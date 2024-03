Střílení do hladovějících lidí v Gaze je masakr v My Lai Netanjahuovy vlády

Pro každého, kdo má alespoň trochu rozumu, zůstává zřejmá otázka: čím přesně se provinili ti lidé, kteří se vydali na smrt - a skutečně tam zahynuli - kvůli kousku jídla? Sebevraždou?





Netanjahuova vláda ztratila jakýkoli smysl pro skromnost. V pondělí jsme na březích Středozemního moře viděli další zoufalou situaci, mnozí se vrhali do vod, aby se pokusili zachránit zásoby humanitární pomoci, které spadly do moře. Byla to manna pro odsouzené do pekla. (Manna je zázračná látka, kterou podle Bible Bůh poskytoval Izraelitům na poušti).





Všichni vesničané z My Lai byli pro americký oddíl Vietkong. A všichni Palestinci jsou pro Netanjahuovu vražednou vládu Hamás. A to nic špatně neinterpretuji. Ministr obrany Avigdor Lieberman se 8. dubna nemohl vyjádřit jasněji, pokud jde o jeho ochotu zabíjet: "V Gaze nejsou žádní nevinní. Všichni dostávají od té organizace skupiny plat". Pokud tam žádní nejsou, pak jsou vinni všichni, což vysvětluje smrt nejméně 10 000 dětí.







Obětí v My Lai bylo málo, když vezmeme v úvahu miliony mrtvých ve Vietnamu. USA vstoupily do konfliktu, který začal v roce 1954, až v roce 1965. Až do zprávy Seymoura Hershe v roce 1969 mohli zastánci intervence stále prosazovat svou agendu. Pak se ale věci začaly obracet. Až do porážky americké velmoci v roce 1973. Popravených hladem, přiznejme si to, je málo ve srovnání s 30 000 mrtvými. Jsou však symbolem toho, co se děje v pásmu Gazy a do jisté míry i na Západním břehu Jordánu - postupně a nezákonně okupovaném izraelskými osadníky.







Když Palestincům zbyl jen hlad, protože jejich domovy, historie a city byly vymazány, jedna z nejlépe vycvičených armád na světě na ně zahájila palbu. Této operaci nevelel jistý poručík William Calley ani kapitán Medina. Ďábelské hostině velel Netanjahu a jeho vláda psychopatů.







Izrael se cítí nadřazen a oprávněn porušovat pravidla OSN a dokonce i protokoly slušného chování. Na mimořádném zasedání Valného shromáždění 25. října loňského roku, kdy byly zločiny jeho země podrobeny zkoumání, se Eli Cohen, izraelský zástupce v OSN, pustil do generálního tajemníka Antónia Guterrese, když řekl, že "útoky Hamásu se neodehrály ve vakuu". "Palestinský lid je 56 let vystaven dusivé okupaci," zdůraznil tehdy generální tajemník. "V jakém světě to žijete, pane generální tajemníku?" vypískl sionistický "diplomat" ze své lavice.







Nyní se ukáže, jaké rozhodnutí přijmou národy, které jsou proti genocidě, a židé, kteří jsou nespokojeni se zničující a zločinnou politikou Izraele, jak potrestat sionistického vůdce, který si vysloužil nový přívlastek: "vyhlazovač žen a dětí".