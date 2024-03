Severní Korea zastavila dodávky granátů do Ruska

4. 3. 2024

Ruské lodě, které od loňského podzimu pravidelně pendlují mezi přístavy v Severní Koreji a Rusku, přestaly podnikat plavby. Téměř tři týdny nebyly dodány kontejnery z KLDR, ve kterých byly podle západních a jihokorejských zpravodajských a vojenských expertů přepravovány granáty používané ruskými jednotkami na Ukrajině. Ruské lodě, které od loňského podzimu pravidelně pendlují mezi přístavy v Severní Koreji a Rusku, přestaly podnikat plavby. Téměř tři týdny nebyly dodány kontejnery z KLDR, ve kterých byly podle západních a jihokorejských zpravodajských a vojenských expertů přepravovány granáty používané ruskými jednotkami na Ukrajině.

Dodávky z korejského přístavu Rajin probíhaly od konce srpna, podle soulského informačního a analytického portálu NK Pro se na nich s různou intenzitou podílely čtyři kontejnerové lodě – Maja 1, Angara, Maria a Lady R. Situaci monitoruje, vyhodnocuje satelitní snímky poskytnuté společností American Planet Labs.

Lodě podnikly nejméně 32 plaveb do Severní Koreje. Jezdily mezi Rajinem a dvěma přístavy na území Přímoří - ve vesnici Dunaj v Konjuškovském zálivu a přístavem Vostočnyj u Nachodky. Náklad byl poté dopraven po železnici do Tichorecku v Krasnodarské oblasti, která se nachází 200 km od východního pobřeží Azovského moře. Již dříve byly Maja 1, Angara a Maria identifikovány také experty z Royal United Services Institute, Open Nuclear Network se sídlem ve Vídni a britskou vojenskou rozvědkou.

Kontejnerová loď Lady R byla zapojena do přepravy do konce října, poté byla ve Vladivostoku (zřejmě kvůli plánovaným opravám), 16. ledna obdržela certifikát, včetně pro přepravu nebezpečného zboží, a poté podnikla další plavbu, 4. února navštívila Rajin, píše NK Pro. To byla podle něj předposlední plavba ruských lodí: 12. února Maja-1 dorazila do Rajinu. Od té doby satelity nezaznamenaly jedinou cestu do korejského přístavu.

Kromě toho do ní nebyly dodány žádné nové kontejnery po železnici z vnitrozemí KLDR. A kontejnery vyložené z Lady R a Maja-1 zůstávají na molu. "Dá se předpokládat, že jsou prázdné a není třeba je doručovat adresátům v Severní Koreji," píší experti NK Pro.

Nevědí, jaký je důvod zastavení dodávek:

"Je možné, že provoz byl pozastaven kvůli zpoždění výroby v Severní Koreji nebo jiným logistickým problémům. Nelze také vyloučit, že zbraně budou do Ruska přepravovány letecky nebo po železnici přes společnou hranici."

Pokud jde o lodě, které byly dříve sankcionovány, nejsou nyní ani ve vesnici Dunaj, ani na východě. Lady R, Maja-1 a Maria zakotvily u Vladivostoku 27. února. Angara naopak zamířila do Číny – její automatický identifikační systém označuje jako cílový přístav loděnici Čou-šan Sin-ja v provincii Šen-jang. Možná tam jde na opravy, píše NK Pro.

Na podzim Spojené státy oznámily, že KLDR dodala Rusku 1 milion granátů. V lednu agentura Bloomberg informovala o 2 milionech granátů a několika balistických raketách, s odvoláním na odhad jihokorejské rozvědky. Severní Korea poslala do Ruska asi 6 700 kontejnerů, které obsahovaly asi 3 miliony granátů ráže 152 milimetrů, uvedl nedávno jihokorejský ministr obrany Šin Won-sik.

Zdroj v angličtině: ZDE

