Kobylí "svoboda slova” v americkém Bostonu

12. 2. 2024 / Milan Kohout

čas čtení 2 minuty

Řadu roků vedu v Bostonu galerii ( http://www.midwaygallery.org/ ), která je v přízemí naší umělecké budovy a kurátoroval jsem tam výstavy různých význačných umělců, např. Blanky Dvořákové, ikonického světově známého zakladatele politického divadla Bread & Puppet Petra Schumanna, polského politického umělce Tomka Opania a dalších.





Mezitím jsem založil novou uměleckou organizaci ARTSPEECH ( https://www.artspeech.org/ ), která bojuje za zachování asi nejcennějšího principu americké společnosti, čímž je svoboda slova. Ona svoboda slova se totiž začíná z amerického “svobodného” systému viditelně vypařovat.





Sotva jsem dokončil rozvěšování a instalaci děl v galerii první kolektivní výstavy naší skupiny - ( https://www.youtube.com/watch?v=XrPA0eYJJwI ), byl ředitel naší budovy doslova zavalen zuřivými stížnostmi řady židovských umělců, bydlících u nás v budově i mimo ni, vyhrožujících odtržením financování naší budovy jakýmisi bankami.





Na výstavě totiž byla vystavena řada děl kritizujících probíhající genocidu Palestinců v Gaze.





Na výstavu poslal svůj veliký plakát i sám Peter Schumann ( https://www.nytimes.com/2023/08/15/theater/bread-and-puppet-theater-peter-schumann.html ).





Během té noci kdosi serval třináct děl ze zdí a hodil je do kouta vedle místnosti na odpad.

Mezi nimi byl i onen nesmírně vzácný plakát Petra Schumanna, na který pachatelé naházeli stržená díla.





Petrovi jsem to zatím nesdělil, neb je v chatrném zdraví a možná by ho to zabilo.

Hned den nato jsme dostali dopis od správní rady budovy, že musíme celou výstavu do dvou dnů sundat, což jsme museli udělat - viz foto.





I poté, co jsem podal oznámení na vandalismus, abych měl přístup ke kamerám v galerii, je mně v tom pořád zabraňováno. A vyšetřující detektiv se přede mnou očividně schovává, i když mu nechávám zprávu za zprávou na jeho telefonu, neb asi dostal příkaz “shora” celý případ zamést pod koberec, protože po 14 dnech se automaticky vymazávají záznamy kamer.





A navrch je mi vyhrožováno, že jsem podal nepravdivé policejní oznámení, což je zde trestný čin.





Po tom všem jsem si vzpomněl na výstižné české přísloví, že chcípající kobyla nejvíc kopá.

0