Aby opotřebovávání fungovalo: Životaschopná teorie vítězství pro Ukrajinu

9. 2. 2024

čas čtení 38 minut

Rusko-ukrajinská válka vstupuje do třetího roku a Ukrajina stojí před nelehkým úkolem: Obnovit svou vojenskou převahu. Aby se maximalizovaly šance Ukrajiny na konečné vítězství, musí si západní země uvědomit, že hnacím motorem ukrajinské efektivity je přístup zaměřený na destrukci. Tento přístup vyústil ve vysokou míru opotřebovávání a mohl by se ukázat jako důležitá součást teorie vítězství Západu a Ukrajiny, píší Franz-Stefan Gady a Michael Koffman. Rusko-ukrajinská válka vstupuje do třetího roku a Ukrajina stojí před nelehkým úkolem: Obnovit svou vojenskou převahu. Aby se maximalizovaly šance Ukrajiny na konečné vítězství, musí si západní země uvědomit, že hnacím motorem ukrajinské efektivity je přístup zaměřený na destrukci. Tento přístup vyústil ve vysokou míru opotřebovávání a mohl by se ukázat jako důležitá součást teorie vítězství Západu a Ukrajiny,

Západ má celkovou převahu ve zdrojích, a proto by se měl zaměřit na usnadnění schopnosti Ukrajiny získat rozhodující výhodu v palbách. Západ také musí pomoci Ukrajině rozšířit její kapacitu pro nasazení jednotek, aby mohla tuto výhodu využít v útočných operacích. Západ bude muset ocenit ukrajinskou strukturu sil a vojenskou kulturu, stejně jako výzvy, které představuje stále mobilizovanější armáda, což znamená vyhnout se pokušení pokusit se konvertovat ukrajinskou armádu k západnějšímu, manévrocentrickému způsobu boje.

Rusko-ukrajinská válka vstupuje do třetího roku a Ukrajina stojí před nelehkým úkolem: jak obnovit svou vojenskou převahu. Letní ofenzíva v roce 2023, která se protáhla do podzimu, byla neúspěšná. Zdá se, že plánování ofenzívy bylo příliš optimistické a špatně souviselo s tím, jak ukrajinské ozbrojené síly skutečně bojují, a to navzdory četným analýzám, které varovaly, že operace se ukáže jako nákladná a obtížná a že manévrová válka pravděpodobně nedosáhne rychlého průlomu proti dobře připravené obraně.

Podmínky nejsou příznivé pro další velkou pozemní ofenzívu v roce 2024. Naše pozorování během exkurzí na Ukrajinu v uplynulém roce naznačují, že k maximalizaci šancí Ukrajiny na konečné vítězství si západní země musí uvědomit, že hnacím motorem efektivity Ukrajiny je přístup zaměřený na destrukci, což vede k vysoké míře opotřebovávání – to znamená snížení schopnosti nepřítele bojovat tím, že způsobí vyšší ztráty na personálu a materiálu, než jaké trpí vlastní strana. Ten upřednostňuje palebnou sílu před pohyblivostí a přímým útokem nebo připravenou obranu před obchvatnými akcemi. Pokusy o manévrování proti připravené obraně soustavně ztroskotávaly, zejména při absenci rozhodující početní převahy. Manévrování je sice na bojišti stále důležité, ale aby přineslo ovoce, bude potřebovat hodně pomoci v podobě opotřebovávání.

Západ by se měl zaměřit na zajištění schopnosti Ukrajiny získat rozhodující výhodu v palbách – což znamená typicky hlavňové a raketové dělostřelectvo, útočné drony na bojišti, systémy přesného úderu dlouhého doletu a podporu taktického letectva. Neméně důležité je, že Západ musí Ukrajině pomoci rozšířit její schopnost nasazovat jednotky, aby mohla tuto výhodu využít v útočných operacích. Západní země by také měly Ukrajině pomoci zvýšit průmyslovou výrobu těch schopností, které poskytují největší výhody v opotřebovávací válce. Západ bude muset ocenit ukrajinskou strukturu sil a vojenskou kulturu, stejně jako výzvy, které představuje stále mobilizovanější armáda, což znamená vyhnout se pokušení pokusit se převést ukrajinskou armádu na západnější, manévrocentrický způsob boje.

Opotřebovávací válka

Čím více víme o historii této války, tím jasnější je, kolik toho bylo nahodilého a jak málo bylo ve skutečnosti předurčeno. Počáteční ruská invaze byla vysoce riskantní operací, která vycházela z předpokladu, že dlouhé válce by se dalo předejít kombinací podvratné kampaně a rozhodného úderu proti ukrajinské vládě. Ruské pojetí operací bylo v podstatě řízeno politickými předpoklady, a proto zahrnovalo použití ozbrojených sil způsobem, který neodrážel způsob, jakým ruská armáda cvičí a organizuje boj ve větších bojových operacích. Invaze místo toho předpokládala, že ruské síly mohou paralyzovat ukrajinské rozhodování, izolovat ukrajinské ozbrojené formace a rychle postupovat rozsáhlým územím, aniž by se setkaly s trvalým odporem. Plány a cíle byly také před ruskými jednotkami drženy v tajnosti až do posledních dnů nebo hodin, takže byly materiálně a psychicky nepřipraveny na velké tažení.

V prvních dnech se události střídají. Ukrajinské jednotky byly nasazeny v krátké době a narazily na proudící kolony ruských sil, které se snažily dodržet napjaté jízdní řády. Rozhodujícím faktorem v mnoha těchto bitvách nebyly zbraně poskytnuté Západem, ale spíše dělostřelectvo. Ruské síly byly rozptýlené, neschopné se shromáždit, když se pokoušely rychle postupovat po odlišných trasách, a v palebné nevýhodě, přestože měly celkovou převahu v palebné síle. Ruské invazní síly byly křehké, skládaly se asi ze 150 000 vojáků, přičemž třetinu tvořili mobilizovaní vojáci z Luhanské a Doněcké lidové republiky a pomocné síly z Rosgvardie, ruské Národní gardy.

Po sérii porážek se ruské síly přeskupily a pokračovaly v tažení na Donbasu, přičemž nedostatek personálu kompenzovaly dělostřeleckou palebnou převahou 12:1. Během tohoto časového období vypálili v průměru 20 000 granátů denně a v průběhu roku 2022 jich pravděpodobně bylo v průměru 15 000. Ukrajinské ztráty rostly, protože ukrajinské síly byly přečísleny a docházela jim munice. V této fázi se západní pomoc stala klíčovou. Do války vstoupily různé typy hlavňového dělostřelectva a systémy přesného úderu s dlouhým dostřelem. A co je nejdůležitější, západní munice umožnila Ukrajině udržovat obrannou palbu, aby vyčerpala ruskou ofenzívu na Donbasu a vedla lokalizované protiofenzívy k udržení tlaku. Přestože ruské obléhání Mariupolu a Severodoněcku bylo nakonec úspěšné, ruské síly za to zaplatily vysokou cenu. Rozhodujícím faktorem v ruském tažení byla dělostřelecká palebná síla, která ruské armádě umožňovala získat lokalizované výhody v korelaci sil, přestože byla celkově personálně znevýhodněna.

Ukrajina poté znovu převzala iniciativu a na konci léta a na podzim 2022 zahájila dvě vlastní velké ofenzívy. Opotřebovávání pracovalo v její prospěch. Ukrajina mobilizovala a podstatně rozšířila velikost svých sil, zatímco Rusko se snažilo vést válku v mírové síle. Rusko nemělo dostatek sil na stabilizaci fronty táhnoucí se více než 1 600 kilometrů. V Charkově mělo Rusko jen řídce obsazenou linii s nesoudržnou směsicí jednotek. Převážnou část těchto jednotek tvořily zbytky Západní skupiny sil, na některých místech o síle 25 %, s nízkou morálkou způsobenou dezercemi. Ukrajinské síly prorazily u Charkova, což vedlo k porážce Rusů. Rozhodujícím faktorem však bylo opotřebování, které donutilo ruskou armádu vybrat si mezi obranou Chersonu a posílením Charkova.

Ruská armáda rozmístila v Chersonu výsadkové jednotky, přičemž prioritou je tento region s poměrně dobře připravenou obranou. Počáteční ukrajinská ofenzíva byla neúspěšná, což si vyžádalo výměnu velitele odpovědného za operaci. Ruské jednotky, opevněné za několika liniemi posetými minovými poli, se držely ještě v září a získáno bylo jen málo území. Geometrie bojiště byla pro Ukrajinu velmi příznivá, ruské jednotky byly od své logistické podpůrné sítě odděleny řekou Dněpr. Měsíce útoků dělostřeleckého raketového systému HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) dále zredukovaly ruskou zásobovací trasu na jediný most přes přehradu Kachovka a síť trajektů. Přestože ruské síly v říjnu zadržely obnovenou ukrajinskou ofenzívu, Moskva byla nucena ustoupit, aby zachovala síly, protože opotřebovávací bitva silně zvýhodňovala Ukrajinu.

Cherson byl předzvěstí výzvy, která měla přijít v ukrajinské protiofenzívě v roce 2023. Ukrajina se snažila prolomit připravenou obranu. Měsíce úderů HIMARS omezily ruskou logistiku, ale neumožnily průlom a ruské síly se nakonec dokázaly stáhnout. Přes zimu byly nejslabší, ale ukrajinská armáda také nebyla ve stavu, aby mohla využít výhodu. Poté, co Moskva vyčerpala mobilizovaný personál z Luhanska a Doněcka, byla nucena mobilizovat dalších 300 000 mužů, což posloužilo ke stabilizaci linií. Drtivá bitva v Bachmutu, vedená Wagnerovou skupinou, se mezitím změnila v krvavý a politicky symbolický boj. Wagner nakonec v květnu dobyl Bachmut díky třem faktorům: Ruští výsadkáři drželi křídla, aby zabránili protiútokům; ruští velitelé měli přístup k velké zásobě trestanců z ruského vězeňského systému, které mohli použít jako útočnou pěchotu; a co je nejdůležitější, Rusko mělo po většinu bitvy palebnou převahu 5:1. Obě strany se domnívaly, že oslabení protivníka jim prospívá.

Na základě našeho výzkumu se Ukrajina během devítiměsíční bitvy těšila příznivému poměru ztrát oproti Rusku v poměru až 1:4 celkových ztrát, ale ruské síly, které bojovaly v rámci Wagnera, byly pravděpodobně ze 70 % trestanci. Bachmut tak ponořil ukrajinské jednotky do boje, v němž měla Ukrajina výhodu na základě míry opotřebovávání, ale který postavil její zkušenější a cennější vojáky proti těm relativně postradatelným ruským. Město samo o sobě mělo malou strategickou hodnotu. Wagner byl obzvláště efektivní v městském terénu díky svému nemilosrdnému nasazení postradatelné útočné pěchoty. Jak se bitva protahovala, zbytek ruské armády využil čas k tomu, aby se zakopal, opevnil a položil minová pole na většině jižní a severní fronty. Ruská armáda, povzbuzená mobilizací, zahájila koncem ledna vlastní zimní ofenzívu prostřednictvím série lokalizovaných útoků na široké frontě.

Tato snaha se ukázala jako neúspěšná, protože ruské síly nebyly schopny dosáhnout dostatečné výhody k průlomu, protože kvalita sil byla příliš nízká na to, aby bylo možné koordinovat útoky ve velkých formacích. Mnoho útoků bylo podniknuto jednotkami o velikosti čety, které rychle přitáhly ukrajinskou palbu a byly poraženy. Palebná výhoda, kterou měly ruské síly v roce 2022, se také začala zhoršovat. Nebylo to způsobeno primárně údery HIMARS, které si vynutily reorganizaci ruského logistického systému, ale spíše skutečností, že Rusku chyběly zásoby munice, aby udrželo objem palby dosažený v roce 2022. Tyto nedostatky si začaly vynucovat doktrinální adaptaci v ruské armádě s větším důrazem na útočné drony a přesnější typy munice.

Tento stručný a omezený popis se nezabývá leteckou válkou nebo námořními operacemi, ale zdůrazňuje důležitost řízení sil, terénu a vytvoření palebné výhody a úsilí obou stran o efektivní nasazení svých sil v útočných operacích. S výjimkou počáteční fáze manévrování a úderu, která selhala z koncepčních a politických důvodů, byla válka charakterizována opotřebovávacími boji a bitvami o standardní situace. V roce 2022 dokázala Ukrajina účinně využít opotřebovávání a využít strukturálních problémů ruského válečného úsilí. V roce 2023 se jí nepodařilo zopakovat úspěch z roku 2022, i když ani Rusko nedokázalo na zemi dosáhnout žádných významných zisků.

Ukrajinská ofenzíva v roce 2023

Ukrajinská ofenzíva byla zatížena nerealistickými očekáváními, ale faktem zůstává, že léto 2023 představovalo dobrou příležitost zasadit Rusku strategickou porážku. Ruské síly měly málo munice a chyběl jim útočný potenciál. Bylo rozumné se domnívat, že Ukrajina by mohla získat výhodu v dělostřelecké palbě a riziko ruské protiofenzívy bylo nízké. Podpora Západu, která je pro válečné úsilí Ukrajiny zásadní, měla také pravděpodobně vyvrcholit v létě 2023. Spojené státy spotřebovávaly své zásoby munice, zatímco evropské státy v roce 2022 nedokázaly zvýšit výrobu munice a teprve začínaly s požadovanými investicemi, a to s nevýraznými výsledky. S blížícími se volbami v roce 2024 politické protivětry v západních hlavních městech také naznačovaly, že financování podpory Ukrajiny po této operaci klesne. USA si půjčily munici z Jižní Koreje a další západní země se snažily přispět v rámci programu nouzového výcviku a vybavení ukrajinských sil. Západ vycvičil a vybavil pro ofenzívu devět brigád. Ukrajina nasadila několik dalších brigád z ozbrojených sil a národní gardy, organizovaných do dvou sborů, a záložní úkolové uskupení.

Ukrajina neměla žádné bezrizikové možnosti, ale její strategie zahrnovala několik možností a kompromisů, z nichž některé riziko ještě zhoršovaly. Nově vycvičené brigády s pouhými několika měsíci výcviku se měly ujmout vedení útoku, zatímco zkušenější jednotky bojovaly v Bachmutu. Ukrajina také rozdělila své síly a dělostřelectvo podél tří os – Bachmut, Velká Novosilka a Tokmak – v naději, že sevře ruské síly. V podstatě šlo o tři ofenzívy, které měly tlačit na ruské síly tak, aby nemohly přemístit síly na jednu frontu, aniž by oslabily druhou. Při zpětném pohledu byla hodnota připravené obrany podceněna a ukrajinské síly nemohly získat potřebnou výhodu k průlomu v žádném ze zvolených operačních směrů. Západní země poskytly střely s plochou dráhou letu dlouhého doletu odpalované ze vzduchu v předstihu před operací, ale tyto schopnosti se neukázaly jako rozhodující.

O tom, zda měla Ukrajina dostatečné vybavení pro prolomení opevnění, prostředky na odminování a protivzdušnou obranu, se stále diskutuje. Významnějším faktem však je, že mobilizace pomohla doplnit personální stavy v ruské armádě a přinesla více než 70 dalších motostřeleckých pluků, mimo jiné jednotky. V důsledku toho byla hustota ruských sil mnohem vyšší v poměru k drženému terénu. Kromě toho ruské ženijní brigády připravovaly obranu pomocí kopacích strojů a cementu, přičemž jako opěrné body využívaly bunkry a města. Na jihu, podél osy Orichiv – Tokmak, ruská armáda zřídila několik obranných linií a držela výšiny. Ruské jednotky se zaměřily na obsazení první obranné linie a prováděly protiútoky, aby zabránily ukrajinským silám nabrat na síle. Výzva pro Ukrajinu – zahrnující vybudovanou obranu, vysoký poměr hustoty sil k terénu a nepříznivou geometrii – byla mnohem větší než v Chersonu. Pokud jde o stav ruských sil, situace byla prakticky opačná než ta, která panovala v Charkově během ukrajinského průlomu v září 2022.

Počáteční ukrajinská snaha o průlom v červnu selhala. Nové jednotky se dopouštěly běžných chyb v plánování, koordinaci dělostřelecké palby s útoky, orientaci v noci a používání průlomového vybavení a v několika případech se zapojily do nešťastných incidentů přátelské palby na začátku útoku. Ukrajinské brigády by navíc mohly vytvořit nanejvýš několik posílených rot v útoku, podporovaných dělostřelectvem. To znamenalo, že útok na úrovni brigády v praxi spočíval v postupu dvou posílených rot a možná jedné v záloze. Ukrajina nasazovala bojovou sílu na bojiště v malých skupinách, neschopná koordinovat formace ve větším měřítku. Západní vybavení pomáhalo zachraňovat životy a ukázalo se, že je mnohem odolnější než srovnatelná ruská výzbroj, ale samo o sobě stěží změnilo hru. Ve skutečnosti si zkušenější jednotky, které nastoupily po neúspěšném počátečním útoku, bez západního vybavení, vedly lépe v útočných i obranných úkolech, což ukazuje, že i když záleží na schopnostech, zkušenosti a vůdcovství také významně hrají roli. Převaha v dělostřelecké palbě mezi 3:2 a 2:1 přinesla jen o málo lepší než celkovou paritu, nestačila k šoku nebo potlačení ruských formací, které předvídaly a bránily hlavní osu ukrajinského postupu.

Následně ukrajinská armáda změnila taktiku, kladla důraz na útoky sesednuté pěchoty a snažila se získat výhodu v dělostřelecké palbě dostatečnou k potlačení ruských baterií. Velká část bojů se přesunula k jednotlivým liniím lesa, obvykle na úrovni čet a příležitostně na úrovni posílených rot. Tento přístup snížil ztráty a zachoval vybavení, ale nevedl k průlomu. Ukrajina dokázala prolomit první ruskou obrannou linii na jihu, ale do října vyčerpala svou útočnou kapacitu, aniž by dosáhla svého minimálního cíle Tokmaku. Ukrajina se také držela celkové strategie rozdělení sil do tří směrů a ponechání některých svých lepších jednotek v trvalém protiútoku na Bachmut, který přinesl jen málo. Rusko mělo do září dostatek rezerv na rotaci výsadkových pluků a vytvořilo dodatečnou bojovou sílu k zahájení vlastní ofenzívy v Avdijivce v říjnu. Ruská ofenzíva v Avdijivce rovněž nedosáhla průlomu, ale ukázala, že Rusko obnovilo dostatečnou bojovou sílu, aby se pokusilo znovu převzít iniciativu, a dostatečné zálohy, aby zastavilo ukrajinský průlom v tomto roce.

Pokud ukrajinská letní ofenzíva nesplnila své cíle, stěží šlo o katastrofu. Ukrajina si uchovala velkou část vybavení, které jí bylo přiděleno, a zároveň způsobila značné ztráty bránícím se ruským silám. Takticky to bylo blíže k remíze. Počáteční útok selhal kvůli kombinaci plánovacích rozhodnutí, problémů s nasazením ozbrojených sil, nedostatku podpůrných prostředků a především kvůli nedostatku jasné palebné výhody ve srovnání s dobře připravenou obranou. Západ nedokázal poskytnout dostupné protiprostředky, které by mohly negovat některé ruské výhody, jako je dálkový úder proti ruským vrtulníkovým základnám. Narativ o tom, že ofenzíva selhala pouze proto, že Západ nedokázal Ukrajině poskytnout dostatečné vybavení, však postrádá vysvětlovací sílu, zejména proto, že Ukrajině během ofenzívy nedošlo vybavení a nemohla ho od počátku použít ve velkém.

Při zpětném pohledu je na ofenzivě pozoruhodné, jak konvenčně byla naplánována. Předpokládala, že útok by mohl relativně rychle prolomit ruské linie a pak by mohl být využit záložními silami. Tento způsob uvažování nebral v potaz přítomnost ruské vrstvené obrany, vytrvalého sledování pomocí bezpilotních letounů a palety schopností, které by mohly znemožnit manévrování. Vzhledem k tomu, že Ukrajina postrádala rozhodující převahu v celkovém poměru sil, chybné předpoklady pravděpodobně pramenily z nadměrného vlivu západního myšlenkového směru, podle něhož měl kognitivní dopad a šok vševojskového útoku donutit ruské jednotky stáhnout se z první linie, což by umožnilo rychlý průlom a vyhnulo se nutnosti způsobit vysokou míru opotřebování, aby se vytvořily podmínky pro úspěch. Průběh války ve skutečnosti naznačuje, že Ukrajina a její západní podporovatelé dostatečně nedocenili důležitost opotřebovávání jako prostředku umožňujícího manévrování a důležitost palebné síly oproti integraci kombinovaných zbraní. Manévrovací principy, které předpovídaly silné kognitivní účinky manévrování, se při ukrajinské ofenzivě neosvědčily a během dvouletého období rusko-ukrajinské války nebyly potvrzeny.

Letecká převaha a řízení palby

Válka se odehrávala v prostředí, které bylo z velké části uzavřeno působení letectva, nebo se o něj bojovalo. Ruské letecké síly se nicméně těšily větší volnosti jednání než jejich ukrajinský protějšek a do určité míry používaly údery z odstupu. Taktické letectvo – jmenovitě americké F-16 – nebo mnohem větší soubor útočných schopností dlouhého doletu jsou důležitými faktory, ale samy o sobě pravděpodobně nebudou znamenat zásadní rozdíl. Struktura a doktrína ukrajinských sil nejsou navrženy tak, aby dosahovaly vzdušné převahy nebo potřeby podstatné letecké palby, a některé z výzev, které představovala ruská obrana, neměly zjevná řešení v podobě leteckých sil.

Existuje tendence zacházet s leteckými silami jako s talismanem. Nevyřčené předpoklady o leteckých silách nebo úderech dlouhého doletu jsou však často zakomponovány do očekávání toho, čeho by mohly dosáhnout. Zatímco Ukrajina stále získává stíhačky F-16 a cvičí se v jejich používání, tento přechod je několikaletý proces. Stíhačky nakonec pomohou Ukrajině nasadit více západních úderných kapacit a bojovat s ruským letectvem, ale mít západní letadla nezajistí schopnost dosáhnout a udržet leteckou převahu v prostředí silné nepřátelské protivzdušné obrany.

Je toho hodně, co by armáda musela upravit s ohledem na to, jak jsou letecké síly využívány, jak jsou organizovány její organizační kapacity a jak jsou plánovány operace, aby efektivně integrovala vzdušné a pozemní operace a aby si uvědomila výhody leteckých sil, které jsou nejvíce spojovány s americkými úspěchy. Předpoklad, že dostatečná výzbroj by se snadno promítla do takové úrovně operačních schopností, je obzvláště problematický proti armádě, jako je ta ruská, s rozsáhlou sítí integrované protivzdušné obrany a velkou flotilou taktických letadel. Není proto překvapivé a vhodné, že současné diskuse na Ukrajině se méně soustředí na konvenční leteckou převahu a více na výhody plynoucí z použití dronů na taktické úrovni a v rámci úderných kampaní dlouhého doletu. To je produktivní způsob, jak přemýšlet o tom, jakou roli mohou bezpilotní letouny hrát a jakou roli mohou hrát při podpoře úderů, a o jejich schopnosti kompenzovat nedostatky v jiných schopnostech.

Představa o "hluboké bitvě", kterou prosazují někteří, podle nichž by Ukrajina mohla získat kontrolu nad palbami – tedy schopnost zasáhnout kritické ruské cíle daleko za ruskými liniemi, aby usnadnila průlom – pokud by byla schopna postoupit v dosahu ruských pozemních komunikačních linií, se také nezdá být přesvědčivá. Tato technologicky orientovaná teorie úspěchu nedávala příliš smysl: Pokud by bylo možné dosáhnout efektu hlubokého boje využitím útočných schopností na velké vzdálenosti, ofenzíva by v první řadě nebyla nutná. V tomto případě nebylo možné řídit přesnou palbu na velké vzdálenosti a trvalé zpravodajské, sledovací a průzkumné schopnosti, hloubka zásob a další požadavky potřebné k jeho zavedení na delší vzdálenosti nebyly dosažitelné. Přesné údery na dálku byly navíc špatně koordinovány s útoky podél frontové linie, což dále snižovalo jejich taktický dopad. Ukrajinské síly vynikaly v delegování systémů HIMARS k útokům na ruské dělostřelectvo a vysoce hodnotné cíle v blízkosti frontové linie. To využilo kvalitativní převahu v palbách k vytvoření určitého stupně výhody. Ve většině bitev na Ukrajině však každá strana dokázala obsadit pozemní komunikační linie, velení a logistiku a předsunutou logistiku druhé strany, přičemž tyto linie byly často od sebe vzdáleny několik kilometrů. Až na vzácné výjimky nemohli vojáci kontrolovat střetnutí pomocí paleb, což mělo za následek opotřebovávací válku, která mohla trvat týdny nebo měsíce.

I když dává smysl, aby Ukrajina usilovala o lokalizovanou leteckou převahu a bojovala s ruským letectvem, očekávání ohledně toho, jak rychle by takové úsilí mohlo přinést smysluplné výsledky, by měla být nízká. Dlouhodobá strategie by měla toto úsilí zahrnovat, ale neměla by předpokládat, že budou rozhodující nebo že budou sloužit jako ústřední body přístupu. Ačkoli se řízení palby jeví jako nepraktické, Ukrajina by místo toho mohla kultivovat rozšířenou schopnost úderů dlouhého dosahu pro zacílení klíčových podpůrných prvků ruského válečného úsilí daleko za taktickou hloubkou. Zejména nízkonákladové drony ve velkých objemech by se mohly ukázat jako užitečnější při degradaci ruské letecké převahy než při přímém boji proti ní a mohly by ukotvit trvalou ukrajinskou údernou kampaň v průběhu roku 2024. Nemělo by se na ně však pohlížet jako na náhražku boje zblízka. Bez ohledu na to, jak hojné jsou údery na dálku, není pravděpodobné, že by si vynutily zhroucení ruských pozic bez další pozemní ofenzívy. Stručně řečeno, je to nezbytné, ale ne dostačující, a žádná teorie vítězství by neměla být založena pouze na těchto prostředcích.

Aby opotřebování fungovalo

Nejnovější ofenzíva vyvolává otázku, zda by měl Západ klást důraz na vševojskový přístup založený na manévrech, nebo se místo toho zaměřit na pomoc Ukrajině získat výhodu prostřednictvím přístupu založeného na ničení, zejména s ohledem na to, co bude pravděpodobně prodlouženou opotřebovávací fází. Průběh války ukazuje, že manévrování si bude třeba zasloužit a že integrace a souběhu – v podstatě klíčových předností vševojskových operací – je nejen obtížné dosáhnout, ale také je nepravděpodobné, že by za podmínek převládajících na Ukrajině přinesly průlom. Spíše je třeba se zaměřit především na opotřebovávací ničení ruských sil palebnou silou v mělkých i hlubokých bitvách, aby se vydláždila cesta k manévrování. Stručně řečeno, Ukrajina musí pro další fázi války zaujmout přístup zaměřený na destrukci, který může časem umožnit úspěšnější manévrování.

Opotřebovávání je spolehlivější přístup, zčásti proto, že kvalita sil potřebná k provádění vševojskových operací ve velkém měřítku je často obtížně udržovatelná a v konvenční válce rekonstituovaná později. Ukrajinské ozbrojené síly musely projít cykly rekonstituce a obnovy formací, často poté, co ztratily zkušenější vojáky a velitele v důsledku opotřebovávání. Nové jednotky se často skládají z mobilizovaného personálu, důstojníků z jiných útvarů a těch, kteří byli povýšeni do vyšší hodnosti, většinou bez profesionálního vojenského vzdělání. Důraz proto musí být kladen na základy budování plánovacích kapacit v rámci štábů praporů a brigád. To je nutné předtím, než bude možná vyšší úroveň koordinace a než bude možné zavést zásadní doktrinální evoluci do armády tradičně zaměřené na palbu.

Hlavním problémem Ukrajiny při ofenzivě v roce 2023 navíc nebyla neschopnost provádět vševojskové manévry. I když je pravda, že nové brigády vycvičené západními zeměmi měly potíže s koordinací bojových zbraní, bylo to spíše vedlejší než hlavní příčinou neúspěchu ofenzívy. V souladu s tím je nesprávné dospět k závěru, že ukrajinské síly nemohly uspět, protože nemohly bojovat jako západní armáda, nebo že bojovat jako západní armáda doktrinálně vyžaduje leteckou převahu, bez níž je úspěch nemožný. Ve skutečnosti Ukrajina dosáhla pokroku tím, že se snažila získat lepší pozice, bojovala o výhodu relativní palby, která snížila celkové ztráty, a donutila Rusko zaplatit vysokou cenu za obranu terénu. Bojovat jako západní armáda nemusí být nutně receptem na úspěch v této válce. Jak naznačilo mnoho ukrajinských vojáků, operační prostředí je takové, že některé západní taktiky a techniky se zdají být nevhodné nebo zastaralé.

Obnovení ukrajinské výhody

V předchozím článku pojednávajícím o průběhu války v roce 2022 jsme vyhodnotili, že kombinovaný výcvik a systémy přesného úderu se neukáží jako dostatečné k tomu, aby unikly opotřebování v nadcházející ofenzívě. Za předpokladu, že Ukrajina a Západ nyní akceptují nevyhnutelnost dlouhé války, musí se obě strany dohodnout na dlouhodobé strategii účinné obrany proti ruským útočným operacím, rekonstituovat ukrajinské síly a udržovat tlak na ruskou armádu s cílem obnovit výhodu ukrajinských ozbrojených sil na bojišti. Strategie by měla označit rok 2024 za klíčový rok s ohledem na obnovení schopnosti vést úspěšnou ofenzívu v roce 2025.

V tuto chvíli má Rusko několik materiálních výhod. Je pravděpodobné, že si v průběhu roku i v dalších letech udrží dělostřeleckou palebnou převahu. Rusko bude také pokračovat v regeneraci bojové síly a bude rekrutovat více než 10 000 vojáků měsíčně. Vzhledem ke zvýšené výrobě dronů a střel s plochou dráhou letu pravděpodobně udrží strategickou iniciativu podél velké části 1 000 km dlouhé frontové linie a rozšíří svou údernou kampaň proti Ukrajině. Moskva se navíc nyní chystá vydávat na obranu 6 % HDP – což je výrazný nárůst – a skutečné číslo se může blížit 8 %. Jejím zjevným záměrem je přemoci Ukrajinu prostřednictvím obranně-průmyslové mobilizace a trvalé obnovy bojových sil.

Nejúčinnějším způsobem, jak může Ukrajina obnovit svou převahu, je vybudovat účinnou hloubkovou obranu, která sníží ukrajinské ztráty a požadavky na munici. V současné době má Rusko obrannou výhodu díky specializovaným ženijním brigádám, strojům a kapacitě rychlého opevňování, stejně jako rozsáhlým minovým polím a sofistikovaným systémům kladení min, včetně těch, které jsou schopny dálkového minování. Lepší obrana by také Ukrajině umožnila restrukturalizovat rozmístění sil, rotovat brigády a uvolnit části armády pro reorganizaci.

Ukrajina bude také muset doplnit své síly. Na základě našeho terénního výzkumu se zdá, že průměrnému ukrajinskému vojákovi je kolem 40 let, což se pro některé bojové úkoly nehodí. Ukrajinské vedení musí přehodnotit politiku týkající se věku odvedenců. Západ může pomoci rozšířením výcvikových programů, které je třeba upravit na základě zkušeností získaných při ofenzivě v roce 2023 a ukrajinských zkušeností v této válce. Na Ukrajině budou zapotřebí rozšířená zařízení a cvičiště, aby bylo možné rotovat jednotky mimo frontovou linii a na frontu. Jednotky, které jsou od začátku války na frontě – zejména ty v Bachmutu – potřebují odpočinek a zotavení.

Obecněji řečeno, ukrajinská armáda potřebuje rekapitalizaci. Ukrajina a její západní podporovatelé musí zvýšit průmyslovou kapacitu a výkon klíčových systémů, aby zajistili, že Ukrajina bude mít potřebnou palebnou výhodu. Pro podporující země je výzvou výrazné zvýšení výroby dělostřelecké munice a antiraket protivzdušné obrany. Náš terénní výzkum naznačuje, že Ukrajina bude potřebovat přibližně 75 000–90 000 dělostřeleckých granátů měsíčně, aby udržela válku v obraně, a více než dvojnásobek – 200 000–250 000 – pro velkou ofenzívu. V této fázi je západní koalice závislá především na amerických zásobách, aby udržela nižší rozpětí tohoto čísla, a nemá munici na podporu velké ofenzívy v příštím roce. Ukrajina může snížit své požadavky na dělostřeleckou munici výrazným zvýšením výroby útočných dronů, a to jak dronů naváděných z pohledu první osoby (FPV) pro použití v boji zblízka, tak útočných dronů dlouhého doletu k útokům na ruskou kritickou infrastrukturu. Aby toho dosáhla, bude muset Ukrajina vyřešit několik otázek financování, uzavírání smluv a průmyslových kapacit. Západ zase bude muset podpořit Ukrajinu při pořizování nebo vývoji munice pro použití s drony, protože takové munice z jiných zdrojů je nedostatek. Schopnost Ukrajiny udržovat a opravovat západní obrněná bojová vozidla a dělostřelectvo roste a Západ by měl pracovat na pokroku v lokalizaci údržby, výměně dílů a výrobě úderných systémů.

Obrana a rekonstituce samy o sobě přirozeně nestačí a Ukrajina si bude muset dávat pozor, aby se nenechala zatáhnout do nákladných bitev jako v Bachmutu, které mají tendenci vést k mentalitě utopených nákladů. Ty mohou být politicky symbolické, ale krátkodobý zisk vyměňují za strategické náklady, které brzdí rekonstituci. V této fázi války Západ neočekává ani netouží po prchavých nebo izolovaných vítězstvích na bojišti, aby mohl pokračovat ve své podpoře. Místo toho by Ukrajina měla plánovat a provádět úderné kampaně – například proti ruské Černomořské flotile, ruským leteckým základnám na Krymu nebo klíčové podpůrné infrastruktuře. Směrem k roku 2024 je jasné, že optimální strategií je ta, která se vyhne nákladnému patu, nebo ještě hůře, rostoucí ruské převaze, která povede k porážce Ukrajiny. Ukrajina i západní země, kterých se to týká, si zachovávají dobré možnosti, ale úspěch bude vyžadovat lepší sladění strategie.

* * *

Uvědomujeme si, že velká část našich analýz představuje neúplný první náčrt vojenské historie. Jiní analytici a historici nepochybně zrevidují a zlepší naše chápání této války. Zdá se však celkem jasné, že válka zažila dlouhé fáze, v nichž byla manévrovací schopnost získávána především rozsáhlým opotřebováváním a ničením schopností nepřítele spíše než kognitivními efekty nebo efektivním nasazením kombinovaných zbraní. Moderní formy přesného úderu dlouhého dosahu pomohly Ukrajině přerušit nebo potlačit ruské logistické uzly, ale nezavedly palebnou kontrolu mimo taktické vzdálenosti ani neobešly potřebu boje zblízka. Uvědomujeme si, že tyto výsledky mohou být způsobeny specifickým kontextem této války a analytici by měli být opatrní ve snaze převést pozorování specificky rusko-ukrajinské války do poučení o charakteru současné války obecně.

Zatímco západní země by měly i nadále pomáhat ukrajinským silám zlepšovat jejich celkovou kvalitu a schopnost rozšiřovat kombinované operace, převládající podmínky na Ukrajině stále upřednostňují opotřebovávací a poziční přístupy spíše než ty, které jsou vhodné pro manévrovou válku. Operativním faktorem je opotřebovávání, způsobené především dělostřelectvem a útočnými drony. Západu proto nejlépe poslouží, když se zaměří na zajištění zdrojů pro ukrajinský přístup zaměřený na palby a pomůže Ukrajině rozšířit útočné operace, aby využila výhody v oblasti paleb, jakmile jí dosáhne. Toho může být nemožné dosáhnout kvantitou, ale lze toho dosáhnout kombinací prostředků, které dohromady dávají smysluplnou převahu na podporu ofenzívy. Tyto dva faktory by měly vést k investicím do dronů, které by kompenzovaly nedostatek dělostřelecké munice, levnější schopnosti přesného úderu a elektronického boje, který by pomohl obnovit mobilitu na frontě a snížit současné ruské výhody v systémech dronů.

Zdá se, že ukrajinské vojenské vedení má zájem o technologické inovace a taktickou adaptaci a o obnovu bojového potenciálu sil. Dosažení těchto cílů bude nějakou dobu trvat, ale je jasné, že ukrajinská armáda si uvědomuje rozsah výzvy a potřebu obnovy co nejdříve v roce 2024. Bude to dlouhá válka, která bude vyžadovat dlouhodobý pohled na strategii, ale také včasné rozhodování. Navzdory vysokým sázkám je stále méně jasné, zda Washington a evropská hlavní města dokážou shromáždit politickou vůli k tomu, aby Ukrajinu z této války dostaly. Faktem zůstává, že Ukrajina a Západ mají celkovou převahu ve zdrojích a opotřebovávání se může ukázat jako důležitá součást jejich teorie vítězství.

Zdroj v angličtině: ZDE

