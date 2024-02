V návrhu EU o klimatu je díra tam, kde by měl být konec fosilních paliv

8. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Zelení aktivisté v úterý označili nové klimatické cíle Evropské komise pro rok 2040 za nedostatečné a za zradu klimatické spravedlnosti.

Komise zveřejnila hodnocení dopadů o cestách k dosažení klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050 a vydala související doporučení na 90% snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2040 ve srovnání s úrovní v roce 1990. Tím zahájila diskusi, která má vyústit v legislativu až po nadcházejících volbách.

V reakci na to organizace Climate Action Tracker (CAT) zdůraznila, že návrh exekutivy EU nejenže nepředpokládá žádnou aktualizaci cíle pro rok 2030, ale také nezahrnuje postupné ukončení využívání fosilních paliv a do značné míry spoléhá na zachycování a ukládání uhlíku z fosilních zdrojů (CCS), a to i v odvětví energetiky, píše Jessica Corbett.