí.



Požáry hoří s největší intenzitou v okolí města Viňa del Mar, kde plameny zničily botanickou zahradu založenou v roce 1931. Nejméně 1 600 lidí zůstalo bez domova.









Plameny a kouř na východním okraji města uvěznily některé lidi v jejich domech. Úřady uvedly, že ve Viňa del Mar a okolí je pohřešováno 200 lidí. Město s 300 000 obyvateli je oblíbeným plážovým letoviskem.



Rodrigo Mundaca, guvernér regionu Valparaíso, v neděli uvedl, že se domnívá, že některé z požárů mohly být způsobeny úmyslně, čímž zopakoval teorii, kterou v sobotu zmínil i prezident Gabriel Boric.



"Tyto požáry vznikly na čtyřech místech, která se zapálila současně," řekl Mundaca. "Jako úřady budeme muset důsledně pracovat, abychom zjistili, kdo je za to zodpovědný."



Požáry v okolí Viňa del Mar začaly v horských zalesněných oblastech, které jsou těžko přístupné. Přes snahu chilských úřadů plameny zpomalit se však přesunuly do hustě obydlených čtvrtí na okraji města.



V sobotu Boric uvedl, že neobvykle vysoké teploty, nízká vlhkost a vysoká rychlost větru ztěžují kontrolu požárů v centrální části Chile, které již sežehly 8 000 hektarů lesa a městských oblastí.



Úřady žádají lidi v postižených oblastech, aby co nejrychleji opustili své domovy, zatímco lidem vzdálenějším od požárů doporučují, aby zůstali doma, aby usnadnili průjezd hasičských vozů a sanitek.



Ve Viňa del Mar a sousedních městech Quilpé a Villa Alemana byl vyhlášen zákaz vycházení, aby se zabránilo rabování.





Požáry vypukly během týdne rekordně vysokých teplot v centrální části Chile. V posledních dvou měsících způsobilo počasí El Niño na západě Jižní Ameriky sucho a vysoké teploty, které rovněž zvýšily riziko lesních požárů.







