Trump obdivuje Putina

12. 2. 2024

Moderátor, BBC, World This Weeked, neděle 11. února 2024, 13 hodin: Budoucnost války na Ukrajině může záviset na hlasování ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu v příštích dnech. Návrh zákona, který obsahuje americkou pomoc ukrajinské vládě ve výši přibližně 60 miliard dolarů však úvízl ve stranických sporech. Návrh zákona obsahuje také ustanovení pro Gazu a Tchaj-wan a plán prezidenta Bidena na zlepšení bezpečnostního zpracování imigrantů na hranicích USA s Mexikem, což je politicky nesmírně kontroverzní otázka. A všude samozřejmě víří předvolební rétorika a tento plamenný příspěvek Donalda Trumpa ze včerejška: Budoucnost války na Ukrajině může záviset na hlasování ve Sněmovně reprezentantů ve Washingtonu v příštích dnech. Návrh zákona, který obsahuje americkou pomoc ukrajinské vládě ve výši přibližně 60 miliard dolarů však úvízl ve stranických sporech. Návrh zákona obsahuje také ustanovení pro Gazu a Tchaj-wan a plán prezidenta Bidena na zlepšení bezpečnostního zpracování imigrantů na hranicích USA s Mexikem, což je politicky nesmírně kontroverzní otázka. A všude samozřejmě víří předvolební rétorika a tento plamenný příspěvek Donalda Trumpa ze včerejška:





Donald Trump: Ptali se mě na tuto otázku. Jeden z prezidentů velké země. Pane, když nezaplatíme a napadne nás Rusko, ochráníte nás? Řekl jsem, že nezaplatili jste. Jste neplatiči, on řekl, že ano. Řekněme, že se to stalo. Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, aby si dělali, co chtějí. Musíte zaplatit. Musíet platit účty."





Moderátor: Povzbuzování Vladimira Putina, aby zaútočil na NATO. Ve funkci Trump tvrdě vyžadoval, aby země NATO plnily své finanční závazky vůči alianci. Ale jako vždy nás Donald Trump zavádí na půdu, kam by nikoho jiného ani nenapadlo jít. Je to pozoruhodná ukázka toho, jak se do boje mezi dvěma starými válečnými koňmi Bidenem a Trumpem zaplétá jedna z valících se světových krizí, kde je Ukrajina rukojmím, jak se onehdy vyjádřil mluvčí ukrajinské vlády, vnitřní americké politiky. Vlády napříč Evropou jsou samozřejmě zvyklé, že se musí orientovat v Trumpově skepsi vůči NATO, dokonce jako v nepřátelství vůči NATO. Ale tak daleko jako nyní dosud ještě nezašel, přinejmenším na veřejnosti. Dnes ráno jsem mluvil s Radkem Sikorským, polským ministrem zahraničí:





Radek Sikorski: Víme, že bývalý prezident Trump má nenapodobitelný styl. Má pravdu v tom, že ví, že každý v NATO by měl platit 2 % svého HDP na vlastní obranu. To nejsou ale účty NATO. Jsou to výdaje na naši vlastní obranu. Spojené království a Polsko to skutečně vydávají. My jsme se dostali na 3 % HDP na obranu a pravděpodobně půjdeme ještě výš. Ale samozřejmě nás znepokojují důsledky zpochybňování článku 5 smlouvy o NATO, protože to není žádný kontrakt, víte, zasáhli jsme za Spojené státy podle článku 5, když byly USA napadeny 11. září a my jsme šli do Afghánistánu a nepředložili jsme za to žádný účet.





Moderátor: Pro ministry a vedoucí představitele mimo zemi je vždy obtížné zasahovat do předvolební debaty, ale dovedu si představit, že cítíte, že je opravdu důležité dát v této věci najevo své pocity, protože pokud máte někoho, kdo by mohl být koncem tohoto roku znovu prezidentem Spojených států, a ten teď mluví o tom, že povzbudí Rusy, aby napadli spojence v NATO. Tím se dostáváme na novou půdu, že?





Radek Sikorski: Chceme mít co nejlepší vztahy s tím, kdo ve Washingtonu vládne. Nejnaléhavější záležitostí, o kterou se jedná, je samozřejmě balík podpory pro Ukrajinu. Na kterém se většina republikánských zákonodárců, jak jsem pochopil, podílí a doufáme, že projde. Americká pomoc je klíčová, protože se přiklání k obranné části spektra. Amerika má nejlepší zbraně, které Ukrajina potřebuje.





Moderátor: Jak důležité je podle vašeho úsudku, v jaké fázi se válka na Ukrajině nyní nachází, aby nebyla poskytována pouze vojenská pomoc a peníze, ale aby závazek vůči Ukrajině zůstal silný a jednotný?









Moderátor: A kdo by pochyboval o tom, jaký je Putinův pohled na Rusko a Evropu, stačilo by se podívat na dnes už trochu neslavný rozhovor s Tuckerem Carlsonem. A aby si udělal zcela jasný obrázek o tom, co to je.





Radek Sikorski: Inu, je to podivný rozhovor plný historického revizionismu a nehorázných lží. Chce se prezident Putin vrátit do 13. nebo 17. století? Chce se opravdu vrátit k hranicím tehdejšího Ruska? A doufám, že nepřesvědčí nikoho ve Spojených státech, protože si nemyslím, že by Američané chtěli, aby se mapa Severní Ameriky vrátila do 17. století.





Moderátor: Radek Sikorski, polský ministr zahraničí.





V nadcházejících měsících kampaně. Trump bude i nadále povzbuzovat a zároveň odrážet dominantní frakci v Republikánské straně utvářenou k jeho obrazu, která ho táhne k prezidentské nominaci navzdory všem mrakům právních nočních můr, jež za sebou vleče. Spisovatel a celoživotní republikán David Frum z časopisu Atlantic popisuje změnu, kterou tato revoluce přinesla.









Moderátor: Hodně se diskutuje o tom, proč, jaký je jeho motiv.





David Frum: Není sporu o tom, že Trumpova vlastní strana, zejména v Senátu, byla více pro Ukrajinu, více v souladu s tradiční americkou politikou podpory bojujících demokracií proti agresorům. Ale Trump je blízko renominace, jeho strana se otočila a vykonstruovala řadu výmluv. Takže všechno, co vidíte, a celá ta složitost není o tom, že se to skutečně děje. To se lidé snaží najít nějaký způsob, jak vysvětlit, co se skutečně děje. Zastírají pravdu o tom, co se skutečně děje, což je to, že Donald Trump obdivuje Putina a Rusko a nemá rád Ukrajinu a chce zastavit pomoc Ukrajině.





Moderátor: Myslíte si, že nakonec balík ve sněmovně schválí?







David Frum: Víte, já bych ještě před nedávnem řekl ano, jsem si jistý, ale oni mnou otřásli, protože vidíte, a psal jsem o tom v Atlantiku, že lidé, které osobně znám a slyšel jsem je výmluvně mluvit o potřebě pomoci Ukrajině. Viděl jsem, jak hlasují opačně, protože se bojí a strach je mnohem větší než jejich integrita, nebo alespoň doposud byl. Teď se obávám, že skutečně může ten strach zvítězit a že Spojené státy se možná chystají udělat jeden z nejopovrženíhodnějších činů v americké historii a zastavit pomoc Ukrajině a vydat Ukrajinu v této válce Rusku.





Moderátor: Ale přestože Trumpa ostře kritizují někteří z těch, kteří působili v Bílém domě, mimo jiné bývalí členové vlády a obrany, zahraničních věcí a zpravodajských služeb, Trump má své věrné, jako je Victoria Coatesová, jeho bývalá zástupkyně poradce pro národní bezpečnost. Ta je nyní vedoucí výzkumnou pracovnicí v pravicové nadaci Heritage Foundation a tvrdila mi, že Bidenova strategie spojit řadu žádostí o financování do jednoho zákona zbytečně popudila jeho odpůrce a více, než by tomu bylo jinak.





Victoria Coates: Nepředložil žádnou strategii pro Ukrajinu a všechny své žádosti o financování nacpal do takzvaného nouzového dodatku. To znamená, že za ně on sám nemusí platit. Jen tak zatěžuje americké daňové poplatníky dalším dluhem, jen si tiskne peníze, aby to zaplatil. A tak si myslím, že se najde spousta republikánů, kteří říkají: Dobře, nechceme, aby Putin vyhrál. Ale zároveň, dva roky po začátku téhle války, proč to normálně nerozpočtujete? Jak to můžete nazývat mimořádným výdajem?





Moderátor: No, říkáte, že někteří z těch lidí nechtějí, aby Putin vyhrál. Na druhou stranu, když si poslechnete jeden z projevů Donalda Trumpa v kampani. Není absolutně pochyb o tom, že nemá zájem pomoci Ukrajině porazit Putina. Říká to naprosto otevřeně, a to je změna americké politiky, která trvala 70 let.





Victoria Coates: No, faktem je, že z posledních tří prezidentství jediné, kdy Putin nepodnikl agresivní kroky vůči východní Evropě, bylo za prezidenta Trumpa. To je prostě fakt a myslím si, víte, že když se podíváte na přepis návštěvy generálního tajemníka Stoltenberga v Heritage předminulý týden, tak on připsal prezidentu Trumpovi zásluhu na posílení NATO tím, že trval na tom, aby spojenci NATO zvýšili své výdaje na obranu, což také udělal na summitu NATO v roce 2019.





Moderátor: Myslíte si, že nakonec sněmovna, kde je republikánská strana v tomto ohledu rozdělená, schválí těch 60 miliard dolarů pro Ukrajinu?





Victoria Coates: To nevím. Myslím, že kdyby dali zvlášť a samostatně tu vojenskou pomoc, kdyby ji snížili třeba na 40 miliard a předložili ji jako samostatný zákon, a ne nacpanou do mimořádného dodatku s kompenzací, myslím, že by to prošlo velmi snadno. Myslím, že je hodně lidí, kteří chtějí něco takového pro Ukrajinu udělat. Myslí si, že je to v našem nejlepším zájmu, ale když se to budete snažit nacpat do, jak jsem řekl, širšího bezpečnostního zákona, který nezahrnuje hranice, budete mít problém a oni to vědí, ale stejně to dělají. Cynický politický trik.





Moderátor: No, je také cynické, že někteří republikáni, kteří volali po akci na hranicích, říkají, že to teď nechceme udělat, protože by to pomohlo Bidenovi ve volebním roce.





Victoria Coates: Myslím, že to, co bylo v původním jakémsi celkovém dodatku, který Senát vyškrtl, bylo přidání opatření na ochranu hranic, které mělo zaplatit celou řadu nových lidí, kteří budou zpracovávat více lidí přicházejících přes hranice a spoustu dalších malých triků a vychytávek, které nepřispívají k bezpečné jižní hranici, která není to, co prezident chce.





Moderátor: Poslední otázka: Jak reagujete na to, co nedávno řekl vysoký ukrajinský představitel? Že lituje, že se válka, v níž tato země bojuje o svou existenci, stala rukojmím vnitřní americké volební politiky.





Moderátor: No, tohle je ta nejrozhádanější Sněmovna reprezentantů na Kapitolu, jakou kdo pamatuje. Vzhledem k tomu, že republikánská těsná většina je také nejednotná a její vůdce, předseda Mike Johnson, zřejmě není schopen uplatnit autoritu ve vlastní straně, je důsledkem téměř každodenní legislativní zmatek,. Paní poslankyně. McCollumová je význačná demokratka. Její okrsek se nachází v Minnesotě a od ní si můžete udělat obrázek o stranické bitvě o Putina a Ukrajinu, která je jakýmsi symbolem současné rozdělené politiky.





Moderátor: Rétoriku na toto téma samozřejmě vybičoval Donald Trump ve své kampani za nominaci a doufá v prezidentský úřad a dává jasně najevo, že chce přesvědčit co nejvíce Američanů, že doby, kdy cítili povinnost například bránit NATO, jsou pryč. Jak si myslíte, že budou lidé jako celek na toto poselství v průběhu několika příštích měsíců reagovat?





Betty McCollumová: Jde o demokracii a demokracie se spojily, aby řekly ne autokratům a tyranům světa. Takto jsme si nevybrali, že budeme žít své životy. Rozhodli jsme se žít své životy v rámci souboru mezinárodních zákonů svobodně, důstojně a s respektem. A pak říkám, že potom, pokud dovolíme Putinovi, aby pokračoval ve své agresi, víte, Rumunsko, Pobaltí, Polsko, možná další, máme s nimi kontakty. Nepotřebujeme, aby naši vojáci, Evropa, další evropští vojáci nasazovali své životy. Když Ukrajina je víc než připravena k tomu, aby bojovala, když má vybavení, které potřebuje, aby tu ruskou agresi zatlačila.





A pak, upřímně řečeno, další věc, kterou říkám, myslíte si, že Putin se tam zastaví? On buduje svou vojenskou sílu kolem Severního ledového oceánu. Putinova agresivita v Evropě je také přímo u našeho pobřeží Aljašky. Musíme to brát vážně a jsem hrdá na to, že demokracie stojí při sobě. Vy, lidi, jste skvělí spojenci. Evropská unie se postavila na stranu Ukrajiny s 50 miliardami dolarů. Demokracie jsou jednotné. A já jsem hrdá na to, že mohu být součástí tohoto sjednocení.





Moderátor: A je tu ještě jedna komplikace Joe Bidenův věk. Republikáni se mu denně posmívají, že někdy vypadá a mluví jako 81letý stařec, například tuhle popletl prezidenty Mexika a Egypta, i když Donald Trump se v projevech taky plete a sám dělá chyby, jako když z Viktora Orbána udělal prezidenta Turecka místo Maďarska. Ale prezidentův věk je nepochybně v hlavách lidí. Sama Hillary Clintonová, která s Trumpem v roce 2016 prohrála, včera uvedla, že Bidenův věk je legitimní otázkou. Ve čtvrtek se k této záležitosti vyjádřil sám prezident.





Joe Biden: Moje paměť je v pořádku. Podívejte se, co jsem udělal od doby, kdy jsem se stal prezidentem. Nikdo z vás si nemyslel, že bych mohl něco ze svého programu prosadit.







Moderátor: Zeptal jsem se na to Betty McCollumové,.





Betty McCollumová: Chová se naprosto lidsky a nelže tak jako bývalý prezident Trump. Ale mohu se s vámi o podělit o tohle, Jamesi. Před pár dny jsem byla hodinu a půl s prezidentem by a on mluvil spatra. Relevantně o svých připravených tématech . A odpovídal na otázky věcně a přesně. Vystupuje někdo trochu rozpačitě? Jistě, to my všichni. A to z něj dělá člověka. A já nemůžu ovlivnit, co vysílá Fox News. Ale vím, že můj prezident není lhář.





Moderátor: Mimo Kapitol se samozřejmě všichni průzkumníci shodují na tom, že v celé zemi převládá pocit, že této volby mnoho voličů lituje. Zde je Tim Howick. Má velký autosalon na předměstí Phoenixu, které je nyní obrovským městem rozkládajícím se až do arizonské pouště. Není zarytým straníkem, stoupencem ani jednoho z kandidátů, jen občanem, který se zajímá o dobrou vládu.





Tim Howick: Jsme v situaci, kdy mezi stranami panuje taková nedůvěra, že to v našem kongresovém tělese vytvořilo opravdu paralýzu, a to znamená, že nic neděláme. Nedosáhneme ničeho a je to prostě tragické.





Moderátor: Je to postoj, který můžete slyšet vyjadřovat staré i mladé po celé Americe. Ale oba kandidáti, kteří se o funkci prezidenta přetahují, je pravděpodobné, že budou v listopadu stále kroužit v ringu. Ale některé problémy, které budou muset na této cestě překonat, jsou zřejmé už teď. Požádal jsem Davida Fruma, aby se na to podíval z pohledu vyzyvatele, Donalda Trumpa.





David Frum: Pochopte strategii republikánů pro získání prezidentského úřadu v roce 2024. Donald Trump nemá více než 46 % hlasů. V roce 2016 prohrál v lidovém hlasování s Hillary Clintonovou o 3 miliony hlasů. V roce 2020 prohrál v lidovém hlasování s Bidenem o 7 milionů hlasů. Pokud se podíváte na všechny prezidenty nebo všechny kandidáty na prezidenta, kteří kandidovali v 21. století, Donald Trump získal v obou případech menší podíl hlasů než oni. Není příliš populární osobností. Má intenzivní míru loajality, ale stále se držíjen na 46 procentech hlasů. Jak se tedy dostat na post prezidenta? Sbor volitelů vám pomůže, ale jen pokud se vám podaří tento rozdíl poněkud zmenšit. Takže oni musí najít nějaký způsob, jak připravuit Bidena o 15 bodů aby se to zvýšilo na 48 bodů, něco, co získala Hillary Clintonová, než začne sbor volitelů kouzlit.





Takže cílem této kampaně je prostě oříznout drobně Bidenovu podporu. Je to i jako parmská šunka. Nepotřebuje měnit svou dynamiku. Potřebuje však oedbrat malé kousky z Bidenovy většiny. Potřebuje postavit nějaké kandidáty třetích stran a tito lidé dostávají spoustu republikánských peněz. Musí zasít nějaké pochybnosti do slabé Bidenovy koalice, hraje o centimetry, a pokud se mu podaří srazit jen centimetr nebo dva z Bidenovy podpory, pak možná svých 46 % dokáže proměnit prostřednictvím volební koleje opět v prezidentství.





Věřím, že jsme znovu a znovu viděli důkazy o tom, že anti-trumpovská většina v Americe je větší než pro-trumpovská menšina. Viděli jsme to ve volbách 2016, kde prohrál o 3 miliony hlasů 2018, kde přišel o Sněmovnu reprezentantů, a v obrovské volební účasti r. 2020. Znovu prohrál prezidentské volby větším rozdílem a prohrál i Senátr. 2020. Jeho strana měla v polovině volebního období velmi špatný výsledek, takže je vidět, že Bidenova většina funguje, ale je mnohem nejednotnější než proTrumpovská menšina, takže pokud se ji podaří oslabit, je to naděje, kterou Trump má.





Moderátor: David Frum z časopisu Atlantic o stárnoucích kandidátech ve volbách, které přinesou, jak si můžeme být jisti, ještě více melodramatu.







Válka je to je patová situace na frontě. Je důležité udržet kurz, protože Putin zvýšil výrobu munice. My děláme totéž, ale ne dost rychle. A pokud dovolíme Putinovi dobýt Ukrajinu, udělá s celou Ukrajinou to, co udělal s Donbasem. Což znamená, že využije lidské a průmyslové zdroje této provincie, aby se pak pustil do dalších částí, a pak bude cena za odstrašení Putina mnohem vyšší než cena za podporu Ukrajiny nyní.Donald Trump dlouhodobě obdivuje Rusko a ruského diktátora Vladimira Putina. Dlouho nemá rád nezávislý ukrajinský stát a nedůvěřuje mu. Při svém prvním impeachmentu byl obžalován, protože se snažil vydírat Ukrajinu, aby vyrobila špínu na jeho pravděpodobného politického protivníka Joea Bidena, a vyhrožoval, že Ukrajině neposkytne vojenskou pomoc, pokud nebude spolupracovat, takže jeho zášť a náklonnost k Rusku je namířena proti Ukrajině, To jsou notoricky známá fakta.Myslím, že všichni lidé, kteří si skutečně přejí, aby Ukrajina zvítězila, to považují za velmi politováníhodné, a proto jsem řekla, co jsem řekla. Kdyby prezident formuloval jasnou strategii, kdyby od počátku požadoval od evropských partnerů více. Myslím si, že poslední dva roky byl velký prostor k tomu, aby na ně tlačil, aby dělali víc. Kdyby to udělal, myslím, že by se ve Spojených státech těšil mnohem širší politické podpoře. Místo toho se však rozhodl udělat z toho stranickou záležitost.: Nedokážu si vysvětlit, že lidé dělají příšerná rozhodnutí. Nedokážu uzákonit pro nebo proti něčí hlouposti chtít spoléhat na Putinovy sliby. Teď mluví o tom, že se chce Putin dohodnout a uzavřít smlouvu o příměří, a říkají, my se musíme řídit Putinovými radami, to je prostě za hranou. Je jich malá menšina, ale zdá se, že jsou schopni ovládat předsedu Sněmovny. A proto jsem tak ráda, že Senát tento víkend pokračuje s návrhem zákona o bezpečnosti Ukrajiny a Tchaj-wanu a zahrnuje také pomoc pro Gazu. A já věřím, že Senát nám pošle dobrý návrh zákona do Sněmovny reprezentantů, takže drtivá většina z nás je připravena tento návrh zákona přijmout a hlasovat pro něj.