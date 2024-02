S gaunery typu Fica a Orbána se vyjednává silou

o tom, že Visegrádská skupina má za současné politické konstelace v Maďarsku a na Slovensku nějaký smysl. Nemálo lidí se domnívá, že Fiala by měl učinit dostatečně silná gesta, která ukážou, že se zrádcovstvím Orbána a Fica nesouhlasí.

Mezi insidery i v médiích se rozeběhla diskuse, do jaké míry má český premiér Fiala vůbec jednat s lidmi, kteří otevřeně kolaborují s nepřítelem. Polský premiér Donald Tusk dokonce

Ta debata je tak trochu salónní, pokud vezmeme v potaz realitu. Při jednání s gaunery rozhodně nejde jen o gesta. Jde o pragmatickou linku. Gauneři, a Orbán i Fico jimi jsou, nectí žádnou dohodu, žádné partnerství, žádná pravidla. S radostí cokoliv poruší, kohokoliv podrazí, pokud jim to vynese nějaké benefity. Rozumí pouze síle, což se ukázalo při vyjednávání s Orbánem v rámci EU: zmrazit peníze a tvrdě tlačit ke zdi.

Ta debata je tak trochu salónní, pokud vezmeme v potaz realitu. Při jednání s gaunery rozhodně nejde jen o gesta. Jde o pragmatickou linku. Gauneři, a Orbán i Fico jimi jsou, nectí žádnou dohodu, žádné partnerství, žádná pravidla. S radostí cokoliv poruší, kohokoliv podrazí, pokud jim to vynese nějaké benefity. Rozumí pouze síle, což se ukázalo při vyjednávání s Orbánem v rámci EU: zmrazit peníze a tvrdě tlačit ke zdi.