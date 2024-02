Když traktory vrčí, až hejbou žlučí

26. 2. 2024 / Beno Trávníček Brodský

Vyrazili jsme do Prahy. Za každým ze služebních aut kára, kombíky bez. Naložené počítače, tiskárny, kopírky, digitální foťáky, plotry, několik pytlů flashek a externích disků, laminovačky, řezačky, desítky metrů šanonů a dalších písemností...

Co se ansámblu dotýká – jeli ajťáci, uklízečky, správci budov, vrátné a vrátní, recepční, vedoucí různých odborů i jejich personál... a v čele, v čele ten nejodvážnější tajemník.

Chápete správně.

Jako úředníci jsme vyrazili do Prahy zablokovat všechny chodníky, které se nacházejí před centrálními vládními úřady a ministerstvy.

Zaprotestovat proti snížení reálných mezd úředníků za několik posledních let o desítky procent - tedy o tristní část příjmů.

Jenže proti nám zpoza rohů vybíhají jiní protestující.

V jejich čele odvážní bojovníci s transparenty: „Pryč s úředníky“, „Úředník-příživník“... a do toho volání: „Co si to vůbec dovolují vylézt z těch svých úřednických děr?!“ … nebo „Uřednícká svoloč otravuje Pražany!“ ...

Jako skoro celoživotní úředník jsem se probudil úplně zpocený.

To byl hnusnej sen!

Jdu se oprchovat, vyprat pyžamo a dát si kafe.

Až naštípu dříví, založím do kamen, otevřu skleník, nakrmím kočky a želvu, opláchnu nádobí od snídaně... skáču do busu a jedu do kanclu...

… až se večer vrátím, opravím ten plot, poseču, zaběhám si s konví po záhonech a pak.... si možná taky koupím TRAKTOR za deset melounů nebo ojetý za pět a vyrazím do Prahy! Pro hrách. Už ho potřebuju dát do půdy.

