Jak jsou Indové podvodně verbováni do ruské armády

4. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Asi 20 rolníků, dělníků a nezaměstnaných, kteří si mysleli, že našli práci v Dubaji, bylo posláno bojovat na Ukrajinu, píší Sophie Landrin a Jehangir Ali. Asi 20 rolníků, dělníků a nezaměstnaných, kteří si mysleli, že našli práci v Dubaji, bylo posláno bojovat na Ukrajinu,

Když jeho manželka v prosinci 2023 porodila chlapce, Aazad Yousuf Kumar slíbil, že si najde dobrou práci, lepší než jeho otec, chudý dělník z Kašmíru. Na konci roku kontaktoval dubajskou poradenskou společnost Baba Vlogs. Aazad odjel ze svého domova v Poshwanu ve čtvrti Pulwama do Dubaje 14. prosince 2023, jen několik dní poté, co jeho žena porodila.

Absolvent přírodních věd viděl na YouTube propagační video od Baba Vlogs, které nabízelo práci v Dubaji kandidátům, jako je on. Jeho starší bratr Sajad Ahmad Kumar řekl deníku Le Monde, že Aazadovi byla nabídnuta práce asistenta v hotelu. "Na chvíli jsme s ním ztratili kontakt. Když se po 20 dnech konečně ozval, řekl, že byl podveden a odvezen na neznámé místo v Rusku, kde byl spolu s tuctem dalších Indů 15 dní cvičen v používání zbraní," řekl Sajad Ahmad Kumar.

Během tréninkového období si Aazad Yousuf Kumar poranil nohu a byl hospitalizován asi 20 dní. "Jakmile se mu rána zahojila," řekl jeho bratr, "byl nasazen poblíž frontové linie s ruskou armádou. Mluvil jsem s ním 26. prosince. Plakal bez přestání. Řekl mi, že chce jít domů. »

Matka třicetiletého muže, Raja Bano, žena v domácnosti, řekla, že její syn byl šťastný, že dostal práci v Dubaji. "Dozvěděla jsem se, že je na hranici mezi Ruskem a Ukrajinou, v nepřátelské situaci. Řekl mi, že se zasekl a že není způsob, jak by se dostal domů," řekla mezi vzlyky. Její syn byl údajně několik dní zamčen Rusy v pokoji poté, co odmítl narukovat do armády.

Podle jeho otce Mohammada Júsufa Kumara Rusové zabavili jeho mobilní telefon a mobilní telefon tuctu Indů, kteří ho doprovázeli, když v lednu přistáli v Moskvě. "Byli požádáni, aby podepsali dokumenty psané v ruštině. Rusové jim vyhrožovali, že je zabijí, pokud nepodepíší. Můj syn nerozumí rusky. Jak mohl vědět, co je napsáno na papíře?," zuří.

Podrobnosti ve francouzštině: ZDE

0