Subalterní úředník Bartoš a realita z úst hejtmana Kuby

19. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Nedělní Otázky V. Moravce gradovaly na konci první hodiny podivnou hádkou mezi ministrem Bartošem (piráti) a exministryní Dostálovou (ANO). Nešlo o hádku principiální, politickou, ale o hádku dvou nižších úředníků o technikálie, kterým nemůže nikdo ze širší veřejnosti rozumět. Moderátor sám nevydržel a propadl záchvatu smíchu.

Téma bylo zásadní: je možné stihnout uvést v praxi nový stavební zákon v termínu? Lidé z praxe si to nemyslí. Veřejnost chce výsledek, nikoli roli arbitra detailů. Ministr by měl politicky reagovat třeba takto: stihne se to, jinak budu rezignovat na funkci.

Ministr Bartoš ale vlastně po celý pořad působil nikoli jako politik, ale jako úředník, který nesrozumitelnou hantýrkou subalterní sféry „řeší“ všechny problémy s podotknutím, že není snadné jednat v pětikoalici, že není dobré používat peníze už použité atd. Opravdu strašná vizitka pirátské strany (píšu to jako její volič). Co se z nich v té vládě stalo?

Nejzajímavěji v pořadu mluvil hejtman Kuba z ODS. Když pominu jeho útok na ministra školství Beka (STAN), kterého obvinil z neumětelství, a neustále opakovanou tezi, že škrtat a šetřit se musí, jen je nutné to jinak komunikovat, což obojí mi přijde jako volební kampaň do krajských voleb, za zmínku stojí jeho výroky související s výstavbou silnici a krizí bydlení.

Když chtěl demonstrovat na konkrétním příkladu výstavby silnice, proč to vázne, mluvil o absurdních důsledcích přílišné ochrany soukromého majetku před vyvlastněním. Žádní zelení aktivisté, ale stěžejní pilíř dlouholeté politiky ODS, to je ten problém. Navíc tu obrovskou státní byrokracii kolem, to také nevymysleli aktivisté.

Kuba také k mému překvapení rezolutní prohlásil, že chce v Budějovicích stavět stovky nájemních, obecních bytů. A teď se podržte: pro učitele, doktory, policisty. Co je na tom šokujícího? Že pravičák, člen ODS, chce po střední třídě, aby žila v nájmech. To je velký průlom do české mentality a konečně i schopnost realistického myšlení. Kuba dokonce dával za vzor Vídeň, město proslulé svým rozvinutým systémem obecního a sociálního bydlení. To od českého politika prakticky neuslyšíte.

Je pravda, že to pan hejtman celé spojil s poněkud asociálními řečmi na adresu bydlení pro chudé, ale v zásadě neřekl nic, co by bylo proti. Chtěl říci hlavně to, že není možné stavět jen pro chudé (jako by se pro ně skutečně stavělo). Kde je problém se stavěním obecního bydlení pro střední třídu? Peníze. Podle Kuby se postavené byty samy už uživí, jen je třeba počáteční investici a stát by s tím měl pomoci. Tak jsem zvědav. Kdyby to měl komentovat pan ministr Bartoš, nedozvíme se ovšem nic kromě nesrozumitelní hantýrky subalterního úředníka.

