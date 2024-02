Izraelská poslankyně: Za vraždění civilistů v Gaze neneseme odpovědnost my, ale Hamás

15. 2. 2024

Foto: Sharen Haskell

"Jak je možné, že jste skončili u útoků a kritiky humanitárních organizací a zároveň provádíte vojenskou operaci, která skončila 28 000 mrtvými?"

Moderátor, BBC World at One, středa 14. února 2024, 13 hodin: Sharen Haskellová je poslankyní izraelského parlamentu za stranu Národní jednota, která je součástí izraelské vládní koalice. Dobré odpoledne, paní Haskellová. Vím, že jste část rozhovoru s Martinem Griffithsem neslyšela. Na začátku hovořil Martin Griffiths o masakru, jeho slovy, pokud by Izrael zahájil pozemní útok na Gazu. Nutí vás to uvažovat o tom a o všech dalších varováních humanitárních organizací? Nebo je útok na Rafáh stále nezbytný, má-li být Hamás poražen?





Sheron Haskell: Dvaadvacet členů naší rodiny bylo právě v této oblasti, Hamás a vedení Hamásu tam drží armádní základny. Drží tam naše rodinné příslušníky, které fyzicky týrá, vyhladovuje, sexuálně napadá, zdrogovává.





Chci říct, co očekáváte, že uděláme? Chci říct, že kdyby tam drželi vaši dceru s vědomím, že ji znásilňují a omamují. Co byste dělali? Jak byste reagovali? A chci říct, víte, že chápete, že Hamás násilně zaútočil na Izrael v jedné z nejhorších tragédií, které jsme v historii naší země zažili. Musíte pochopit, že Hamásu nezáleží na rukojmích ani na vraždění Izraelců a a nezáleží jim ani na životech Palestinců. Využívají je a zneužívají je.





Moderátor: Ne, ale odpusťte mi, paní Haskellová. Otázka nebyla o Hamásu, ale o smrti Gazanů, o hrozbě toho, co OSN nazývá krveprolitím, pokud izraelská armáda vstoupí do Rafáhu, oceňuji hrůzu 7. října. Všichni naši posluchači to oceňují. Ale jedna hrůza přece nezruší druhou, nebo ano?







Sheron Haskell: Je velmi těžké vidět ty záběry, které se objevují. Je to samozřejmě srdcervoucí. Ale Hamás ty záběry chce. Chtějí, aby se ta věc dostala ven, protože chtějí, aby mezinárodní společenství vyvinulo tlak na Izrael. Využívají své lidi, využívají své děti jako lidské štíty. To je skutečná realita. Kdyby se o to Spojené národy skutečně zajímaly oPalestince a chtěly by je skutečně chránit a bránit, proč nevytvoří plán, jako to dělají v každém konfliktu, jako v Sýrii a v Afghánistánu a v Súdánu, skutečný humanitární plán pro skutečné palestinské uprchlíky, aby je skutečně chránili, což nikdo nedělá. Říkají, podívejte se, jiné možnosti nejsou, jedinou možností je UNRWA, UNRWA byla řízena a vedena doslova Hamásem.





Moderátor: Nepřehánějme. UNRWA není doslova řízena Hamásem, je řízena Organizací spojených národů, a vy jste našli 12 lidí, kteří se údajně podíleli na útoku ze 7. října.





Sheron Haskell: Naopak, všechna zařízení OSN UNRWA v Gaze jsou využívána Hamásem v každé škole a na každé klinice. Velitelství, jen před několika dny jsme zveřejnili, že je využívají jako vojenské základny. Nacházíme tam munici, raketomety, teroristické tunely.





Moderátor: Jak je možné, paní Haskellová, že jste skončili u útoků a kritiky humanitárních organizací a zároveň provádíte vojenskou operaci, která podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem skončila 28 000 mrtvými?







Sheron Haskell: Důvodem je to, že palestinské vedení se o Palestince nestará, a opakuji, že je to v rukou Hamásu -





Moderátor: Ale palestinské životy jsou nyní ve vašich rukou, ne v jejich.

Sheron Haskell: Ne, nejsou. Ne, ne, nejsou. Mezinárodní společenství je zklamalo, protože vložilo důvěru do UNRWA, což je organizace, kterou v Gaze doslova převzal Hamás a která využívá zařízení vojenských základen, využívá humanitární pomoc pro své vlastní účely a prodává ji Palestincům. Namísto toho, aby ji poskytovaly zdarma, jak by to mělo být, mám na mysli 5000 pracovníků UNRWA, kteří jsou buď členy Hamásu, nebo členy jeho rodin.





Moderátor: Neexistuje žádný důkaz, který byste pro to předložili. Předložili jste omezené důkazy pro 12 pracovníků.





Sheron Haskell: Ne. 12 pracovníků se podílelo na masakru 7. října, což je plný důkaz. Máme důkazy o stovkách pracovníků UNRWA, kteří jsou ve skutečnosti bojovníky Hamásu. . A to je ta skutečnost. Říkám vám to jako někdo, kdo zasedá ve výboru pro zahraniční věci a obranu.





Moderátor: Budeme muset počkat na předložení těchto důkazů.





Sheron Haskell: Skutečnost, že mezinárodní společenství zavíralo oči před UNRWA a desítky let zavíralo oči před UNRWA a před tím, jak se Hamás do této organizace infiltroval, to je to, co to způsobije? Tato situace je tím, co tuto situaci udržuje.



Moderátor: Budeme to už muset nechat být.







Sheron Haskell: To je důvod, proč Gazané nedostávají humanitární pomoc.



Moderátor: Vyjádřila jste svůj názor.





Sheron Haskell: A je to přesně ten důvod, proč nemohou najít přístřeší nebo proč s nimi není řádně zacházeno.



Moderátor: Sharon Haskellová, děkuji.



