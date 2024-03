Návrat politruků do Ruska: Mají "posilovat vlastenectví" a "poskytovat hluboké porozumění vládní politice" mezi zaměstnanci

4. 3. 2024

Existence dekretu Vladimira Putina číslo 106 (podepsaného v únoru 2023, s razítkem "pro úřední použití") vešla ve známost z úniku interních dokumentů prezidentské kanceláře Ruské federace. V souladu s vyhláškou ve federálních zemských orgánech oficiálně zavádí pozici "zástupce vedoucího pro sociální a politickou práci". Plánuje se hledání lidí, kteří se v těchto strukturách stanou politickými komisaři, především mezi již fungujícími poslanci. Kandidaturu přitom musí schválit prezidentská kancelář. Existence dekretu Vladimira Putina číslo 106 (podepsaného v únoru 2023, s razítkem "pro úřední použití") vešla ve známost z úniku interních dokumentů prezidentské kanceláře Ruské federace. V souladu s vyhláškou ve federálních zemských orgánech oficiálně zavádí pozici "zástupce vedoucího pro sociální a politickou práci". Plánuje se hledání lidí, kteří se v těchto strukturách stanou politickými komisaři, především mezi již fungujícími poslanci. Kandidaturu přitom musí schválit prezidentská kancelář.

O tom, že Kreml měl nápad zavést institut politických komisařů, podobný tomu sovětskému, informoval v dubnu 2022 Kommersant s odvoláním na zdroje z prezidentské kanceláře. Podle nich je to způsobeno tím, že "v řadě resortů byly odhaleny problémy s loajalitou k současnému směřování úřadů". Kommersant zároveň uvedl, že takové pozice se mohou objevit ve státních firmách, ale Putinův dekret se týká pouze státních orgánů.

Meduza a Věžlivyje Istoriji zjistily, že webové stránky Federální agentury pro environmentální management již zveřejnily příslušné směrnice "pro organizování a provádění společensko-politické práce". Uvádějí:

Složitá geopolitická situace ve světě, hrozby pro bezpečnost a nezávislost vytvářené nepřátelskými zeměmi vůči Ruské federaci, probíhající speciální vojenská operace vyžadují, aby státní orgány prováděly systematickou a efektivní práci na formování a udržování vysokých morálních, politických a psychologických kvalit mezi státními úředníky a zaměstnanci, smyslu pro odpovědnost za osud vlasti, posílení vlastenectví a ruské občanské identity, zajištění hlubokého porozumění a podpory mezinárodní a domácí politiky ruského státu.

Z dokumentu vyplývá, že za účelem dosažení "posílení vlastenectví" bude se zaměstnanci realizována celá řada "vzdělávacích aktivit" (včetně setkání s veterány rusko-ukrajinské války). V průběhu těchto akcí slibují:

"neprodleně informovat zaměstnance o vojensko-politické situaci v zemi a ve světě";

jakož i "provádět vzdělávací práci o studiu dějin Ruska, etap vývoje jeho mezinárodní politiky, dějin válek a vojenských konfliktů, formování ruské státnosti".

To vše by mělo pomoci "zaplnit mezery nebo rozšířit hloubku znalostí zaměstnanců v historické, vojensko-historické a politické oblasti". Je to nutnost"se stane hmatatelnou překážkou záměrně zkreslené ideologické intervence prováděné médii, kontrolovanými a financovanými státy nepřátelskými vůči Rusku».

Také díky úniku informací z prezidentské kanceláře jsme se seznámili s dokumentem o tom, jak je organizována "společensko-politická práce" na ruském ministerstvu školství a univerzitách pod jeho kontrolou (tentýž dokument popisuje práci Integrace ANO, další propagandistické struktury Kremlu). Provedení Putinova dekretu:

vytvoří databázi "zaměstnanců Ministerstva školství a vědy Ruské federace reagujících na příslušná Kritéria za účelem zajištění jejich následné účasti na volbách na různých úrovních";

bude organizovat "sledování politických nálad a volebních preferencí" učitelů a studentů;

a za účelem "zvýšení úrovně sociálně-politické gramotnosti zaměstnanců Ministerstva školství a vědy Ruska" budou pořádat "setkání s odborníky k aktuálním otázkám vědecké a vzdělávací politiky a významným společensko-politickým příležitostem".

Autorům tohoto textu se podařilo hovořit se zaměstnanci několika federálních úřadů. Zdroje na ministerstvu zemědělství, ministerstvu financí a kurýrní službě uvedly, že zatím nemají "zástupce šéfa pro společensko-politickou práci". Partner, který se účastní vládních zasedání, zároveň poznamenal, že v jiných vládních agenturách tito zaměstnanci již zahájili svou práci a říkají úředníkům, že "musíme mluvit" o válce a domácí politice.

Potvrzují to i zprávy v otevřených zdrojích: V posledních měsících mnoho agentur informovalo o svých úspěších na poli "společensko-politické práce". Například zaměstnanci Federální služby pro státní registraci, katastr a kartografii poslouchají přednášky o "cílech a záměrech speciální operace", vybírají humanitární pomoc pro armádu a tkají maskovací sítě. Zaměstnanci Spolkové agentury pro rybářství informují na svých sociálních sítích o své práci "v oblasti vlastenecké výchovy" a celníci pokládají květiny k památníkům padlých v důsledku "nacistických okupantů".

