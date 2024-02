Ruská agrese na Ukrajině: Rusko zahájilo masivní raketový útok na Ukrajinu v době, kdy v Bruselu zasedají ministři obrany NATO

15. 2. 2024

Generální tajemník NATO varoval, že "podpora Ukrajiny není charita", ale "investice do naší vlastní bezpečnosti



Rusko zahájilo masivní raketový útok na Ukrajinu



V noci na čtvrtek se na Ukrajině rozezněla varování před leteckou pohotovostí, Rusko zahájilo masivní raketový útok. Ukrajinské úřady informovaly o startu několika strategických bombardérů Tu-95 v časných ranních hodinách ve čtvrtek a krátce poté se ozvaly výbuchy.



V Dněpru byla krátce po šesté hodině ranní v centru města slyšet série hlasitých explozí. Hlášeny byly také exploze v Záporoží, hlavním městě Kyjevě a západním městě Lvově. Andrij Sadovij, starosta Lvova, uvedl, že na Lvovskou oblast bylo namířeno deset ruských raket.



V Záporoží, v blízkosti frontové linie s ruskými silami, se objevily zprávy o poškozeném bytovém domě. Bezprostředně nebyly k dispozici žádné informace o obětech.

- Německo se musí snažit být "páteří konvenčního odstrašení a obrany", říká ministr



Boris Pistorius, německý ministr obrany, při příchodu na ranní zasedání ministrů obrany NATO zdůraznil "75 let transatlantického bezpečnostního partnerství na základě vzájemné důvěry".



Německo podle něj spolu s dalšími 17 spojenci NATO "dosáhne dohodnutého 2% cíle již v tomto roce".



Dodal:



Naším cílem musí být být spolu s ostatními partnery páteří konvenčního odstrašení a obrany v Evropě.



- Velká Británie bude spoluvedoucím koalice, která dodá tisíce bezpilotních letounů pro Ukrajinu



Grant Shapps, britský ministr obrany, uvedl, že Spojené království bude společně s Lotyšskem stát v čele velké koalice na dodávku dronů pro Ukrajinu.



Jsem hrdý na to, že mohu oznámit, že Spojené království a Lotyšsko společně povedou mezinárodní koalici, jejímž cílem je vybudovat pro Ukrajinu důležité schopnosti v oblasti bezpilotních letounů.



Společně poskytneme Ukrajině schopnosti, které potřebuje k obraně a vítězství v této válce, abychom zajistili, že Putin neuspěje ve svých nezákonných a barbarských ambicích.



- Vysoký americký představitel varuje před bezpečnostní hrozbou v souvislosti se zprávami o ruském jaderném potenciálu ve vesmíru



Šéf výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů Mike Turner vyzval Bidenovu administrativu, aby odtajnila informace o "vážné hrozbě pro národní bezpečnost", která se podle jeho pozdějších informací týkala ruských plánů na rozmístění jaderných zbraní ve vesmíru.



Turner, republikán z Ohia, ve svém prohlášení neuvedl žádné podrobnosti o údajné bezpečnostní hrozbě.



Při rozhovoru s novináři v Bílém domě později ve středu vyjádřil poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan překvapení nad Turnerovým prohlášením s tím, že se má ve čtvrtek setkat s "gangem osmi" (vedoucími představiteli Kongresu se zvláštním bezpečnostním oprávněním pro utajované informace). Sullivan však neuvedl žádné podrobnosti o plánovaném setkání.



ABC News a New York Times citovaly nejmenované zdroje, podle nichž se bezpečnostní hrozba, o níž Turner hovořil, týkala možného rozmístění ruské jaderné protisatelitní zbraně ve vesmíru.



Deník New York Times uvedl, že spojenci USA byli rovněž informováni o této zprávě, která nebyla považována za naléhavou hrozbu, protože údajná ruská technologie je stále ve vývoji.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval Austrálii za to, že přispěla finančními prostředky na posílení obranných schopností Kyjeva.



- "Podpora Ukrajiny není charita," prohlásil šéf NATO při setkání ministrů v Bruselu.



Při příchodu na čtvrteční zasedání ministrů obrany generální tajemník NATO Jens Stoltenberg novinářům řekl, že "podpora Ukrajiny není charita" a že pomoc Kyjevu "je investicí do naší vlastní bezpečnosti".



Ministři podle něj budou jednat o podpoře Ukrajiny a o posílení odstrašení a obrany aliance.

Dodal:







"K obojímu potřebujeme více investovat a jsme na správné cestě. Protože nyní máme historická čísla, pokud jde o investice do obrany. V loňském roce jsme v Evropě a Kanadě zaznamenali 11% reálný nárůst výdajů na obranu. Letos očekáváme, že 18 spojenců splní cíl vydávat na obranu 2 % HDP. A evropští spojenci dohromady vynakládají na obranu 280 miliard amerických dolarů. Kč, což jsou 2 % jejich společného HDP.





Stále však máme před sebou ještě dlouhou cestu. Protože na našem loňském summitu ve Vilniusu všichni spojenci slíbili, že budou na obranu vynakládat 2 % HDP, a 2 % jsou minimum."

Zdůraznil také, že spojenci NATO musí zvýšit výrobu munice.





- Světová banka, Evropská komise a OSN zvýšily své odhady celkových nákladů na rekonstrukci a obnovu Ukrajiny na 486 miliard dolarů (452,8 miliardy eur) v příštím desetiletí, přičemž před rokem odhadovaly částku 411 miliard dolarů (383 miliard eur).



Ve společném prohlášení uvedli:



Jen v roce 2024 bude podle odhadů ukrajinských úřadů země potřebovat přibližně 15 miliard dolarů (14 miliard eur) na okamžité priority rekonstrukce a obnovy na národní i komunální úrovni, se zvláštním důrazem na podporu a mobilizaci soukromého sektoru spolu s obnovou bydlení, měkké infrastruktury a služeb, energetiky a dopravy.











Zdroj v angličtině ZDE

"Budeme se zabývat tím, jak udržet naši podporu Ukrajině. Vidíme, že naše podpora má na bojišti každodenní význam. Právě včera se Ukrajincům podařilo úspěšně zasáhnout ruskou námořní loď, a to svědčí o schopnostech a způsobilosti ukrajinských ozbrojených sil, a to i při vedení hloubkových úderů za ruskými liniemi."