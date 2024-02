Nový průzkum veřejného mínění: Téměř 70% Američanů požaduje jednání o ukončení války na Ukrajině

22. 2. 2024

čas čtení 3 minuty

Zhruba 70% Američanů si přeje, aby Bidenova vláda co nejdříve dotlačila Ukrajinu k jednání míru s Ruskem, jak vyplývá z nového průzkumu agentury Harris Poll a Quincy Institutu, který spravuje webový portál Responsible Statecraft. Podpora jednání zůstala vysoká, i když bylo respondentům řečeno, že takový krok by zahrnoval kompromisy všech stran, přičemž dva ze tří respondentů uvedli, že by USA měly pokračovat v jednáních i přes možné nevýhody. Průzkum vykazuje devítibodový skok oproti průzkumu z konce roku 2022. V tomto průzkumu 57% respondentů uvedlo, že podporuje diplomatické rozhovory, které by zahrnovaly nějaké kompromisy, píše Connor Echols.

Nové údaje naznačují, že politika americké vlády vůči válce na Ukrajině se v předvečer druhého výročí ruské invaze v plném rozsahu stále více rozchází s veřejným míněním.

"Silná podpora Američanů diplomatickému úsilí USA o ukončení ruské invaze na Ukrajinu je v příkrém rozporu s neochotou Washingtonu využít svého značného vlivu k tomu, aby přiměl Kyjev a Moskvu zasednout k jednacímu stolu a ukončit tuto válku," uvedl George Beebe z Quincy Institutu.

Bidenova vláda veřejně odmítla myšlenku vyjednávání o ukončení války s Ruskem, přičemž američtí představitelé prohlásili, že jsou připraveni podporovat Ukrajinu "tak dlouho, jak to bude nutné", aby dosáhla svého cíle - vyhnání ruských vojsk ze všech svých území včetně Krymu.

Právě tento týden ruské zdroje agentuře Reuters sdělily, že USA odmítly nabídku Kremlu usilovat o příměří podél současné frontové linie v rozhovorech konaných na přelomu let 2023 a 2024, včetně kola neoficiálních rozhovorů v Turecku.

Američtí představitelé toto tvrzení popřeli s tím, že mezi Moskvou a Washingtonem nedošlo k žádnému "oficiálnímu kontaktu" v této otázce a že USA by souhlasily pouze s jednáním zahrnujícím Ukrajinu. Ruské zdroje agentuře Reuters sdělily, že američtí představitelé nechtějí vyvíjet nátlak na Kyjev, aby vedl s Ruskem rozhovory.



Průzkum Harris/Quincy Institute zahrnoval online dotazování 2 090 dospělých Američanů ve dnech 8. až 12. února. Výsledky průzkumu jsou rovnoměrně vyvážené, aby byl zajištěn reprezentativní vzorek americké populace. Chybovost činí 2,5% při 95% spolehlivosti.

V době, kdy Sněmovna reprezentantů zvažuje, zda schválit novou pomoc Ukrajině, 48% respondentů uvedlo, že nové financování podporuje, pokud bude podmíněno krokem směrem k diplomatickému řešení války. Ostatní se neshodli na tom, zda by USA měly zastavit veškerou pomoc (30%), nebo pokračovat ve financování bez konkrétních podmínek (22%).

Tato otázka odhalila ostré stranické rozdělení v otázce, zda pokračovat ve financování Ukrajiny v jakékoliv formě. Pro okamžité zastavení pomoci je 46% republikánů a 17% demokratů.

Mezitím 54% demokratů a 40% republikánů upřednostňuje podmínění pomoci diplomatickými rozhovory.

"Zdá se, že Američané mají jasnější zrak než Washington, když si uvědomují naléhavou potřebu spojit pomoc na obranu Ukrajiny s diplomatickou ofenzívou," tvrdí Beebe.

Průzkum také ukázal, že většina Američanů očekává, že se válka protáhne přinejmenším do roku 2025. Pouze 16% respondentů si myslí, že válka skončí letos. Ostatní se rovnoměrně rozdělili v názoru na to, jak dlouho může válka trvat: 46% respondentů očekává, že bude vyřešena do konce roku 2026, a 38% tvrdí, že konec je v nedohlednu.

Celý článek v anglickém originále ZDE

