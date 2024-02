Řecko se stalo první ortodoxní křesťanskou zemí, která legalizovala manželství osob stejného pohlaví

16. 2. 2024

Zákonodárci v třistačlenném parlamentu hlasovali pro návrh zákona vypracovaný středopravicovou vládou navzdory námitkám církevních představitelů



Řecko se stalo první pravoslavnou křesťanskou zemí na světě, která legalizovala sňatky osob stejného pohlaví poté, co aténský parlament schválil tuto přelomovou reformu za scén jásotu i vzteku v zemi.



V mimořádném projevu parlamentní shody hlasovalo ve čtvrtek pro zákon 176 poslanců napříč politickým spektrem. Dalších 76 reformu odmítlo, dva se zdrželi hlasování a 46 poslanců nebylo přítomno.





Členové komunity LGBTQ+, z nichž mnozí nedokázali ovládnout své emoce, sledovali hlasování z galerií nad sebou.



"Čekali jsme na to roky," řekla významná homosexuální aktivistka Stella Belia o legislativě, která umožní nejen stejnopohlavním párům vyměňovat si sliby při civilních obřadech, ale také adoptovat děti.



"Je to historický okamžik. Mnozí z nás si nebyli jisti, že to někdy přijde," dodala.



Hlasování následovalo po dvou dnech vášnivé debaty - a týdnech veřejného rozhořčení -, kdy zastánci reformu označovali za "odvážnou" a "dlouho očekávanou" a odpůrci včetně mocné pravoslavné církve ji odsuzovali jako "asociální" a "nekřesťanskou".



Přestože premiér Kyriakos Mitsotakis čelil silnému odporu ze své vlastní středopravicové strany Nová demokracie, zákon obhajoval a tvrdil, že ukončí "vážnou nerovnost pro naši demokracii".



Ve svém zaníceném projevu před hlasováním 55letý vůdce, který patří k liberální frakci své strany, uvedl, že opatření by Řecko zařadilo mezi 36 zemí světa, které již tuto problematiku uzákonily. Konzervatismus by podle něj neměl být spojován se zastaralými názory, které nejsou v souladu s moderní společností.



"Reforma, kterou dnes přijímáme, ... zlepší život některých našich spoluobčanů, aniž by - a to zdůrazňuji - ubírala cokoli ze života mnoha lidem," řekl Mitsotakis a dodal, že zákon přizná stejnopohlavním párům plná rodičovská práva.



"Vyplňujeme mezeru tím, že každému umožníme, pokud si to přeje, institucionálně zpečetit svůj vztah ... stejně jako to dělají heterosexuální páry."



Odpor poslanců Nové demokracie, kteří si byli vědomi svých voličů v sociálně konzervativním národě, byl však silný.



Bývalý premiér Antonis Samaras již dříve ve čtvrtek v parlamentu řekl, že manželství osob stejného pohlaví není lidským právem a "nebezpečný" zákon neměl být zaveden.



Bez podpory Syrizy, hlavní opoziční levicové strany vedené Stefanosem Kasselakisem, prvním lídrem řecké homosexuální strany, a dalších menších skupin by reforma neprošla.



Přestože tři opoziční strany hlasovaly pro, zákon čelil také kritice, že nejde dostatečně daleko. Syriza zákon označila za "nedokonalý" a vyjádřila politování nad tím, že stále zakazuje párům stejného pohlaví dosáhnout rodičovství prostřednictvím náhradního mateřství - což je možnost, kterou by Kasselakis přiznal, že by rád využil se svým americkým manželem Tylerem McBethem.





Skupiny na podporu LGBTQ+ také kritizovaly návrh zákona s tím, že omezení zákona, který umožňuje přístup k asistované reprodukci pouze svobodným ženám a heterosexuálním párům, a "nenávistné projevy", které pohltily velkou část debaty, zdaleka neukončily diskriminaci a zanechaly v mnoha členech komunity trauma.



"Samotná legislativa je tak problematická a jazyk, který jsme slyšeli, tak urážlivý, že místo toho, aby chtěli oslavovat, se mnoho lidí cítí zcela otupěle," řekla Elena Christidi, psycholožka a spoluzakladatelka orlandské skupiny, která se zasazuje o služby pro duševní zdraví LGBTQI.



"Pro homosexuály a transsexuály, kteří chtějí mít děti, to bylo zničující... opět v nich zůstal pocit, že je stát odsoudil jako nedostatečně dobré na to, aby měli stejná práva jako ostatní."



Pravoslavní biskupové pohrozili exkomunikací zákonodárcům, kteří pro toto opatření hlasovali, zatímco vůdce krajně pravicové strany Sparťané prohlásil, že zákon "otevře brány pekla a zvrácenosti".



Tato skupina byla jednou ze čtyř stran - včetně komunistické strany KKE - které návrh zákona drtivou většinou odmítly. Všechny čtyři strany trvaly na tom, že pokud bude po jejich, bude "zrůdná" legislativa zrušena.



Mitsotakis však trval na tom, že od pátku budou překážky odstraněny.



Příliš dlouho podle něj zůstávali homosexuálové "neviditelní", utlačovaní svými rodinami a sociálním prostředím na vesnicích a ve městech. "Byli, nic si nenalhávejme, dětmi menšího boha," řekl poslancům viditelně dojatý.



Během několika minut po schválení hlasování ve čtvrtek večer řecký vůdce napsal na X: "Hlasování proběhlo: Řecko se od dnešního večera hrdě stává 16. zemí EU, která uzákonila rovnost manželství.





"Je to milník pro lidská práva, který odráží dnešní Řecko - pokrokovou a demokratickou zemi, která je vášnivě oddána evropskému společenství.







